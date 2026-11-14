Chuyển động số
Cuộc sống số

Phú Quốc đón 2.600 vận động viên tại tuần lễ IRONMAN 70.3 năm 2026

Lê Giang
Lê Giang
08:15 | 14/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Mùa giải thứ tư của BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc quy tụ vận động viên từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với số người tham gia dự kiến tăng 20% so với năm trước.
Đà Nẵng đăng cai Giải ba môn phối hợp cự ly toàn phần IRONMAN đầu tiên tại Việt Nam BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch Quảng Ninh lần đầu đăng cai giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long

Ngày 13/11/2026, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc lần thứ tư chính thức khai mạc tại khu phức hợp Phu Quoc Marina, mở đầu tuần lễ sự kiện diễn ra từ ngày 13 đến 15/11. Năm nay, chương trình dự kiến chào đón 2.600 vận động viên tham gia các hoạt động thi đấu và cộng đồng, đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuần lễ sự kiện gồm bốn hoạt động: BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc, SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc và Giải chạy Cộng đồng Newborns Vietnam/Healthy Vietnam. Các vận động viên tham dự đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, số lượng vận động viên Việt Nam tranh tài ở cự ly chính IRONMAN 70.3 tăng 10% so với năm trước.

Phú Quốc đón 2.600 vận động viên tại tuần lễ IRONMAN 70.3 năm 2026
Ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể Thao tỉnh An Giang phát biểu tại lễ khai mạc.

Lễ khai mạc và họp báo có sự tham dự của ông Trần Nguyễn Bá, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang; ông Mark Anthony O'Sullivan, Trưởng ban Quản lý Khách sạn và Dịch vụ du lịch Tập đoàn BIM; bà Sophie Lysaght, Giám đốc Tiếp thị cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn IRONMAN; cùng đại diện các cơ quan chức năng, đơn vị tổ chức, nhà tài trợ và đối tác.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Nguyễn Bá - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang đánh giá, qua bốn mùa tổ chức, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng ba môn phối hợp trong nước và quốc tế. Việc các vận động viên trở lại qua từng mùa giải, đồng thời giới thiệu Phú Quốc với bạn bè, là sự ghi nhận đối với nỗ lực của ban tổ chức, đối tác và địa phương. Sự kiện cũng góp phần quảng bá cảnh quan biển đảo, sự hiếu khách của người dân và năng lực tổ chức các giải thể thao quốc tế của Phú Quốc.

Từ giải đấu ba môn phối hợp đến sự kiện thể thao thường niên

Phú Quốc lần đầu tổ chức giải ba môn phối hợp cự ly 5150 vào năm 2022, trước khi tổ chức mùa giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc đầu tiên vào năm 2023. Qua các mùa giải, sự kiện mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều nhóm vận động viên, từ trẻ em, người mới làm quen với ba môn phối hợp đến những người có kinh nghiệm thi đấu, cùng sự đồng hành của gia đình và người cổ vũ.

Phú Quốc đón 2.600 vận động viên tại tuần lễ IRONMAN 70.3 năm 2026
Ông Mark O'Sullivan, Trưởng ban Quản lý Khách sạn và Dịch vụ du lịch Tập đoàn BIM chia sẻ tại sự kiện.

Theo ước tính của Sunrise Events Vietnam, tuần lễ sự kiện năm 2025 tạo ra tổng tác động kinh tế khoảng 9,4 triệu USD thông qua hoạt động chi tiêu và nhu cầu dịch vụ liên quan của vận động viên cùng những người đồng hành. Các lĩnh vực hưởng lợi gồm lưu trú, ăn uống, vận chuyển và dịch vụ du lịch tại địa phương.

Ông Mark O'Sullivan, Trưởng ban Quản lý Khách sạn và Dịch vụ du lịch Tập đoàn BIM, cho biết qua từng mùa giải, cuộc đua trở thành dịp để vận động viên và gia đình quay trở lại, khám phá thêm về Phú Quốc. Đây cũng là một trong những cách BIM Group đồng hành cùng địa phương nhằm tạo dấu ấn riêng cho du lịch thể thao tại điểm đến biển đảo này.

