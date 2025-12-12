Điện tử tiêu dùng
AVSHOW 2025: Giới mộ điệu âm thanh phấn khích với siêu phẩm từ Aries Cerat và Tidal

Ngọc Hà

Ngọc Hà

16:22 | 12/12/2025
AVSHOW 2025 - Triển lãm thiết bị nghe nhìn lớn nhất Việt Nam quy tụ 28 phòng trưng bày với hàng loạt tuyệt phẩm hi-end từ các thương hiệu hàng đầu thế giới tại Hà Nội từ 13-15/12/2025.
AVSHOW 2025: Giới mộ điệu âm thanh phấn khích với siêu phẩm từ Aries Cerat và Tidal

Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn AVSHOW lần thứ 25 khai mạc từ 9h đến 18h các ngày 13, 14, 15 tháng 12 năm 2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Cổng 2, Phạm Hùng, Từ Liêm). Sự kiện năm nay chiếm trọn lầu 2 với 28 phòng trưng bày, phục vụ những tín đồ âm thanh từ phân khúc bình dân đến cao cấp.

Các thiết bị Hi-end Hifi đẳng cấp, độc đáo

Ông Stavros Danos, chủ sở hữu và nhà thiết kế trưởng của Aries Cerat

Ông Stavros Danos, chủ sở hữu kiêm nhà thiết kế trưởng của Aries Cerat, lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam để trực tiếp trình diễn hệ thống ultra hi-end. Giới chuyên môn đánh giá Aries Cerat nằm trong Top các hệ thống nghe nhìn đẳng cấp nhất hành tinh. Stavros được ví như "Kondo của thời hiện đại" bởi triết lý thiết kế độc nhất và khả năng sáng tạo vượt trội.

Black Dragon Audio chọn AVSHOW 2025 làm sân khấu để giới thiệu một trong những hệ thống âm thanh ultra hi-end đặc sắc nhất từng xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Đây là cơ hội hiếm có khi giới audiophile trong nước được gặp gỡ trực tiếp người đứng sau thương hiệu huyền thoại.

LiOA Audio ra mắt dòng loa Diva Series hi-end với thiết kế đột phá.

LiOA Audio ra mắt dòng loa Diva Series hi-end với thiết kế đột phá. Sản phẩm tích hợp hệ thống loại trừ rung động tuyệt đối IPS, thùng loa mid/treble hình cầu triệt tiêu cộng hưởng, bộ phân tần hiệu suất cao dễ phối ghép với ampli cùng hệ thống căn chỉnh laser LAS.

Reference Digital Music Converter TIDAL for Bugatti MC1

Audio Hoàng Hải trưng bày Reference Digital Music Converter TIDAL for Bugatti MC1, một trong những thiết bị hi-end hiếm hoi nhất thế giới. Tidal AP1 - siêu loa active cũng xuất hiện tại không gian triển lãm, hứa hẹn trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý.

Huy Lan Anh Audio mang đến Kharma Enigma Veyron EV-2D với cấu trúc monocoque và driver kim cương danh tiếng. MBL 101 X-Treme MKII Radialstrahler System từ Đức với cấu trúc loa cầu 360 độ độc quyền cũng sẽ tỏa sáng tại phòng demo, tái tạo trường âm hoàn hảo và sống động tuyệt đối.

Mavis Lab, ThivanLabs hợp tác chiến lược cùng HiFi Store trình diễn dải loa Pháp từ Revival Audio (Atalante 7 Évo đến Sprint series). Điểm nhấn là ThivanLabs TMS-9 Premium kết hợp Tube DAC MMS-1 (2026) và Monoblock P200 phiên bản nâng cấp 2026 từ Mavis Lab.

AnhDuy Audio mang đến AV Show 2025 dòng loa Fyne Audio Classic Series.

AnhDuy Audio chọn Fyne Audio Classic Series làm trọng tâm năm nay. Dòng loa này mang di sản hơn 40 năm từ đội ngũ kỹ sư cựu Tannoy, kết hợp thẩm mỹ vintage cổ điển với công nghệ âm thanh đương đại. Cấu trúc driver ISOFlare 15 inch và công nghệ BassTrax Tractrix độc quyền tái tạo chất âm hoành tráng, ấm áp và chính xác.

