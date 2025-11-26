Công ty chuyên giám sát tình hình không gian Look Up (Pháp) triển khai mạng lưới radar theo dõi vật thể trên quỹ đạo toàn cầu vừa phối hợp cùng tạp chí Le Point công bố số liệu lớn về lưu lượng quỹ đạo trên trái đất. Dữ liệu từ nền tảng SYNAPSE của Look Up cho thấy tính đến 01/10/2025, có 15.965 vệ tinh được ghi nhận trên quỹ đạo Trái Đất, trong đó 13.026 vệ tinh vẫn hoạt động.

Ảnh minh họa

Báo cáo chỉ ra, số vệ tinh tăng 2.477 vệ tinh trong năm 2025, tương đương mức tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, thế giới có 3.664 vệ tinh mới bay lên quỹ đạo, đây là kỷ lục về số lượng vệ tinh phóng hàng năm.

Ông Michel Friedling, Giám đốc điều hành Look Up, cựu Tư lệnh Bộ chỉ huy Không gian Pháp nhận định rằng: "Không gian chưa bao giờ đông đúc và tranh chấp như hiện nay. Quỹ đạo Trái Đất trở thành lĩnh vực chiến lược phản ánh cuộc đua công nghệ, cạnh tranh kinh tế và đối đầu địa chính trị, thậm chí cả quân sự".

Theo Báo cáo, Mỹ đang sở hữu 9.641 vệ tinh đang hoạt động, chiếm 3/4 tổng số vệ tinh đang hoạt động trên toàn cầu. Riêng Starlink của Elon Musk có 8.366 chiếc, tăng thêm 1.963 vệ tinh chỉ riêng năm 2024, chiếm 64% tổng số vệ tinh hoạt động trên toàn thế giới.

Báo cáo cũng cho biết, Trung Quốc xếp vị trí thứ hai với 1.102 vệ tinh đang hoạt động, tăng 220 chiếc (25%) trong năm 2025. Trung Quốc triển khai các hệ thống vệ tinh tương tự Starlink như QianFan (90 vệ tinh) và GuoWang (57 vệ tinh).

Châu Âu đứng thứ ba, Eutelsat OneWeb chỉ duy trì 651 vệ tinh trên quỹ đạo. Trong khi đó, Tập đoàn Amazon phát triển hệ thống vệ tinh Kuiper với 129 vệ tinh, tuy nhiên vẫn rất ít so với Starlink.

Số liệu cho thấy trong 12 tháng qua có 2.165 vật thể không gian rơi xuống hoặc được hạ quỹ đạo có kiểm soát, bao gồm 1.182 vệ tinh và 109 thân tên lửa, thế nhưng tốc độ dọn dẹp này không theo kịp tốc độ phóng vệ tinh mới, khiến tổng số vật thể trên quỹ đạo vẫn tăng mạnh. Hiện có 31.019 vật thể được ghi nhận, trong đó 12.833 mảnh vỡ có kích thước trên 10cm đang đe dọa các vệ tinh hoạt động và tạo nguy cơ va chạm liên hoàn, giới khoa học gọi là "hội chứng Kessler".

Đáng chú ý, hệ thống cảm biến của Châu Âu còn yếu kém về chất lượng, số lượng và phân bố toàn cầu, khiến Châu Âu phải phụ thuộc nhiều vào dữ liệu từ Mỹ để theo dõi các vật thể trên quỹ đạo.

Sáu năm trước, quỹ đạo Trái Đất chỉ có dưới 2.000 vệ tinh hoạt động, năm 2025, số lượng vệ tinh tăng lên 13.026 thiết bị, gấp 6,5 lần năm 2019. Các hệ thống vệ tinh lớn phục vụ viễn thông và quan sát Trái Đất đang được các quốc gia thúc đẩy mạnh xu hướng này.