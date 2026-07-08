Đẩy mạnh truyền thông, mở rộng không gian văn hóa số

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 phê duyệt Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước. Đồng thời, kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh truyền thông, phát triển không gian văn hóa số, tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc, đầu tư thiết chế văn hóa, tăng cường giáo dục, nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì xây dựng hệ thống truyền thông thống nhất cho "Ngày Văn hóa Việt Nam", phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và địa phương triển khai nhiều sản phẩm trên các nền tảng số, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và truyền thông cơ sở. Hệ thống nhận diện và thông điệp truyền thông sẽ được sử dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường sản xuất phim tài liệu, phóng sự và chương trình chuyên đề về di sản, lịch sử và các giá trị văn hóa Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, phát huy vai trò của người có uy tín và người có ảnh hưởng để lan tỏa các giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Một điểm nhấn của kế hoạch là phát triển không gian văn hóa số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm triển lãm và các thiết chế văn hóa nhằm mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa, thu hẹp khoảng cách thụ hưởng giữa các vùng, miền.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền trực quan; thống nhất sử dụng bộ nhận diện, pano, áp phích và thông điệp truyền thông trên phạm vi toàn quốc; đồng thời tổ chức trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan nhà nước, trường học, khu dân cư và các không gian công cộng. Các hoạt động truyền thông sẽ được tổ chức thường niên.

Triển khai các chiến dịch truyền thông đa nền tảng về "Ngày Văn hóa Việt Nam", đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh văn hóa trên môi trường mạng, thực thi nghiêm quyền tác giả, chủ động ngăn chặn thông tin sai lệch, các yếu tố ngoại lai phản cảm và nâng cao năng lực xử lý khủng hoảng truyền thông.

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

Cụ thể hóa các hệ giá trị Việt Nam thành chuẩn mực trong đời sống

Quyết định 1189/QĐ-TTg xác định nội dung cụ thể của các hệ giá trị được tuyên truyền, giáo dục và đưa vào thực tiễn.

Hệ giá trị quốc gia gồm hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc. Hệ giá trị văn hóa gồm dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học.

Hệ giá trị gia đình gồm ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Chuẩn mực con người Việt Nam gồm yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

Các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm cụ thể hóa những nội dung này thành tiêu chí, chuẩn mực ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và nhóm đối tượng. Các tiêu chí phải có khả năng đánh giá kết quả, được lồng ghép vào chương trình, chiến lược và kế hoạch phát triển nhưng không làm phát sinh thêm bộ máy hoặc thủ tục hành chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, theo dõi và phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo hai kế hoạch.