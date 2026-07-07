Bộ Công Thương thúc đẩy bán lẻ số, hiện đại hóa hạ tầng thương mại. (Ảnh: Bộ Công Thương)

Hoàn thiện chính sách, phát triển hạ tầng bán lẻ hiện đại

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1626/QĐ-BCT ngày 2/7/2026 về Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Công Thương trong triển khai Chiến lược; đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho các đơn vị trực thuộc và làm cơ sở xây dựng các chương trình, đề án phát triển thị trường bán lẻ trong từng giai đoạn.

Theo đó, Bộ Công Thương xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hoàn thiện cơ chế, chính sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phù hợp với các cam kết quốc tế; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng thương mại bán lẻ và logistics xanh, hiện đại, tăng cường liên kết vùng và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường trong nước.

Bên cạnh đó, kế hoạch cũng hướng tới xây dựng hệ thống phân phối cân bằng giữa khu vực đô thị và nông thôn, góp phần phát triển thị trường bán lẻ theo hướng bền vững.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực doanh nghiệp bán lẻ

Một trong những trọng tâm của kế hoạch là nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Bộ Công Thương sẽ tăng cường quản lý hoạt động giao dịch hàng hóa trên các nền tảng thương mại điện tử; xây dựng các hàng rào kỹ thuật phù hợp với cam kết quốc tế để hỗ trợ phát triển thị trường trong nước; đồng thời phát huy vai trò của các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực bán lẻ.

Kế hoạch cũng xác định phát triển thị trường bán lẻ phải gắn với phát triển thương mại trong nước, thúc đẩy ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo Bộ Công Thương, thị trường bán lẻ không chỉ là kênh lưu thông hàng hóa mà còn đóng vai trò định hướng sản xuất theo tín hiệu thị trường, kết nối hiệu quả giữa sản xuất và tiêu dùng, góp phần bảo đảm cân đối cung - cầu, phát triển kinh tế vùng và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương được giao làm đầu mối theo dõi, điều phối, giám sát và tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch. Các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các địa phương, hiệp hội ngành hàng và các tổ chức liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả theo quy định.