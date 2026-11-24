Đầu tháng 11/2026, Qualcomm công bố SpaceX đã chọn nền tảng hạ tầng di động Dragonwing của hãng để xây dựng mạng 5G mặt đất phủ toàn nước Mỹ cho Starlink Mobile. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2027 và kéo dài nhiều năm với hàng chục nghìn trạm gốc. Qualcomm đánh giá đây là hợp đồng hạ tầng 5G lớn nhất mà hãng từng thực hiện.

Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết SpaceX đã làm việc với một số doanh nghiệp sở hữu tháp viễn thông tại Mỹ để đặt trước ít nhất 80.000 vị trí lắp đặt trạm gốc. Quy mô này tương đương mạng lưới trạm của ba nhà mạng di động lớn nhất nước Mỹ.

Ảnh: Qualcomm

Giới quan sát quen đọc tin tức về Qualcomm theo hướng Open RAN đang trở lại, tức Qualcomm giành đất từ tay Ericsson, Nokia và Samsung. Tuy nhiên, trang tin chuyên ngành viễn thông C114 của Trung Quốc cho rằng cách nhìn này mới phản ánh khía cạnh cạnh tranh trong ngành viễn thông. Trong chiến lược kinh doanh của Qualcomm, thương vụ này không đơn thuần là bán thiết bị trạm gốc. Hàng chục nghìn trạm chỉ là phần thiết bị được bàn giao, còn giá trị thực sự nằm ở nền tảng hạ tầng giúp đưa năng lực tính toán đến tận rìa mạng. Nói cách khác, Qualcomm đang xây dựng nền tảng cho hạ tầng AI tại biên mạng. Chiến lược này lý giải việc hãng quay lại thị trường trạm gốc sau hơn 20 năm rút lui, dù đây là lĩnh vực có biên lợi nhuận thấp.

Chuỗi tính toán mới là sản phẩm chiến lược của Qualcomm

Người đại diện Qualcomm công bố thương vụ là ông Durga Malladi, Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc phụ trách hoạch định công nghệ, giải pháp biên và trung tâm dữ liệu của Qualcomm. Người đại diện Qualcomm công bố thương vụ là ông Durga Malladi, Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc phụ trách hoạch định công nghệ, giải pháp biên và trung tâm dữ liệu của Qualcomm Phạm vi phụ trách của ông Malladi cho thấy hợp đồng Starlink Mobile gắn với chiến lược phát triển hạ tầng AI và năng lực tính toán tại biên mạng của Qualcomm.

Tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC) hồi tháng 3, ông Malladi nhận định 6G sẽ phát triển cùng với AI và kết hợp ba năng lực gồm kết nối, cảm biến và tính toán. Theo mô hình này, năng lực xử lý được phân bổ giữa thiết bị đầu cuối, biên mạng và đám mây. Các tác vụ AI và ứng dụng có thể chuyển đổi linh hoạt giữa ba khu vực tùy theo điều kiện mạng và yêu cầu xử lý trong thời gian thực.

Trong cùng giai đoạn, Qualcomm từng bước mở rộng kế hoạch phát triển trung tâm dữ liệu. Dòng máy chủ AI200 dự kiến được thương mại hóa trong năm 2026, tiếp đến là AI250 vào năm 2027. Sản phẩm này sử dụng kiến trúc tính toán băng thông cao do Qualcomm tự phát triển, với mỗi tủ máy chủ có dung lượng bộ nhớ 38,6 TB và băng thông hiệu dụng 7,4 PB/s. Qualcomm dự kiến duy trì chu kỳ cập nhật hằng năm, trong đó AI300 là thế hệ tiếp theo. Ở lớp thiết bị đầu cuối, hãng tiếp tục phát huy thế mạnh lâu năm trong các lĩnh vực thiết bị đeo, điện thoại, máy tính cá nhân và thiết bị công nghiệp.

