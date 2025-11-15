Bowers & Wilkins Px8 S2 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Với người yêu âm thanh và am hiểu về tai nghe cao cấp đều biết dòng Px của Bowers & Wilkins đã khẳng định vị thế tiên phong trong thế giới tai nghe không dây cao cấp ngay từ những model lần đầu tiên. Năm nay, thương hiệu âm thanh đến từ Anh Quốc tiếp tục nâng chuẩn mực tai nghe cao cấp mới bằng phiên bản Bowers & Wilkins Px8 S2.“Người kế nhiệm” của Px8 hội tụ cả tinh hoa thiết kế, công nghệ và cảm xúc trong một tuyệt tác duy nhất.

Không chỉ mang tính biểu tượng, Px8 S2 còn thể hiện xuyên suốt triết lý “A statement of headphone excellence - Tuyên ngôn của chất âm hoàn mỹ”. Theo đó, Px8 S2 thể hiện trọn vẹn tinh thần Bowers & Wilkins: tôn vinh âm thanh trung thực, thẩm mỹ tinh tế và trải nghiệm đẳng cấp.

Với Bowers & Wilkins, thiết kế luôn là ngôn ngữ đầu tiên truyền tải cảm xúc đến với người dùng, chính vì vậy Px8 S2 được thể hiện rõ qua phong cách tối giản đậm chất Anh Quốc: thanh lịch, chuẩn xác và bền bỉ trong từng chi tiết. Sự thanh thoát, mỏng nhẹ hơn so với thế hệ tiền nhiệm mang đến cảm giác thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài. Trong khi phần headband được thiết kế lại với độ bền cao hơn so với thế hệ Px8 trước đây, giúp giảm áp lực lên đỉnh đầu và tạo cảm giác chắc chắn khi đeo. Phần khung tai nghe cũng được hoàn thiện từ kim loại cao cấp, vừa nhẹ vừa chắc chắn, tạo cảm giác sang trọng khi cầm nắm.

Phần earcup được bo tròn mềm mại, bọc da Nappa tự nhiên, ôm trọn vành tai, đây là một trong những cải tiến được cộng đồng người dùng và các diễn đàn âm thanh quốc tế đánh giá cao về độ thoải mái khi đeo lâu dài.

Px8 S2 ra mắt với hai phối màu tinh tế, tối giản vượt thời gian: Onyx Black (Đen Thạch Anh) và Warm Stone (Trắng Ngọc Bích).

Thuộc dòng tai nghe cao cấp nên Px8 S2 giúp tái định nghĩa chuẩn mực tai nghe không dây. Theo đó, bằng công nghệ âm thanh hàng đầu thế giới, Px8 S2 được tinh chỉnh bởi đội ngũ kỹ sư tại phòng thu Abbey Road Studios danh tiếng, nơi Bowers & Wilkins là đối tác kỹ thuật độc quyền.

Px8 S2 cũng sử dụng bộ xử lý DSP hiệu suất cao (Digital Signal Processor) với ampli/DAC riêng biệt, mang đến tín hiệu âm thanh sạch, độ chi tiết và dải động vượt trội. Ngoài ra, Px8 S2 còn hỗ trợ phát nhạc ở chuẩn Hi-Res Audio 24-bit / 96 kHz thông qua kết nối USB-C - một ưu điểm hiếm thấy trên tai nghe không dây. Ở chế độ này, toàn bộ dải âm được tái tạo với độ chi tiết, độ động và độ chính xác gần như tuyệt đối, đúng tinh thần “tái hiện âm nhạc nguyên bản” mà thương hiệu theo đuổi suốt hơn nửa thế kỷ.

Để mang đến trải nghiệm cá nhân hóa một cái toàn diện, Px8 S2 cũng được trang bị TrueSound™ và EQ 5 dải tần, giúp người dùng có thể dễ dàng tùy chỉnh EQ 5 dải tần thông qua ứng dụng Bowers & Wilkins Music App, kết hợp cùng chế độ TrueSound™ độc quyền - tái hiện âm thanh sống động, tự nhiên và cân bằng. Từ vocal sâu lắng, acoustic mộc mạc cho đến electronic giàu năng lượng, Px8 S2 luôn mang lại trải nghiệm nghe trọn vẹn, trung thực và đúng tinh thần của thương hiệu

Để mang đến sự đa dạng và thuận tiện trong quá trình sử dụng, Px8 S2 cũng được trang bị bluetooth 5.3, cùng các chuẩn aptX™ Lossless, aptX Adaptive, aptX HD, aptX Classic, AAC và SBC, đảm bảo tín hiệu ổn định và chất lượng truyền tải gần như lossless.

