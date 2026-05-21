Bộ Công Thương siết truy xuất nguồn gốc hàng hóa, tăng minh bạch thị trường

Theo dự thảo, các mặt hàng thuộc nhóm rủi ro cao sẽ bắt buộc thực hiện truy xuất nguồn gốc. Trong khi đó, các sản phẩm không thuộc nhóm rủi ro cao sẽ được doanh nghiệp tự nguyện áp dụng.

Quy định này nhằm thực hiện Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 78 năm 2025 (sửa đổi Luật số 05/2007/QH12), được cụ thể tại Nghị định 37 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật 78.

Giới chuyên gia nhận định, trong bối cảnh Bộ Công Thương đang đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như khí, xăng dầu…, việc tăng cường truy xuất nguồn gốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong công tác hậu kiểm và giám sát thị trường.

Khi doanh nghiệp được trao thêm quyền chủ động trong sản xuất, kinh doanh, yêu cầu về trách nhiệm minh bạch chất lượng, kiểm soát chuỗi cung ứng và bảo vệ người tiêu dùng cũng trở nên cấp thiết hơn.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 22/5 tới đây tại Hà Nội sẽ diễn ra tọa đàm “Truy xuất nguồn gốc - Lá chắn bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng” do Tạp chí Tiếp thị & Gia đình tổ chức dưới sự chỉ đạo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước.

Tọa đàm được xem là diễn đàn để cơ quan quản lý, chuyên gia công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về các quy định mới liên quan đến truy xuất nguồn gốc hàng hóa, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tiên phong áp dụng truy xuất nguồn gốc từ sớm cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần thúc đẩy quá trình triển khai các quy định mới đi vào thực chất, tăng tính minh bạch của thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Chương trình dự kiến diễn ra tại Khách sạn Hòa Bình với sự tham gia của ông Trần Hữu Linh cùng đại diện nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xăng dầu, khí và hóa chất như Vinachem, Petrolimex.

Bạn đọc quan tâm có thể gửi câu hỏi tới ban tổ chức qua email: toasoan@tiepthigiadinh.vn. Tọa đàm cũng sẽ được livestream trên nền tảng số của Tạp chí điện tử Tiếp thị & Gia đình.