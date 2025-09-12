Điện tử tiêu dùng
PGI trình diễn bộ sản phẩm LUXMAN Black Edition CENTENNIAL

Phạm Anh

Phạm Anh

17:37 | 12/09/2025
Bộ sản phẩm LUXMAN Black Edition CENTENNIAL được Phúc Giang Audio (PGI) trưng bày và biểu diễn tại phòng Lotus 1, 2, Triển lãm AVShow 2025 (Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM).
Tại Triển lãm Thiết bị Nghe Nhìn (Audio Visual Show TP. HCM 2025) (AV Show 2025) Công ty TNHH Phúc Giang (PGI) đã mang đến không gian trình diễn độc đáo, được thiết kế thành nhiều khu vực chuyên đề, nhằm tái hiện hành trình di sản âm thanh và mang đến trải nghiệm chân thực cho người yêu nhạc.

Trong đó, điểm nhấn đặc biệt tại sự kiện chính là bộ sản phẩm LUXMAN Black Edition CENTENNIAL - Kỷ niệm 100 năm thương hiệu LUXMAN - chỉ giới hạn 100 bộ trên toàn cầu, và đây là bộ sản phẩm duy nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó tại khôn gian trưng bày của PGI khách tham quan triển lãm còn có cơ hội khám phá và thưởng lãm nhiều tên tuổi lớn trong giới âm thanh như JBL, QUAD và tai nghe Bowers & Wilkins.

Triển lãm thiết bị Nghe Nhìn - Audio Visual Show TP. HCM 2025 (AV Show) là sự kiện được tổ chức hàng năm, nơi quy tụ các đơn vị cung cấp thiết bị nghe nhìn hàng đầu tại Việt Nam và là dịp để những tín đồ yêu nhạc thưởng thức các phối ghép huyền thoại với công nghệ mới nhất, độc đáo nhất, đắt giá nhất trên thế giới hiện nay.

Năm nay PGI lấy cảm hứng từ tinh thần Real Value - Real Experience, mang đến không gian trình diễn âm nhạc thực thụ với chủ đề Hành trình di sản - được chia thành các chuyên đề: “Kết tinh 100 năm nghệ thuật chế tác Nhật Bản”, “Kiệt tác âm thanh Anh Quốc” và “Sắc màu âm thanh Xứ Cờ hoa”. PGI cũng kỳ vọng đây sẽ là không gian mà các biểu tượng của thế giới âm thanh cùng hội tụ: LUXMAN – di sản 100 năm của ngành âm thanh hi-end Nhật Bản, QUAD – đỉnh cao loa mành tĩnh điện Anh Quốc, Bowers & Wilkins - di sản âm thanh từ Xứ Sương mù và JBL – huyền thoại âm thanh từ Mỹ, đa sắc thái với dòng sản phẩm Classic kinh điển và JBL Stage 2 phong cách. Một hành trình trải nghiệm đắm chìm, đậm chất biểu tượng dành cho người yêu âm thanh.

Bộ sản phẩm LUXMAN Black Edition CENTENNIAL và các sản phẩm mang thương hiệu LUXMAN

Được biết, LUXMAN Black Edition CENTENNIAL là bộ sản phẩm đặc biệt này được PGI giới thiệu tại Việt Nam, khẳng định vị thế của PGI là cầu nối giữa di sản quốc tế và cộng đồng audiophile trong nước. Khác với diện mạo truyền thống quen thuộc của LUXMAN, LUXMAN Black Edition CENTENNIAL với phiên bản màu bạc tạo cảm giác hiện đại và sang trọng. Mỗi chi tiết đều được chế tác cẩn trọng, từ những núm xoay CNC chính xác cho đến khung máy chống cộng hưởng vững chắc, tất cả cùng toát lên sự tinh tế và chuẩn mực chế tác đặc trưng của LUXMAN.

Bộ sản phẩm bao gồm:

Ampli tích hợp L-509Z: tuyên ngôn công nghệ và thẩm mỹ của LUXMAN, L-509Z kết hợp mạch khuếch đại cân bằng, bộ điều khiển âm lượng LECUA-EX cùng công suất 120W/8Ω, 220W/4Ω – minh chứng cho một thế kỷ chế tác thủ công chuẩn mực Nhật Bản.

Đầu phát SACD/CD D-07X: không chỉ là một đầu phát CD/SACD, D-07X còn hoạt động như DAC rời cao cấp với chip giải mã cao cấp, hỗ trợ PCM 768 kHz/32-bit và DSD512. Một trung tâm giải mã hiện đại cho mọi nguồn phát Hi-Res.

Mâm than PD-151 MK2: trải nghiệm âm thanh analog thượng hạng từ các bản thu trên đĩa vinyl với thiết kế sơn đen thanh lịch, mâm đĩa cơ học chính xác và tonearm LTA‑309 hợp tác cùng SAEC.

Streamer NT-07: là thành viên mới nhất của LUXMAN và cũng chính là cầu nối giữa di sản và nhạc số hiện đại. Hỗ trợ streaming Hi-Res tối đa PCM 768 kHz/32-bit, DSD512, thiết kế thanh lịch và hiệu suất chuẩn mực.

