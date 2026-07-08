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Kế hoạch tổ chức 'Ngày Văn hóa Việt Nam' giai đoạn 2026 - 2030

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

08:36 | 08/07/2026
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Văn phòng Chính phủ vừa chính thức ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong đó xác định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”.
24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ lễ toàn quốc 24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam và là ngày nghỉ lễ toàn quốc
Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn và quen thuộc Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn và quen thuộc
Đưa hệ giá trị quốc gia vào cuộc sống: Trọng tâm mới trong phát triển văn hóa Đưa hệ giá trị quốc gia vào cuộc sống: Trọng tâm mới trong phát triển văn hóa

Đẩy mạnh truyền thông, mở rộng không gian văn hóa số

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1111/QĐ-TTg ngày 19/6/2026 phê duyệt Kế hoạch tổ chức "Ngày Văn hóa Việt Nam" giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, gắn với phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh đất nước. Đồng thời, kế hoạch tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh truyền thông, phát triển không gian văn hóa số, tổ chức các hoạt động hưởng ứng trên toàn quốc, đầu tư thiết chế văn hóa, tăng cường giáo dục, nghiên cứu và quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Theo kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chủ trì xây dựng hệ thống truyền thông thống nhất cho "Ngày Văn hóa Việt Nam", phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông và địa phương triển khai nhiều sản phẩm trên các nền tảng số, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và truyền thông cơ sở. Hệ thống nhận diện và thông điệp truyền thông sẽ được sử dụng đồng bộ trên phạm vi cả nước. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường sản xuất phim tài liệu, phóng sự và chương trình chuyên đề về di sản, lịch sử và các giá trị văn hóa Việt Nam; đồng thời đẩy mạnh truyền thông trên mạng xã hội, phát huy vai trò của người có uy tín và người có ảnh hưởng để lan tỏa các giá trị văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Một điểm nhấn của kế hoạch là phát triển không gian văn hóa số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ tại bảo tàng, thư viện, nhà hát, trung tâm triển lãm và các thiết chế văn hóa nhằm mở rộng khả năng tiếp cận văn hóa, thu hẹp khoảng cách thụ hưởng giữa các vùng, miền.

Các địa phương tăng cường tuyên truyền trực quan; thống nhất sử dụng bộ nhận diện, pano, áp phích và thông điệp truyền thông trên phạm vi toàn quốc; đồng thời tổ chức trang trí, treo băng rôn, khẩu hiệu tại cơ quan nhà nước, trường học, khu dân cư và các không gian công cộng. Các hoạt động truyền thông sẽ được tổ chức thường niên.

Triển khai các chiến dịch truyền thông đa nền tảng về "Ngày Văn hóa Việt Nam", đồng thời tăng cường bảo đảm an ninh văn hóa trên môi trường mạng, thực thi nghiêm quyền tác giả, chủ động ngăn chặn thông tin sai lệch, các yếu tố ngoại lai phản cảm và nâng cao năng lực xử lý khủng hoảng truyền thông.

Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026 - 2030
Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, tôn vinh và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

Cụ thể hóa các hệ giá trị Việt Nam thành chuẩn mực trong đời sống

Quyết định 1189/QĐ-TTg xác định nội dung cụ thể của các hệ giá trị được tuyên truyền, giáo dục và đưa vào thực tiễn.

Hệ giá trị quốc gia gồm hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và hạnh phúc. Hệ giá trị văn hóa gồm dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học.

Hệ giá trị gia đình gồm ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và văn minh. Chuẩn mực con người Việt Nam gồm yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo.

Các bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm cụ thể hóa những nội dung này thành tiêu chí, chuẩn mực ứng xử phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và nhóm đối tượng. Các tiêu chí phải có khả năng đánh giá kết quả, được lồng ghép vào chương trình, chiến lược và kế hoạch phát triển nhưng không làm phát sinh thêm bộ máy hoặc thủ tục hành chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, theo dõi và phối hợp triển khai các nhiệm vụ theo hai kế hoạch.

Ngày Văn hóa Việt Nam Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch văn hóa

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Thứ hai, 13/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,400 ▼50K 13,600 ▼50K
Nguyên Liệu 99.9 13,350 ▼50K 13,550 ▼50K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 ▼50K 14,300 ▼50K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 ▼50K 14,250 ▼50K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 ▼50K 14,230 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Hà Nội - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Miền Tây - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,800 ▼700K 148,800 ▼700K
Cập nhật: 08/07/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,650 ▼50K 14,950 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,600 14,900 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,600 14,900 ▼50K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,090 ▼50K 14,790 ▼50K
Trang sức 99.99 14,100 ▼50K 14,800 ▼50K
Cập nhật: 08/07/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,465 ▲1318K 14,952 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,465 ▲1318K 14,953 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,462 ▼5K 1,492 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,462 ▼5K 1,493 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,437 ▼5K 1,472 ▼5K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,743 ▼495K 145,743 ▼495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,761 ▼675K 110,561 ▼375K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,456 ▼640K 100,256 ▼340K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,151 ▼605K 89,951 ▼305K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,176 ▼592K 85,976 ▼292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,739 ▼508K 61,539 ▼208K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,465 ▲1318K 1,495 ▲1345K
Cập nhật: 08/07/2026 11:00
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Cập nhật: 08/07/2026 11:00
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Cập nhật: 08/07/2026 11:00
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Cập nhật: 08/07/2026 11:00

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