Tiếp tục là trung tâm của tuần lễ sự kiện, khu phức hợp Phu Quoc Marina kết nối các hoạt động thi đấu với trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí dành cho vận động viên cùng gia đình. Hệ thống nhà hàng, quán bar, spa và fitness tại Regent Phu Quoc, InterContinental Phu Quoc và Sailing Club Signature Resort Phu Quoc mang đến thêm lựa chọn trải nghiệm cho khách tham dự.

Công tác chuẩn bị mùa giải được triển khai với sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, BIM Group và Sunrise Events Vietnam. Trong đó, chính quyền địa phương điều phối lực lượng hỗ trợ; BIM Group cung cấp cơ sở vật chất tại Phu Quoc Marina; Sunrise Events Vietnam phụ trách tổ chức và vận hành giải đấu theo tiêu chuẩn của IRONMAN.

Phú Quốc đón 2.600 vận động viên tại tuần lễ IRONMAN 70.3 năm 2026

Trong bối cảnh Phú Quốc đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng để chuẩn bị cho Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2027, ban tổ chức chú trọng công tác vận hành trên các cung đường bơi, đạp xe và chạy bộ, cùng hệ thống y tế và lực lượng tình nguyện viên nhằm hỗ trợ vận động viên trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Bà Sophie Lysaght, Giám đốc Tiếp thị cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn IRONMAN, nhận định Phú Quốc mang đến cho vận động viên cơ hội kết hợp thử thách ba môn phối hợp với trải nghiệm nghỉ dưỡng biển đảo. Sự tham gia ngày càng tích cực của vận động viên Việt Nam cũng cho thấy sức hút của giải đấu và sự phát triển của cộng đồng ba môn phối hợp trong nước.

Ứng dụng trợ lý số, tăng trải nghiệm cho vận động viên

Trong mùa giải 2026, Sunrise Events Vietnam tiếp tục cải thiện hệ thống thông tin và hướng dẫn thông qua bảng chỉ dẫn, màn hình LED và các kênh hỗ trợ kỹ thuật số tại khu vực sự kiện.

Điểm mới là trợ lý kỹ thuật số SEV EventConcierge, hỗ trợ vận động viên và người đồng hành tra cứu thông tin thi đấu, lịch trình sự kiện cũng như gợi ý khám phá Phú Quốc. Dịch vụ được cung cấp tại địa chỉ https://sunriseevents.com.vn/conciergepq.

Phú Quốc đón 2.600 vận động viên tại tuần lễ IRONMAN 70.3 năm 2026
Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam.

Bà Anh Võ, Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam, cho biết đơn vị hướng tới xây dựng một sự kiện mà vận động viên mong chờ và chủ động lên kế hoạch tham gia hằng năm, đồng thời đưa Phú Quốc trở thành điểm đến họ muốn quay lại. Sự tăng trưởng của mùa giải mở ra cơ hội khuyến khích cộng đồng tham gia thể thao, thu hút du khách quốc tế và gắn kết các gia đình thông qua những trải nghiệm chung.

Ba ngày tranh tài với nhiều hoạt động thể thao và cộng đồng

Ngày 13/11, Giải chạy Cộng đồng Newborns Vietnam/Healthy Vietnam diễn ra tại Quảng trường biển, Bãi Trường, Phu Quoc Marina. Hoạt động hướng tới nâng cao nhận thức về sức khỏe trẻ sơ sinh, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng nhằm cải thiện cơ hội chăm sóc và phát triển khỏe mạnh cho trẻ em ngay từ những ngày đầu đời.

Ngày 14/11, SUNRISE SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Phú Quốc tiếp tục mang đến các nội dung thi đấu với nhiều cự ly, tạo cơ hội để người lớn và trẻ em trải nghiệm những môn thể thao sức bền.

Phú Quốc đón 2.600 vận động viên tại tuần lễ IRONMAN 70.3 năm 2026
Bà Sophie Lysaght, Giám đốc Tiếp thị cấp cao khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn IRONMAN.

Cũng trong ngày 14/11, Mark Allen – huyền thoại sáu lần vô địch IRONMAN World Championship – sẽ trở lại Phú Quốc năm thứ tư liên tiếp để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với vận động viên. Nội dung trao đổi tập trung vào dinh dưỡng, công tác chuẩn bị trước ngày thi đấu và những kinh nghiệm từ sự nghiệp thể thao đỉnh cao của ông.