Vệ tinh Starlink Mobile của SpaceX phát sóng trực tiếp tới điện thoại di động

Kết nối các mảnh ghép trong chiến lược của Qualcomm, C114 nhận định chuỗi năng lực tính toán liên tục mới là sản phẩm thực sự mà hãng hướng tới. Qualcomm muốn kết nối sức mạnh xử lý từ thiết bị đeo tiêu thụ điện năng ở mức miliwatt đến các trung tâm dữ liệu có công suất tính bằng kilowatt, hình thành một hệ thống thống nhất. Trong hệ thống này, tác vụ AI được phân bổ linh hoạt giữa thiết bị đầu cuối, biên mạng và đám mây, tùy theo yêu cầu về hiệu suất, độ trễ và an toàn. Công nghệ 5G và 6G đóng vai trò kết nối các thành phần, nhưng mục tiêu cuối cùng là xây dựng hạ tầng AI, thay vì phát triển hạ tầng viễn thông theo cách truyền thống.

Trong cấu trúc đó, Qualcomm đã có nền tảng thiết bị đầu cuối và đang phát triển năng lực tại các trung tâm dữ liệu, nhưng vẫn thiếu lớp hạ tầng ở giữa. Hàng chục nghìn vị trí trạm gốc trong dự án Starlink Mobile có thể bổ sung mắt xích này. Chúng tạo ra mạng lưới địa điểm để bố trí năng lực tính toán và kết nối truyền dẫn trên quy mô toàn nước Mỹ. Đây là nguồn lực quan trọng để Qualcomm mở rộng năng lực xử lý AI đến biên mạng, đồng thời quản lý và điều phối các tác vụ giữa thiết bị, trạm gốc và trung tâm dữ liệu.

Qualcomm đưa vào thương vụ bộ sản phẩm giúp trạm gốc đảm nhiệm thêm các tác vụ tính toán, gồm chip, phần mềm Layer 1 cấp thương mại và thiết kế tham chiếu. Trong đó, khối QRU100 xử lý tín hiệu vô tuyến cho đơn vị Massive MIMO, còn QDU100 đảm nhiệm tầng L1 tại đơn vị phân tán DU nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng và giảm độ trễ. Cả hai nền tảng đều hỗ trợ cấu hình 64T64R, tương thích với mọi phương án phân tách của O-RAN và tích hợp cổng Ethernet tốc độ 300 Gbps. Qualcomm đã tích hợp các năng lực trí tuệ nhân tạo vào nền tảng RAN. Tháng 3/2026, hãng ra mắt dịch vụ quản lý Agentic RAN cùng gói tăng cường RAN AI, đưa các tính năng như AI tự điều chỉnh đường lên vào nền tảng RAN thương mại. Nhờ đó, trạm gốc có thể đảm nhiệm thêm các tác vụ xử lý thông minh, dần chuyển từ thiết bị truyền dẫn tín hiệu thành một điểm tính toán trong hạ tầng AI.

SpaceX cũng có những lý do riêng để lựa chọn cách tiếp cận của Qualcomm khi AT&T, T-Mobile US và Verizon đều tuyên bố không muốn hợp tác với hãng theo mô hình nhà mạng di động ảo (MVNO), buộc SpaceX phải tự xây dựng mạng di động trên phạm vi toàn nước Mỹ. Hiện SpaceX nắm khoảng 65 MHz phổ tần từ EchoStar, gồm các băng AWS-3, AWS-4 và H-Block, cùng quyền sử dụng tối đa 14 MHz phổ tần ghép cặp ở băng 800 MHz thuộc Grain Management. Tuy nhiên, mô hình cung cấp thiết bị theo từng gói hoàn chỉnh, chi phí thiết kế riêng và các cam kết hợp tác dài hạn của những nhà cung cấp RAN truyền thống khó đáp ứng yêu cầu triển khai nhanh của một doanh nghiệp mới muốn xây dựng mạng phủ sóng toàn quốc trong vòng hai năm.

Phó chủ tịch cấp cao của Starlink Michael Nicolls nói sự hợp tác với Qualcomm giúp “đẩy nhanh quá trình phát triển kiến trúc đầu cuối tới đầu cuối cho trạm gốc của chúng tôi”. Kiến trúc đầu cuối tới đầu cuối đồng nghĩa quyền tích hợp hệ thống nằm trong tay SpaceX, còn Qualcomm giữ phần lõi xử lý.

