Phú Quốc đón 2.600 vận động viên tại tuần lễ IRONMAN 70.3 năm 2026

Ngày 13/11/2026, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc lần thứ tư chính thức khai mạc tại khu phức hợp Phu Quoc Marina, mở đầu tuần lễ sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến 15/11. Năm nay, chương trình dự kiến chào đón 2.600 vận động viên tham gia các hoạt động thi đấu và cộng đồng, đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuần lễ sự kiện gồm bốn hoạt động: BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc và Giải chạy Cộng đồng Newborns Vietnam/Healthy Vietnam. Các vận động viên tham dự đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, số lượng vận động viên Việt Nam tranh tài ở cự ly chính IRONMAN 70.3 tăng 10% so với năm trước.

Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể Thao tỉnh An Giang phát biểu tại lễ khai mạc.

Lễ khai mạc và họp báo có sự tham dự của ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang; ông Mark Anthony O'Sullivan, Trưởng ban Quản lý Khách sạn và Dịch vụ du lịch Tập đoàn BIM; bà Sophie Lysaght, Giám đốc Tiếp thị cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn IRONMAN; cùng đại diện các cơ quan chức năng, đơn vị tổ chức, nhà tài trợ và đối tác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang đánh giá, qua bốn mùa tổ chức, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng ba môn phối hợp trong nước và quốc tế. Việc các vận động viên trở lại qua từng mùa giải, đồng thời giới thiệu Phú Quốc với bạn bè, là sự ghi nhận đối với nỗ lực của ban tổ chức, đối tác và địa phương. Sự kiện cũng góp phần quảng bá cảnh quan biển đảo, sự hiếu khách của người dân và năng lực tổ chức các giải thể thao quốc tế của Phú Quốc.

Từ giải đấu ba môn phối hợp đến sự kiện thể thao thường niên

Phú Quốc lần đầu tổ chức giải ba môn phối hợp cự ly 5150 vào năm 2022, trước khi tổ chức mùa giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc đầu tiên vào năm 2023. Qua các mùa giải, sự kiện mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhóm vận động viên, từ trẻ em, người mới làm quen với ba môn phối hợp đến những người có kinh nghiệm thi đấu, cùng sự đồng hành của gia đình và người cổ vũ.

Ông Mark O'Sullivan, Trưởng ban Quản lý Khách sạn và Dịch vụ du lịch Tập đoàn BIM chia sẻ tại sự kiện.

Theo ước tính của Sunrise Events Vietnam, tuần lễ sự kiện năm 2025 tạo ra tổng tác động kinh tế khoảng 9,4 triệu USD thông qua hoạt động chi tiêu và nhu cầu dịch vụ liên quan của vận động viên cùng những người đồng hành. Các lĩnh vực hưởng lợi gồm lưu trú, ăn uống, vận chuyển và dịch vụ du lịch tại địa phương.

Ông Mark O'Sullivan, Trưởng ban Quản lý Khách sạn và Dịch vụ du lịch Tập đoàn BIM, cho biết qua từng mùa giải, cuộc đua trở thành dịp để vận động viên và gia đình quay trở lại, khám phá thêm về Phú Quốc. Đây cũng là một trong những cách BIM Group đồng hành cùng địa phương nhằm tạo dấu ấn riêng cho du lịch thể thao tại điểm đến biển đảo này.

Tiếp tục là trung tâm của tuần lễ sự kiện, khu phức hợp Phu Quoc Marina kết nối các hoạt động thi đấu với trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí dành cho vận động viên cùng gia đình. Hệ thống nhà hàng, quán bar, spa và fitness tại Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc và Sailing Club Signature Resort Phu Quoc mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho khách tham dự.

Công tác chuẩn bị mùa giải được triển khai với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, BIM Group và Sunrise Events Vietnam. Trong đó, chính quyền địa phương điều phối lực lượng hỗ trợ; BIM Group cung cấp cơ sở vật chất tại Phu Quoc Marina; Sunrise Events Vietnam phụ trách tổ chức và vận hành giải đấu theo tiêu chuẩn của IRONMAN.

Trong bối cảnh Phú Quốc đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng để chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, ban tổ chức chú trọng công tác vận hành trên các cung đường bơi, đạp xe và chạy bộ, cùng hệ thống y tế và lực lượng tình nguyện viên nhằm hỗ trợ vận động viên trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Bà Sophie Lysaght, Giám đốc Tiếp thị cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn IRONMAN, nhận định Phú Quốc mang đến cho vận động viên cơ hội kết hợp thử thách ba môn phối hợp với trải nghiệm nghỉ dưỡng biển đảo. Sự tham gia ngày càng tích cực của vận động viên Việt Nam cũng cho thấy sức hút của giải đấu và sự phát triển của cộng đồng ba môn phối hợp trong nước.

Ứng dụng trợ lý số, tăng trải nghiệm cho vận động viên

Trong mùa giải 2026, Sunrise Events Vietnam tiếp tục cải thiện hệ thống thông tin và hướng dẫn thông qua bảng chỉ dẫn, màn hình LED và các kênh hỗ trợ kỹ thuật số tại khu vực sự kiện.

Điểm mới là trợ lý kỹ thuật số SEV EventConcierge, hỗ trợ vận động viên và người đồng hành tra cứu thông tin thi đấu, lịch trình sự kiện cũng như gợi ý khám phá Phú Quốc. Dịch vụ được cung cấp tại địa chỉ https://sunriseevents.com.vn/conciergepq.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, cho biết đơn vị hướng tới xây dựng một sự kiện mà vận động viên mong chờ và chủ động lên kế hoạch tham gia hằng năm, đồng thời đưa Phú Quốc trở thành điểm đến họ muốn quay lại. Sự tăng trưởng của mùa giải mở ra cơ hội khuyến khích cộng đồng tham gia thể thao, thu hút du khách quốc tế và gắn kết các gia đình thông qua những trải nghiệm chung.

Ba ngày tranh tài với nhiều hoạt động thể thao và cộng đồng

Ngày 13/11, Giải chạy Cộng đồng Newborns Vietnam/Healthy Vietnam diễn ra tại Quảng trường biển, Bãi Trường, Phu Quoc Marina. Hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức về sức khỏe trẻ sơ sinh, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng nhằm cải thiện cơ hội chăm sóc và phát triển khỏe mạnh cho trẻ em ngay từ những ngày đầu đời.

Ngày 14/11, SUNRISE SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Phú Quốc tiếp tục mang đến các nội dung thi đấu với nhiều cự ly, tạo cơ hội để người lớn và trẻ em trải nghiệm những môn thể thao sức bền.

Bà Sophie Lysaght, Giám đốc Tiếp thị cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn IRONMAN.

Cũng trong ngày 14/11, Mark Allen – huyền thoại sáu lần vô địch IRONMAN World Championship – sẽ trở lại Phú Quốc năm thứ tư liên tiếp để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với vận động viên. Nội dung trao đổi tập trung vào dinh dưỡng, công tác chuẩn bị trước ngày thi đấu và những kinh nghiệm từ sự nghiệp thể thao đỉnh cao của ông.

Tâm điểm của tuần lễ là cuộc đua BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc diễn ra ngày 15/11. Các vận động viên sẽ chinh phục ba nội dung gồm 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy bộ.

Xuyên suốt tuần lễ, Làng IRONMAN cùng các hoạt động tại Phu Quoc Marina tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và cổ vũ dành cho vận động viên, gia đình, người dân địa phương và du khách, góp phần thúc đẩy sức hút của Phú Quốc với vai trò điểm đến du lịch thể thao.