Tâm điểm của tuần lễ là cuộc đua BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc diễn ra ngày 15/11. Các vận động viên sẽ chinh phục ba nội dung gồm 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy bộ.

Xuyên suốt tuần lễ, Làng IRONMAN cùng các hoạt động tại Phu Quoc Marina tạo không gian giao lưu, trải nghiệm và cổ vũ dành cho vận động viên, gia đình, người dân địa phương và du khách, góp phần thúc đẩy sức hút của Phú Quốc với vai trò điểm đến du lịch thể thao.

BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc Phú Quốc BIM Group

Bài liên quan

BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch

BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch

An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025

An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025

BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch

BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2026 kỳ vọng tạo cú hích cho du lịch

Điện cho APEC 2027: Phú Quốc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, nâng độ tin cậy

Điện cho APEC 2027: Phú Quốc tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, nâng độ tin cậy

Bộ Xây dựng phát lệnh khẩn siết an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc

Bộ Xây dựng phát lệnh khẩn siết an toàn giao thông đường thủy trên toàn quốc

Có thể bạn quan tâm

Alice Huang có quan hệ kinh doanh gì với đối thủ lớn nhất của Nvidia?

Alice Huang có quan hệ kinh doanh gì với đối thủ lớn nhất của Nvidia?

Cuộc sống số
Một cuộc điều tra của CNBC dựa trên phân tích từ Tesari hé lộ mạng lưới doanh nghiệp liên quan Alice Huang từng có quan hệ sở hữu với trung tâm dữ liệu phục vụ Huawei, đối thủ lớn của Nvidia. Phát hiện làm gia tăng những câu hỏi về an ninh công nghệ.
Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Cuộc sống số
Viện Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy Văn hóa dân tộc sẽ có văn bản đề xuất đặt tên một tuyến đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh, nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc.
AgroViet 2026 kết nối nông sản và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh

AgroViet 2026 kết nối nông sản và lan tỏa mô hình nông nghiệp xanh

Cuộc sống số
Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 26 diễn ra từ ngày 12-15/11 tại Hà Nội, giới thiệu nông sản đặc trưng của 26 tỉnh, thành phố cùng nhiều sản phẩm quốc tế, công nghệ và giải pháp phục vụ nông nghiệp xanh.
Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn

Hoa hậu Việt Nam 2026 góp sức quảng bá du lịch Đồ Sơn

Cuộc sống số
Với vai trò Đại sứ thương hiệu Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Nguyễn Yến Trang sẽ tham gia các hoạt động lan tỏa hình ảnh điểm đến và văn hóa Hải Phòng.
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét đến bao giờ?

Cuộc sống số
Tin mới nhất, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến miền Bắc giảm nhiệt, xuất hiện mưa dông trong ngày 12/11. Trong khi đó, nhiều địa phương miền Trung đối mặt với mưa to, có nơi mưa rất to trước khi thời tiết chuyển biến từ ngày 13 đến 14/11.
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
18°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
26°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 21°C
mây thưa
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
20°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
24°C
Quảng Bình