Bộ sản phẩm Black Edition CENTENNIAL được nhà phân phối PGI giới thiệu đến cộng đồng yêu âm thanh tại Việt Nam là sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và di sản 100 năm tuổi, chính vì thế bộ Centennial không chỉ là một hệ thống hi-end, mà còn là tác phẩm sưu tầm vô giá dành cho giới mộ điệu.

Loa mành tĩnh điện QUAD ESL-2905, kiệt tác từ Anh Quốc

Cũng trong không gian trưng bày của PGI tại AV Show 2025 loa mành tĩnh điện QUAD ESL-2905, kiệt tác từ Anh Quốc, cũng được mang đến trình diễn.

Chính thức ra đời từ năm 1936, QUAD được mệnh danh là “The Closest Approach to the Original Sound”. Với triết lý luôn hướng tới việc tái tạo âm thanh trung thực và tinh khiết nhất, di sản gần một thế kỷ của QUAD đã ghi dấu bằng những công nghệ mang tính cách mạng, đặc biệt là loa mành tĩnh điện ESL ra mắt từ thập niên 1950, mở ra chuẩn mực mới cho thế giới hi-fi. Mỗi sản phẩm của QUAD đều toát lên tinh thần chế tác Anh Quốc: chuẩn xác, thanh lịch và bền vững với thời gian, trở thành biểu tượng trong cộng đồng audiophile toàn cầu.

Đây cũng là lần đầu tiên PGI trình làng loa mành tĩnh điện QUAD ESL-2905. Nổi bật với công nghệ màng mỏng siêu nhẹ, QUAD ESL-2905 tạo nên khả năng phản hồi tức thời, đây là sản phẩm đã chinh phục nhiều người chơi âm thanh trên toàn cầu và được đánh giá là một trong những hệ thống loa tĩnh điện hay nhất mọi thời đại.

Bowers and Wilkins Px7 S3

Bowers & Wilkins là thương hiệu âm thanh cao cấp của Anh Quốc với hơn 60 năm lịch sử trong ngành công nghiệp âm thanh, đặc biệt là trong việc sản xuất các hệ thống loa chất lượng cao cho cả mục đích tiêu dùng và chuyên nghiệp.

Ngoài ra, khách tham quan AV Show TP. HCM 2025 cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm sản phẩm Px7 S3, tai nghe được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế lẫn công nghệ dựa trên nền tảng thành công của Px7 S2e từng giành nhiều giải thưởng trước đây, mang đến trải nghiệm âm thanh trung thực đúng với thông điệp thương hiệu “Hear True”. Px7 S3 với ngôn ngữ thiết kế tinh tế gồm những gam màu sang trọng như Anthracite Black, Indigo Blue và Canvas White.

Đây là mẫu tai nghe over-ear đầu tiên của Bowers & Wilkins được tích hợp một mạch khuếch đại tai nghe riêng biệt (discrete headamp) cùng codec chất lượng cao aptX Lossless. aptX Adaptive và aptX HD cùng có thời lượng pin lên đến 30 giờ.

Bên cạnh Px7 S3, PGI cũng mang đến nhiều lựa chọn tai nghe cao cấp được cộng đồng yêu âm thanh trên thế giới yêu mến như Px8, Px7 S2e, Pi7 S2 và Pi8 với hình ảnh đại sứ thương hiệu toàn cầu là danh thủ bóng đá David Beckham.

JBL Classic & JBL Stage 2 là biểu tượng hi-fi Mỹ, phóng khoáng, mạnh mẽ và đa sắc thái.

JBL Classic tái hiện tinh thần retro của thập niên 70 với thiết kế cổ điển. Sau thiết kế ấn tượng là chất âm nguyên bản, mạnh mẽ, giàu năng lượng, sống động trong từng giai điệu.

JBL Stage 2 và MA Series sở hữu phong cách tối giản hiện đại, với thiết kế tinh gọn, vật liệu bền bỉ và hai tông màu tinh tế Đen Espresso và Trắng Latte, dễ dàng hòa hợp với mọi không gian nội thất của người trẻ. Không chỉ thẩm mỹ, dòng loa và ampli này còn hỗ trợ chuẩn Dolby Atmos, mang đến âm trường sống động như rạp hát ngay trong phòng khách. Đây chính là lựa chọn vượt trội, đem lại chất âm mạnh mẽ và chi tiết, cạnh tranh sòng phẳng cùng các hệ thống loa và soundbar cao cấp.

Đáng chú ý, Phúc Giang PGI cũng triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt từ Polk Audio, JBL, LUXMAN… dành riêng cho khách tham quan AV Show 2025 chỉ từ 3,200,000 đồng. Song song với đó, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, nhà phân phối PGI tổ chức bốc thăm may mắn tại khu vực trưng bày. Chương trình ưu đãi và bốc thăm áp dụng trong suốt thời gian sự kiện.

Sản phẩm ưu đãi và thể lệ chương trình được công bố rộng rãi trên fanpage Hifi Sound by PGI hoặc qua số tổng đài 0818.808.808.

Phúc Giang Audio (PGI): phòng Lotus 1, 2, Triển lãm AVShow 2025 (Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM).

Vietnam AV Show 2025 diễn ra từ 9h đến 18h các ngày 12 - 13 - 14/09/2025 tại Khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM.

