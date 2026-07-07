Kinh tế số
Thương mại điện tử

Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại

Hậu Thạch

Hậu Thạch

08:15 | 07/07/2026
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Bộ Công Thương vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050, với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm nhằm hiện đại hóa hạ tầng thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ và phát triển thị trường trong nước bền vững.
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Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại. (Ảnh: Bộ Công Thương)
Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Hoàn thiện chính sách, phát triển hạ tầng bán lẻ hiện đại

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-BCT ngày 2/7/2026 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Công Thương trong triển khai Chiến lược; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc và làm cơ sở xây dựng các chương trình, đề án phát triển thị trường bán lẻ trong từng giai đoạn.

Theo đó, Bộ Công Thương xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phù hợp với các cam kết quốc tế; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng thương mại bán lẻ và logistics xanh, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng tới xây dựng hệ thống phân phối cân bằng giữa khu vực đô thị và nông thôn, góp phần phát triển thị trường bán lẻ theo hướng bền vững.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực doanh nghiệp bán lẻ

Một trong những trọng tâm của kế hoạch là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ Công Thương sẽ tăng cường quản lý hoạt động giao dịch hàng hóa trên các nền tảng thương mại điện tử; xây dựng các hàng rào kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế để hỗ trợ phát triển thị trường trong nước; đồng thời phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ.

Kế hoạch cũng xác định phát triển thị trường bán lẻ phải gắn với phát triển thương mại trong nước, thúc đẩy ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Bộ Công Thương, thị trường bán lẻ không chỉ là kênh lưu thông hàng hóa mà còn đóng vai trò định hướng sản xuất theo tín hiệu thị trường, kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần bảo đảm cân đối cung - cầu, phát triển kinh tế vùng và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương được giao làm đầu mối theo dõi, điều phối, giám sát và tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các địa phương, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.

Bộ Công thương thị trường bán lẻ Chuyển đổi số Thương mại Điện tử khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo

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Chủ nhật, 12/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Kim TT/AVPL 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Nguyên Liệu 99.99 13,500 ▼60K 13,700 ▼60K
Nguyên Liệu 99.9 13,450 ▼60K 13,650 ▼60K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,900 ▼160K 14,400 ▼160K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,850 ▼160K 14,350 ▼160K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,780 ▼160K 14,330 ▼160K
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 147,000 ▼1000K 150,000 ▼1000K
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Miếng SJC Nghệ An 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
Miếng SJC Thái Bình 14,750 ▼50K 15,050 ▼50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 15,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 15,000
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 15,000
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 14,890
Trang sức 99.99 14,200 14,900
Cập nhật: 07/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,475 ▲1327K 15,052 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,475 ▲1327K 15,053 ▼50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,474 ▼5K 1,504 ▼5K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,474 ▼5K 1,505 ▲1354K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,449 ▼10K 1,484 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,931 ▼990K 146,931 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,961 ▼750K 111,461 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,572 ▼680K 101,072 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,183 ▼610K 90,683 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,176 ▼583K 86,676 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,539 ▼417K 62,039 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,475 ▲1327K 1,505 ▲1354K
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Cập nhật: 07/07/2026 12:00

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AI Camera, robot tự hành, UAV sẵn sàng tạo đột phá công nghệ chiến lược

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VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

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