Audio Sơn Hà tập hợp loạt thiết bị Hi-End từ các cường quốc âm thanh Đức, Mỹ, Nhật. Tâm điểm là loa Kaiser Acoustics, khuếch đại đèn Cary Audio, huyền thoại Audio Note-Kondo Ongaku và mâm đĩa than ELAC Miracord.

Bá Hùng Audio đồng hành cùng ELAC (Đức) và McIntosh (Mỹ), thể hiện sự hòa quyện giữa kỹ thuật chế tác chính xác của Đức và chất âm mạnh mẽ, giàu nhạc tính của Mỹ.

Các thiết bị bình dân và lifestyle hướng tới cuộc sống hiện đại

Phân khúc bình dân và lifestyle cũng được chú trọng. PGI tạo không gian ICONIC SOUND chia thành nhiều khu vực: loa di động, tai nghe, loa tiệc Alpha Works cho giới trẻ; hệ thống nghe nhìn gia đình ONKYO, JBL, TEAC; tai nghe audiophile Sennheiser HDB 630; phối ghép cao cấp Bowers & Wilkins và LUXMAN.

Anh Duy Audio giới thiệu hai mẫu loa chủ lực từ dòng Eurotech: Sumico EUROTECH PREMIERE 1226 và 1846, phục vụ những tín đồ âm thanh trình diễn và giải trí tại gia.

Khang Audio mang đến lần thứ chín với kiệt tác Meister Klangfilm 4DT Phân Tần Chủ Động. Hệ thống loa ván hở 4 đường tiếng độc đáo này được điều khiển bằng phân tần chủ động Db Acoustic và dàn amply hybrid chế tác thủ công, tái tạo không gian âm nhạc rộng mở, chân thực.

Anh Kiệt trưng bày Ruark Audio từ Anh Quốc với triết lý thiết kế tối giản. Toàn bộ hệ sinh thái từ biểu tượng R810 Soundbar, R410 All-in-One đến các mẫu loa radio/streamer R1S/R2S giúp người dùng nâng tầm không gian sống.

EvoHome Technology phối hợp SmartK mang EvoHome Smart Controller - giải pháp điều khiển phòng giải trí đa chức năng. Sản phẩm gói gọn mọi trải nghiệm nghe nhìn trong một chạm, từ quản lý nhiều không gian đến tích hợp ứng dụng Karaoke chuyên nghiệp.

Cinemagica Việt Nam qua Goldenduck lần đầu trình diễn giải pháp toàn diện đưa chuẩn rạp chiếu phim vào không gian sống. Kinh nghiệm hơn 40 năm sản xuất phim kết hợp các thương hiệu Hi-End Steinway & Sons, Leica, Lyngdorf, Waterfall tạo nên hệ sinh thái giải trí chuẩn mực.

Joe's Audio giới thiệu Eversolo T8 - bộ truyền phát nhạc số thuần túy, tập trung truyền tải tín hiệu số sạch và chính xác đến bộ giải mã DAC ngoài, biến nó thành trung tâm hoàn hảo cho hệ thống Hi-End.

AVSHOW 2025 tổ chức 4 buổi workshop chuyên ngành tại phòng 219C và 202B tầng 2. Ban tổ chức bố trí không gian nước và teabreak tại 3 khu vực triển lãm, phục vụ khách tham quan.

Sự kiện quy tụ các nhà phân phối quen thuộc như Huy Lan Anh, PGI, Mavis - Thivalabs, Sơn Hà Audio, AnhDuy Audio, Hoàng Hải audio, Joe's Audio, Streamcast, Thiên Hà Audio, Hifi Store, Bá Hùng Audio, Khang Audio. Các gương mặt mới như Lioa Audio, EvoHome, Golden Duck, Apertura, Anh Kiệt Audio, Art Audio, Revival Audio cũng góp mặt.

AVSHOW Hà Nội 2025 tạo không gian lý tưởng để cộng đồng nghe nhìn Việt Nam kết nối trực tiếp với các doanh nghiệp và nhà phân phối hàng đầu trong ngành.