Qualcomm chuyển hướng sang hạ tầng AI

Năm 1999, Qualcomm bán mảng kinh doanh hạ tầng CDMA mặt đất cho Ericsson, qua đó khép lại tranh chấp pháp lý giữa hai bên, đồng thời ký thỏa thuận cấp phép chéo và thúc đẩy việc hợp nhất các tiêu chuẩn CDMA. Thương vụ hoàn tất vào năm 2000. Sau đó, Qualcomm tiếp tục chuyển giao mảng kinh doanh điện thoại cho Kyocera, thu gọn hoạt động vào hai lĩnh vực chính là sản xuất chip và cấp phép công nghệ thông qua bằng sáng chế. Qualcomm thực tế chưa hoàn toàn rời khỏi thị trường trạm gốc trong hơn 20 năm qua. Trong thời kỳ 3G và 4G, hãng vẫn cung cấp chip cho các trạm gốc cỡ nhỏ thông qua những thế hệ sản phẩm FSM99xx và FSM200xx, trước khi hợp nhất các dòng sản phẩm này dưới thương hiệu Dragonwing. Sự thay đổi xuất hiện sau năm 2024, khi Qualcomm mở rộng danh mục từ trạm gốc cỡ nhỏ sang trạm gốc vĩ mô với bộ đôi QRU100 và QDU100.

Thương hiệu Dragonwing được Qualcomm công bố tại MWC 2025 ở Barcelona, nay trở thành nền tảng cho trạm gốc mạng 5G Starlink. Ảnh: Qualcomm

Theo C114, Qualcomm trở lại thị trường trạm gốc với vai trò đã thay đổi so với trước đây khi chuyển từ nhà sản xuất thiết bị hoàn chỉnh, phải cạnh tranh với Ericsson và Nokia về quy mô sản xuất và biên lợi nhuận, sang nhà cung cấp chip và phần mềm nền tảng, để khách hàng đảm nhiệm những khâu đòi hỏi nhiều nguồn lực như tích hợp hệ thống, triển khai tại hiện trường và xử lý kỹ thuật đa băng tần. Thay vì tham gia toàn bộ chuỗi sản xuất thiết bị RAN, Qualcomm tập trung vào hai thành phần có giá trị công nghệ cao là tầng vật lý L1 và khối vô tuyến, qua đó tránh cạnh tranh trực tiếp với các nhà sản xuất thiết bị hoàn chỉnh và tiếp tục phát huy mô hình kinh doanh đã được hãng kiểm chứng trong ba thập niên trên thị trường điện thoại.

Coi chuỗi tính toán liên tục là nền móng của hạ tầng AI thì lô gíc của Qualcomm vẫn thông suốt. Suy luận AI đang tràn từ đám mây ra biên, đúng hướng Qualcomm theo đuổi, nhà mạng lẫn người mới gia nhập đều cần một mạng lưới gánh được năng lực tính toán, và viên gạch đầu tiên của mạng lưới ấy chính là trạm gốc. Có điều, câu chuyện phải đứng vững ở cửa ải RAN trước, mà RAN lại là khâu coi trọng kỹ thuật, coi trọng bàn giao và bảo thủ bậc nhất ngành viễn thông.

Theo C114, cơ hội của Qualcomm xuất hiện khi các đối thủ truyền thống chưa kịp điều chỉnh mô hình kinh doanh, trong khi thách thức nằm ở những lĩnh vực hãng chưa có nhiều kinh nghiệm triển khai. Cơ hội này đến từ ba yếu tố. Thứ nhất, cơ cấu khách hàng trên thị trường đã thay đổi khi những doanh nghiệp mới tham gia sẵn sàng lựa chọn giải pháp tách rời giữa chip và phần mềm, mở ra không gian cạnh tranh mà các nhà sản xuất thiết bị truyền thống khó tận dụng. Thứ hai, hiệu suất năng lượng ngày càng chi phối tổng chi phí sở hữu của nhà mạng, trong khi khả năng xử lý trên mỗi watt ở các hệ thống Massive MIMO vốn là thế mạnh lâu năm của Qualcomm. Thứ ba, quá trình xây dựng tiêu chuẩn 6G đang mở ra cơ hội định hình kiến trúc mạng thế hệ mới, bởi mạng 6G được kỳ vọng tích hợp AI và cần nền tảng tính toán làm cơ sở cho hạ tầng AI. Doanh nghiệp tham gia thị trường sớm có thể tạo ảnh hưởng đến cách thiết kế và phân bổ năng lực tính toán trong mạng tương lai.

Kiến trúc AI lai trải rộng trên thiết bị, thiết bị biên và đám mây. Ảnh: Qualcomm.

