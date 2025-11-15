Chuyển động số
An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025

Thanh Vượng

Thanh Vượng

17:13 | 15/11/2025
Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 đã chính thức khai mạc vào ngày 14/11 tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina, Đặc khu Phú Quốc, Tỉnh An Giang.
Sự kiện năm nay dự kiến thu hút hơn 2,000 vận động viên đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng nghìn khán giả và người đồng hành.

Mùa giải 2025 cũng ghi nhận số lượng người đăng ký lớn nhất trong lịch sử ở tất cả các cự ly. Đáng chú ý, số lượng vận động viên Việt Nam ở cự ly 70.3 tại giải năm nay tăng gần 25% so với mùa giải 2024, thể hiện sự phát triển bền vững và lan tỏa sâu rộng của cộng đồng ba môn phối hợp trong nước.

An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025
Các đại biểu trả lời các câu hỏi tại buổi khai mạc.

Đường đua được thiết kế theo chuẩn quốc tế, bao gồm 1.9km bơi, 90km đạp xe và 21.1km chạy bộ, dẫn dắt các vận động viên chinh phục những cung đường ven biển tuyệt đẹp của Đảo Ngọc.

Tiếp nối không khí thi đấu sôi động ấy, sự kiện năm nay còn chào đón sự trở lại của huyền thoại IRONMAN, Mark Allen - người tiếp tục mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng thể thao sức bền Việt Nam. Là biểu tượng của tinh thần “Anything is Possible”, ông sẽ đồng hành cùng các vận động viên trong hoạt động giao lưu và chia sẻ mang tên “Cách những nhà vô địch vượt qua giới hạn”. Chương trình giúp vận động viên trang bị kiến thức và tâm thế vững vàng hơn, sẵn sàng vượt qua những thử thách cả về thể chất lẫn tinh thần trong ngày đua.

An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025
Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại sự kiện.

Xuyên suốt tuần lễ sự kiện, Ban Tổ chức phối hợp cùng chính quyền đặc khu Phú Quốc và đối tác triển khai Chương trình Đào tạo An toàn Nước và Cứu hộ dành cho cư dân, nhân viên khách sạn và học sinh địa phương. Đây là chương trình nhằm nâng cao kỹ năng bơi an toàn, ý thức bảo vệ môi trường nước và xây dựng nền tảng “an toàn – trách nhiệm” cho du lịch biển đảo.

Bên cạnh đó, giải chạy thiện nguyện Newborns Vietnam Run Out tiếp tục được tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh Việt Nam. Mỗi bước chạy trong hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là hành động thiết thực lan tỏa tình yêu thương và hy vọng tới những trái tim nhỏ bé.

Các hoạt động trong tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 thể hiện định hướng phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng, nơi thể thao không chỉ tạo dấu ấn kinh tế – du lịch mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Bên cạnh cuộc đua chính, các sự kiện như SUNRISE SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Phú Quốc mang đến bầu không khí thể thao tràn đầy năng lượng cho mọi lứa tuổi, khuyến khích lối sống khỏe mạnh và lan tỏa tinh thần “Anything is Possible”.

An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025
Ông Đoàn Anh Vũ, Giám đốc Marketing Tập đoàn BIM phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết: “Giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc là sự kiện thể thao quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong hành trình phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm du lịch - dịch vụ - thể thao biển của khu vực. Sự kiện không chỉ quảng bá hình ảnh một Phú Quốc năng động, hiện đại và hội nhập, mà còn thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động du lịch, lưu trú, ẩm thực và dịch vụ địa phương.

Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp giữa BIM Group và Sunrise Events Vietnam trong việc tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, an toàn và bền vững. Qua đó, lan tỏa tinh thần thể thao, ý chí vượt giới hạn và ý thức cộng đồng, góp phần xây dựng một Phú Quốc phát triển năng động, đáng sống và giàu bản sắc”.

Theo ông Đoàn Anh Vũ, Giám đốc Marketing Tập đoàn BIM, mỗi mùa IRONMAN là một cơ hội để Phu Quoc Marina – hệ sinh thái du lịch do BIM Group phát triển – được chứng minh năng lực tổ chức, hạ tầng và dịch vụ đẳng cấp quốc tế.

Quan trọng hơn, đây là cách chúng tôi lan tỏa tinh thần sống tích cực, ý chí vượt giới hạn và khát vọng bền bỉ – những giá trị mà thể thao và du lịch có thể cùng nhau truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Chúng tôi cam kết không ngừng nâng tầm trải nghiệm, mang đến cho mỗi vận động viên, mỗi du khách đến với Phú Quốc một kỳ nghỉ trọn vẹn – nơi thể thao, nghỉ dưỡng và văn hóa địa phương hòa quyện.

Đó chính là tinh thần mà BIM Group luôn theo đuổi: phát triển bền vững, đề cao con người, và biến mỗi điểm đến thành một phần trong hành trình vươn lên của cộng đồng.

An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025
Ông Jeff Edwards, Giám đốc khu vực Châu Á của Tập đoàn IRONMAN chia sẻ tại sự kiện.

" Năm nay ghi nhận số lượng vận động viên tham dự đông nhất từ trước đến nay tại Phú Quốc, thiết lập nhiều kỷ lục mới ở tất cả các hạng mục và cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của cộng đồng ba môn phối hợp tại Việt Nam. Phú Quốc đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao sức bền của châu Á - không chỉ bởi vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn nhờ sự thân thiện, chuyên nghiệp và nhiệt huyết của con người nơi đây.

Chúng tôi trân trọng ghi nhận sự nỗ lực của Sunrise Events Vietnam và BIM Group trong việc mang đến một sự kiện đạt chuẩn quốc tế, phản ánh đúng tinh thần và giá trị cốt lõi của thương hiệu IRONMAN.

Mỗi giải IRONMAN tại Việt Nam không chỉ là cơ hội để các vận động viên chinh phục giới hạn, mà còn là minh chứng cho sự lớn mạnh của phong trào thể thao sức bền trên khắp châu Á”, ông Jeff Edwards, Giám đốc khu vực Châu Á của Tập đoàn IRONMAN, chia sẻ.

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam chia sẻ, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam - một thập kỷ của nỗ lực và tinh thần vượt giới hạn.

An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025
Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam phát biểu.

Đồng thời trân trọng sự đồng hành của chính quyền địa phương, BIM Group và các đối tác trong việc tạo nên một sự kiện thể thao mang tầm quốc tế; vận động viên luôn là trung tâm của mọi trải nghiệm.

Ông Rob Zamacona thay mặt Ban tổ chức cam kết mang đến điều kiện thi đấu an toàn, chuyên nghiệp và tràn đầy cảm xúc, qua đó tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch thể thao tại Phú Quốc và trên khắp Việt Nam.

An Giang: Khai mạc Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025
BTC tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tham gia Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025.

Ông Rob Zamacona, Tổng Giám đốc Công ty Sunrise Events Vietnam, chia sẻ: “BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 đánh dấu cột mốc 10 năm IRONMAN hiện diện tại Việt Nam – một thập kỷ của nỗ lực và tinh thần vượt giới hạn.

Chúng tôi trân trọng sự đồng hành của chính quyền địa phương, BIM Group và các đối tác trong việc tạo nên một sự kiện thể thao mang tầm quốc tế.

Với chúng tôi, vận động viên luôn là trung tâm của mọi trải nghiệm. Ban Tổ chức cam kết mang đến điều kiện thi đấu an toàn, chuyên nghiệp và tràn đầy cảm xúc, qua đó tiếp tục thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch thể thao tại Phú Quốc và trên khắp Việt Nam”.

Tuần lễ BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025