Với aptX™ Lossless, Px8 S2 có thể truyền tải âm thanh ở chất lượng CD 16-bit/44.1kHz – gần như nguyên bản từ bản thu gốc, giúp người nghe cảm nhận được độ sâu, không gian và sắc thái của từng nhạc cụ.

Px8 S2 được bán ra với giá niêm yết 23.900.000 đồng

Một điểm cộng đáng chú ý trên Px8 S2 đó chính là cấu trúc củ loa 40mm được thiết kế lại hoàn toàn. Nhờ sử dụng màng loa làm từ sợi carbon thay thế cho chất liệu biocellulose trên dòng Px7 S3, không chỉ đơn thuần là sự thay đổi vật liệu, đây còn là bước tiến kỹ thuật vượt bậc, khi toàn bộ khung, hệ thống treo và cụm nam châm đều được tinh chỉnh nhằm đạt độ chính xác và khả năng kiểm soát dải động tối ưu.

Theo các chuyên gia, sợi carbon không chỉ siêu nhẹ mà còn siêu cứng, cho phép màng loa phản hồi nhanh và ổn định hơn, mang lại khả năng kiểm soát dải âm vượt trội như:

Âm trầm (bass) sâu, chắc, giàu năng lượng nhưng không lấn dải.

Âm trung (mid) tự nhiên, mộc mạc và giàu cảm xúc.

Âm cao (treble) sáng rõ, thoáng đãng nhưng không gắt, giữ được độ mở và không gian của sân khấu âm thanh.

Sự cân bằng hoàn hảo này đã giúp cho Px8 S2 tái hiện chính xác “microdetail”, những chi tiết âm thanh tinh tế nhất như độ rung của dây đàn, hơi thở của ca sĩ hay âm vang cuối cùng của phòng thu. Hai driver dynamic toàn dải 40mm bằng sợi carbon chính là trái tim của Px8 S2, mang đến chất âm đạt đến sự trung thực tuyệt đối - chi tiết, cân bằng và tràn đầy cảm xúc, đúng với tinh thần “Signature Sound” của Bowers & Wilkins.

Px8 S2 được trang bị 8 micro tích hợp (với 4 micro mỗi bên), trong đó có 4 micro đảm nhiệm chống ồn chủ động, còn lại phục vụ cuộc gọi thoại chuẩn HD với thuật toán ADI Pure Voice. Nhờ Multipoint Connectivity, mà người dùng có thể kết nối Px8 S2 cùng lúc với hai thiết bị, và chuyển đổi linh hoạt giữa làm việc, giải trí, hay cuộc gọi mà không cần thao tác thủ công.

Tai nghe cũng được hỗ trợ Apple MFi (Made for iPhone®) và Google Fast Pair, giúp kết nối nhanh chóng, mượt mà với cả hai nền tảng điện thoại một cách nhanh chóng, chỉ trong vài giây.

Một điểm cộng đáng chú ý khác là thời lượng pin của Px8 S2 lên tới 30 giờ phát nhạc liên tục, đủ cho cả những chuyến bay dài hoặc một tuần làm việc. Và chỉ cần15 phút sạc là Px8 S2 có thể hoạt động thêm 7 giờ phát nhạc, một thông số đáng chú ý trong phân khúc tai nghe over-ear cao cấp.

Không chỉ là bản nâng cấp toàn diện của thế hệ tiền nhiệm, Bowers & Wilkins Px8 S2 còn thể hiện rõ định hướng theo đuổi sự hoàn mỹ trong cả thẩm mỹ lẫn hiệu năng.

Sản phẩm được bán ra cùng bộ phụ kiện bao gồm cáp USB-C to 3.5mm stereo jack (1.2m), cáp USB-C to USB-C (1.2m) và hộp đựng cứng cao cấp (Carry Case).

Với trọng lượng chỉ 0,31 kg và kích thước hộp 177 × 60 × 234 mm, Px8 S2 đảm bảo tính linh hoạt và tiện dụng, phù hợp cho người dùng thường xuyên di chuyển mà vẫn muốn duy trì trải nghiệm âm thanh ở tiêu chuẩn cao nhất.

Khách hàng quan tâm đến sản phẩm có thể trải nghiệm tại các đại lý đối tác chính hãng và hệ thống PGI Store trên toàn quốc.

Tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tại pgi.com.vn hoặc số hotline 0818 808 808 để được hỗ trợ.