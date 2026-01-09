Nhận diện xu hướng và xử lý sức mạnh dữ liệu số trong đấu thầu

Chiều ngày 8/1, tại Hà Nội, khoảng 250 doanh nghiệp, nhà thầu, chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đấu thầu, mua sắm công đã tham gia hội thảo “Toàn cảnh đấu thầu 2025, nhận diện xu hướng và kết nối cộng đồng doanh nghiệp”.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch và Sáng lập Hệ sinh thái đấu thầu phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các chuyên gia nhận định, doanh nghiệp cần chuyển dịch từ tư duy đối phó sang tư duy chủ động, chủ động cập nhật chính sách, chủ động xây dựng quy trình nội bộ và chủ động ứng dụng công nghệ để hạn chế sai sót.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Chủ tịch & Sáng lập Hệ sinh thái đấu thầu, Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh thị trường đấu thầu Việt Nam có nhiều chuyển động, chịu tác động từ biến động kinh tế vĩ mô, quá trình hoàn thiện khung pháp lý và sự gia tăng vai trò của dữ liệu, công nghệ đang làm thay đổi căn bản cuộc chơi. Việc nhìn lại toàn cảnh thị trường không chỉ giúp doanh nghiệp tồn tại mà còn là điều kiện tiên quyết để xác định hướng đi phù hợp.

Với kinh nghiệm quản lý nhà nước, TS. Nguyễn Việt Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũ) đã giải đáp những khúc mắc về mặt thủ tục và chia sẻ "triết lý" tham gia thầu bền vững.

Quang cảnh Hội thảo.

Theo TS. Nguyễn Việt Hùng, nhà thầu khi dự thầu cần tìm hiểu cực kỳ kỹ lưỡng các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu (HSMT), các nhà thầu cần xây dựng đội ngũ chuyên môn am hiểu Luật Đấu thầu. Bên cạnh đó, vấn đề đạo đức nghề nghiệp cần đặc biệt coi trọng, một khi đã trúng thầu, tuyệt đối không được bỏ dở hợp đồng. Việc bỏ ngang không chỉ gây thiệt hại cho dự án mà còn là một vết sẹo uy tín, khiến doanh nghiệp khó có cửa tham gia các gói thầu tương lai.

Từ góc nhìn chính sách, các ý kiến tại hội thảo cho thấy hệ thống pháp luật về đấu thầu tại Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, góp phần tạo lập khung pháp lý rõ ràng hơn và nâng cao tính minh bạch của thị trường.

Vai trò của công nghệ được đẩy lên hàng đầu với sự ra mắt của các công cụ mới trong Hệ sinh thái Đấu thầu. Đối với một doanh nghiệp muốn tham gia thị trường mua sắm công một cách chuyên nghiệp, DauThau.info không chỉ là một trang web tra cứu thông tin mà đã trở thành một nền tảng quản trị chiến lược.

Ông Vũ Đình Sơn – chuyên gia đấu thầu của DauThau.info.

Tại hội thảo, ông Vũ Đình Sơn – chuyên gia đấu thầu của DauThau.info, đã trình bày chuyên đề “Toàn cảnh đấu thầu Việt Nam 2025 từ góc nhìn dữ liệu”. Những con số biết nói về lưu lượng gói thầu, tỉ lệ trúng thầu và xu hướng phân bổ vốn đầu tư công đã giúp các doanh nghiệp hình dung rõ nét bức tranh thị trường mà họ đang dấn thân.

DauThau.info đóng vai trò là bộ lọc thông minh, tự động gửi thông báo đến doanh nghiệp đúng lĩnh vực, đúng thời điểm. Điều này giúp các doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị nhỏ và vừa, tiết kiệm được chi phí vận hành cực lớn trong khi vẫn nắm bắt được 100% cơ hội trên thị trường.

Hệ thống DauThau.info cung cấp cho nhà thầu khả năng: Soi lịch sử đấu thầu: Biết được một chủ đầu tư thường xuyên mời thầu như thế nào, họ có xu hướng chọn nhà thầu nào trong quá khứ; biết được đối thủ cạnh tranh trực tiếp của mình mạnh ở đâu, họ đang thực hiện bao nhiêu dự án và năng lực tài chính, kinh nghiệm của họ ra sao. Hệ thống còn giúp doanh nghiệp có thể nhìn thấy những mảng thị trường nào đang "nóng" và mảng nào đang bão hòa để điều chỉnh chiến lược kinh doanh cho năm 2026.

Các diễn giả chia sẻ tại Hội thảo.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng giới thiệu Hệ thống Support Center - Hệ sinh thái đấu thầu như một nền tảng mở để cộng đồng cùng tham gia và kết nối. Hệ thống Support Center cho phép nhà thầu gửi câu hỏi và nhận hỗ trợ từ AI tư vấn đấu thầu và chuyên gia thực tiễn.

Theo lộ trình sắp tới, nền tảng này sẽ tiếp tục được mở rộng theo hướng kết nối trực tiếp giữa nhà thầu và chuyên gia, nhằm tăng cường chiều sâu hỗ trợ. Khi gặp một tình huống pháp lý hóc búa hay một yêu cầu khó trong HSMT, nhà thầu không còn phải đơn độc đi tìm câu trả lời. AI tư vấn đấu thầu cùng đội ngũ chuyên gia luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro bị loại vì những lỗi hành chính.