23°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
21°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
23°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 22°C
mây rải rác
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
18°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 18/11/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 19/11/2026 00:00
19°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 137,400
Hà Nội - PNJ 133,200 137,400
Đà Nẵng - PNJ 133,200 137,400
Miền Tây - PNJ 133,200 137,400
Tây Nguyên - PNJ 133,200 137,400
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 137,400
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 13,800
Miếng SJC Nghệ An 13,500 13,800
Miếng SJC Thái Bình 13,500 13,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 13,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 13,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 13,780
Trang sức 99.9 13,060 13,660
Trang sức 99.99 13,070 13,670
Vàng 99.9 12,600
Vàng 99.99 12,750
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 ▲1210K 13,752 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 ▲1210K 13,753 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 1,378
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 1,379
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 1,368
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 135,446
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 10,276
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 93,183
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 83,606
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 79,912
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 57,201
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 ▲1210K 1,375 ▲1237K
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16890 17160 17739
CAD 17498 17771 18389
CHF 30023 30397 31042
CNY 0 3813 3910
EUR 27729 27943 29028
GBP 33201 33587 34525
HKD 0 3148 3351
JPY 154 158 165
KRW 0 18 20
NZD 0 13900 14484
SGD 19436 19716 20290
THB 674 737 791
USD (1,2) 25467 0 0
USD (5,10,20) 25504 0 0
USD (50,100) 25531 25545 25915
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,540 25,540 25,920
USD(1-2-5) 24,519 - -
USD(10-20) 24,519 - -
EUR 27,892 27,914 29,287
JPY 156.48 156.76 166.27
GBP 33,437 33,528 34,694
AUD 17,156 17,218 17,874
CAD 17,705 17,762 18,421
CHF 30,366 30,460 31,362
SGD 19,568 19,629 20,410
CNY - 3,783 3,928
HKD 3,212 3,222 3,358
KRW 17.75 18.51 20.14
THB 723.79 732.73 784.43
NZD 13,930 14,059 14,476
SEK - 2,520 2,609
DKK - 3,741 3,874
NOK - 2,646 2,741
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,881.05 - 6,640.68
TWD 706.58 - 856.15
SAR - 6,737.66 7,098.31
KWD - 81,112 86,323
AED - 6,751 7,276
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,480 25,510 25,890
EUR 27,852 27,992 29,226
GBP 33,385 33,553 34,588
HKD 3,202 3,221 3,340
CHF 30,197 30,349 31,296
JPY 155.99 157.57 165.55
AUD 17,094 17,215 17,810
SGD 19,525 19,702 20,299
THB 728 743 779
CAD 17,656 17,780 18,378
NZD 13,992 14,549
KRW 18.55 20.53
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25550 25550 25910
AUD 17136 17236 18161
CAD 17693 17793 18805
CHF 30333 30363 31944
CNY 3797.1 3822.1 3957.3
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27997 28027 29760
GBP 33543 33593 35364
HKD 0 3300 0
JPY 157.43 157.93 168.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14047 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19604 19734 20465
THB 0 705.6 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13500000 13500000 13800000
SBJ 12000000 12000000 13800000
Cập nhật: 14/11/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,415 25,535 25,870
USD20 25,385 25,535 25,870
USD1 24,356 25,535 25,870
AUD 17,004 17,204 18,394
EUR 27,712 27,862 29,571
CAD 17,573 17,723 19,053
SGD 19,612 19,812 20,404
JPY 157.71 159.21 165.01
GBP 33,360 33,560 34,666
XAU 13,498,000 0 13,802,000
CNY 0 3,773 0
THB 0 739 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 14/11/2026 09:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Xét tuyển đại học 2028: IELTS không còn là lợi thế cộng điểm

Xét tuyển đại học 2028: IELTS không còn là lợi thế cộng điểm

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

Giá điện LNG năm 2026 tăng gần 3,8% tác động gì đến các dự án?

Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Cảm biến xúc giác robot nhạy hơn nhờ chip Microchip ATFCD52

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Xã thương mại điện tử và hướng đi để người dân bán hàng lâu dài

Xã thương mại điện tử và hướng đi để người dân bán hàng lâu dài

Chứng khoán 13/11: VN-Index thoát giảm, cổ phiếu phân hóa mạnh

Chứng khoán 13/11: VN-Index thoát giảm, cổ phiếu phân hóa mạnh

FPT Telecom sắp trả cổ tức 20% và tăng vốn 15%

FPT Telecom sắp trả cổ tức 20% và tăng vốn 15%

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Agile Robots huy động 500 triệu USD, được định giá 8,5 tỷ USD

Agile Robots huy động 500 triệu USD, được định giá 8,5 tỷ USD

AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

AMD và PsiQuantum mở rộng hợp tác phát triển hạ tầng máy tính lượng tử

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong là ai?

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong là ai?

Từ cậu bé nhặt phế liệu đến nhà khoa học hợp tác với Rolls-Royce

Từ cậu bé nhặt phế liệu đến nhà khoa học hợp tác với Rolls-Royce

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Thị trường xe Việt tháng 10: Kia Seltos trở lại, Ford Ranger vắng bóng

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026