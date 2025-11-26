Khoa học
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

17:10 | 26/11/2025
Quỹ đạo Trái Đất hiện đang có 13.026 vệ tinh hoạt động tính đến 1/10/2025, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Starlink của Elon Musk có 8.366 vệ tinh, chiếm 64% tổng số toàn cầu. Trung Quốc có 1.102 vệ tinh, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty chuyên giám sát tình hình không gian Look Up (Pháp) triển khai mạng lưới radar theo dõi vật thể trên quỹ đạo toàn cầu vừa phối hợp cùng tạp chí Le Point công bố số liệu lớn về lưu lượng quỹ đạo trên trái đất. Dữ liệu từ nền tảng SYNAPSE của Look Up cho thấy tính đến 01/10/2025, có 15.965 vệ tinh được ghi nhận trên quỹ đạo Trái Đất, trong đó 13.026 vệ tinh vẫn hoạt động.

Báo cáo chỉ ra, số vệ tinh tăng 2.477 vệ tinh trong năm 2025, tương đương mức tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2024, thế giới có 3.664 vệ tinh mới bay lên quỹ đạo, đây là kỷ lục về số lượng vệ tinh phóng hàng năm.

Ông Michel Friedling, Giám đốc điều hành Look Up, cựu Tư lệnh Bộ chỉ huy Không gian Pháp nhận định rằng: "Không gian chưa bao giờ đông đúc và tranh chấp như hiện nay. Quỹ đạo Trái Đất trở thành lĩnh vực chiến lược phản ánh cuộc đua công nghệ, cạnh tranh kinh tế và đối đầu địa chính trị, thậm chí cả quân sự".

Theo Báo cáo, Mỹ đang sở hữu 9.641 vệ tinh đang hoạt động, chiếm 3/4 tổng số vệ tinh đang hoạt động trên toàn cầu. Riêng Starlink của Elon Musk có 8.366 chiếc, tăng thêm 1.963 vệ tinh chỉ riêng năm 2024, chiếm 64% tổng số vệ tinh hoạt động trên toàn thế giới.

Báo cáo cũng cho biết, Trung Quốc xếp vị trí thứ hai với 1.102 vệ tinh đang hoạt động, tăng 220 chiếc (25%) trong năm 2025. Trung Quốc triển khai các hệ thống vệ tinh tương tự Starlink như QianFan (90 vệ tinh) và GuoWang (57 vệ tinh).

Châu Âu đứng thứ ba, Eutelsat OneWeb chỉ duy trì 651 vệ tinh trên quỹ đạo. Trong khi đó, Tập đoàn Amazon phát triển hệ thống vệ tinh Kuiper với 129 vệ tinh, tuy nhiên vẫn rất ít so với Starlink.

Số liệu cho thấy trong 12 tháng qua có 2.165 vật thể không gian rơi xuống hoặc được hạ quỹ đạo có kiểm soát, bao gồm 1.182 vệ tinh và 109 thân tên lửa, thế nhưng tốc độ dọn dẹp này không theo kịp tốc độ phóng vệ tinh mới, khiến tổng số vật thể trên quỹ đạo vẫn tăng mạnh. Hiện có 31.019 vật thể được ghi nhận, trong đó 12.833 mảnh vỡ có kích thước trên 10cm đang đe dọa các vệ tinh hoạt động và tạo nguy cơ va chạm liên hoàn, giới khoa học gọi là "hội chứng Kessler".

Đáng chú ý, hệ thống cảm biến của Châu Âu còn yếu kém về chất lượng, số lượng và phân bố toàn cầu, khiến Châu Âu phải phụ thuộc nhiều vào dữ liệu từ Mỹ để theo dõi các vật thể trên quỹ đạo.

Sáu năm trước, quỹ đạo Trái Đất chỉ có dưới 2.000 vệ tinh hoạt động, năm 2025, số lượng vệ tinh tăng lên 13.026 thiết bị, gấp 6,5 lần năm 2019. Các hệ thống vệ tinh lớn phục vụ viễn thông và quan sát Trái Đất đang được các quốc gia thúc đẩy mạnh xu hướng này.

Ba tập đoàn quốc phòng hàng đầu châu Âu là Airbus, Thales và Leonardo vừa tuyên bố hợp nhất các mảng kinh doanh vệ tinh ...
Viện Fraunhofer IOF và Airbus chế tạo máy quang phổ siêu nhỏ gắn trên vệ tinh, phân tích sức khỏe cây trồng và độ dinh ...
Ngày 15/11, Tập đoàn OSB tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao công trình trạm Internet vệ tinh tại Điểm trường Tiểu học Trạm ...
Công trình khoa học
Đội Nightfoodretrieval thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM lọt vào chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử 2025 với thiết bị đeo sử dụng camera-AI nhận diện vật cản, chuyển thành giọng nói hướng dẫn người khiếm thị di chuyển an toàn.
Phát minh khoa học
Viện Fraunhofer IOF và Airbus chế tạo máy quang phổ siêu nhỏ gắn trên vệ tinh, phân tích sức khỏe cây trồng và độ dinh dưỡng đất từ không gian với độ phân giải 20 mét, giúp nông dân canh tác chính xác từng mét vuông.
Vũ trụ - Thiên văn
Mặt trời bùng phát X5.1 mạnh nhất năm tạo bão từ G4, đe dọa GPS, vệ tinh và liên lạc toàn cầu. NOAA cảnh báo gián đoạn kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng hàng không và hàng hải.
Công trình khoa học
Nhóm nghiên cứu Trung Quốc phát triển phương pháp lựa chọn anten tự động cho mạng 5G và 6G, giảm chi phí phần cứng 60% và tiết kiệm năng lượng vượt trội so với các giải pháp hiện hành.
Công nghệ số
Năm 1876, một thí nghiệm đơn giản tại Massachusetts đã thay đổi mãi mãi cách thức con người kết nối với nhau. Alexander Graham Bell và trợ lý Thomas A. Watson thực hiện cuộc gọi điện thoại hai chiều đầu tiên qua dây dẫn ngoài trời, đánh dấu bước ngoặt từ thời đại giọng nói di chuyển chậm như ngựa chạy sang kỷ nguyên giao tiếp tức thời vượt không gian.