Thách thức lớn nhất của Qualcomm nằm ở việc cuộc cạnh tranh đã mở rộng sang một lĩnh vực khác, nơi hãng phải đối đầu với cả những nhà sản xuất thiết bị hạ tầng truyền thống lẫn các doanh nghiệp phát triển nền tảng tính toán. Bên cạnh các đối thủ trong ngành viễn thông, Qualcomm còn phải cạnh tranh với Nvidia, hãng đang theo đuổi hướng đưa GPU vào trạm gốc, và Marvell, doanh nghiệp cũng tập trung phát triển các giải pháp tính toán. Khi mạng truy nhập vô tuyến (RAN) dần được định hình như một nút xử lý trong hạ tầng AI, năng lực tính toán đa dụng có thể trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng chuyên dụng của Qualcomm. Ở lớp trung tâm dữ liệu, tiến độ ra mắt các dòng AI200 và AI250 của Qualcomm chậm hơn Nvidia, trong khi hệ sinh thái và phần mềm nền tảng vẫn cần thời gian hoàn thiện. Lộ trình sử dụng bộ nhớ LPDDR cũng chưa tạo được lợi thế trong các tác vụ huấn luyện AI, khiến Qualcomm trước mắt phải tập trung vào thị trường suy luận.

Hai rủi ro khác xuất phát từ chính mô hình kinh doanh mà Qualcomm lựa chọn. Thứ nhất, tích hợp hệ thống chưa phải thế mạnh của Qualcomm, bởi việc triển khai trạm gốc đòi hỏi kinh nghiệm khảo sát vị trí, đo kiểm thực địa, vận hành, bảo dưỡng và tối ưu thiết bị trên nhiều băng tần, nhiều điều kiện khai thác khác nhau. Đây là những năng lực mà nhà cung cấp phải tích lũy qua nhiều năm triển khai thực tế, trong khi Qualcomm chủ yếu tập trung vào chip và phần mềm nền tảng. Trước đây, hãng từng rút khỏi mảng thiết bị hoàn chỉnh vì quy mô kinh doanh và biên lợi nhuận không đủ hấp dẫn. Việc để SpaceX đảm nhiệm khâu tích hợp hệ thống giúp Qualcomm giảm gánh nặng triển khai, nhưng cũng khiến hãng ít có khả năng kiểm soát các chỉ số hiệu năng của toàn mạng sau khi đưa vào vận hành.

Thứ hai, Qualcomm đang đặt phần lớn kỳ vọng vào một khách hàng mới gia nhập thị trường viễn thông, khi SpaceX trở thành đối tác của thương vụ hạ tầng 5G lớn nhất trong lịch sử hãng. Sự tập trung này khiến tiến độ kinh doanh của Qualcomm phụ thuộc trực tiếp vào khả năng triển khai mạng của SpaceX. Từ thời điểm khởi động dự án năm 2027, tiến độ bàn giao phổ tần đến việc hoàn thiện 80.000 vị trí lắp đặt trạm gốc đều có thể ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển giao thiết bị và ghi nhận doanh thu. Chỉ cần một trong những khâu này chậm hơn dự kiến, tiến độ thực hiện hợp đồng và dòng doanh thu của Qualcomm cũng phải điều chỉnh theo.

Theo C114, thương vụ Qualcomm – SpaceX mang ý nghĩa ở hai tầm thời gian khi vừa mở đường để Qualcomm trở lại thị trường mạng truy nhập vô tuyến (RAN) trong ngắn hạn, vừa tạo điểm tựa cho chiến lược chuyển đổi từ nhà cung cấp thiết bị viễn thông sang doanh nghiệp phát triển hạ tầng AI trong dài hạn. Điều Qualcomm cần chứng minh là mô hình cung cấp chip và nền tảng công nghệ, vốn đã được kiểm chứng trên thị trường điện thoại suốt ba thập niên, có thể mở rộng sang mạng viễn thông rồi tiếp tục phát huy hiệu quả trong các trung tâm dữ liệu hay không. Nếu thành công, 80.000 vị trí trạm gốc sẽ trở thành điểm khởi đầu để Qualcomm mở rộng sự hiện diện trên toàn bộ chuỗi hạ tầng AI, còn nếu thất bại, hãng sẽ phải trả giá đắt cho lần trở lại thị trường RAN sau hơn 20 năm.