Công nghệ số

Qualcomm đang chuẩn bị cho việc ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029

Thành Biên

Thành Biên

12:10 | 12/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Qualcomm đặt mục tiêu ra mắt modem-RF 6G thương mại trong nửa cuối năm 2029, trong khi 3GPP dự kiến hoàn tất các thông số kỹ thuật quan trọng của 6G vào tháng 3 cùng năm.
Tạo bước đột phá cho máy tính xách tay phổ thông, Qualcomm ra mắt Snapdragon C Tạo bước đột phá cho máy tính xách tay phổ thông, Qualcomm ra mắt Snapdragon C
AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam AI trong viễn thông và tương lai mạng 6G Việt Nam
NGMN chốt hướng đi 6G NGMN chốt hướng đi 6G

Qualcomm góp phần thúc đẩy cuộc đua 6G

Qualcomm đặt mục tiêu đưa modem-RF 6G thương mại ra thị trường trong nửa cuối năm 2029, sớm hơn thời điểm dự báo. Thông tin này được Qualcomm công bố tại sự kiện 6G Leadership Day ở San Diego, Mỹ. Nhà phân tích Prakash Sangam, Giám đốc kiêm nhà sáng lập Tantra Analyst và cựu nhân viên Qualcomm, gọi đây là “một cam kết táo bạo” trong bài đăng trên X.

Mục tiêu này đáng chú ý bởi những cơ sở hạ tầng nền tảng cho 6G vẫn đang trong quá trình xây dựng. Và đừng quên rằng gã khổng lồ chip không dây đang chịu áp lực từ chính quyền Trump , vốn rất muốn trở thành đơn vị đầu tiên triển khai 6G, để cung cấp các chipset 6G chưa đạt tiêu chuẩn kịp thời cho Thế vận hội Mùa hè sẽ được tổ chức tại Los Angeles vào tháng 7 năm 2028.

Nhà phân tích Prakash Sangam gọi mục tiêu của Qualcomm là “một cam kết táo bạo”. Ảnh: Prakash Sangam.
Nhà phân tích Prakash Sangam gọi mục tiêu của Qualcomm là “một cam kết táo bạo”. Ảnh: Prakash Sangam.

Trong khi đó, nhiều nhà mạng lại muốn chờ đợi và không vội vàng chuyển sang 6G, đặc biệt là khi cần phải đưa ra rất nhiều quyết định về phổ tần, cấp phép và quy định trước khi bất cứ thứ gì thực sự được gọi là 6G được đưa vào hoạt động. Dự kiến ​​đây sẽ là một chủ đề xuyên suốt trong bốn năm tới…

3GPP là tổ chức hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm phát triển các tiêu chuẩn kỹ thuật cho mạng di động 6G. Các phiên bản tiêu chuẩn kỹ thuật do 3GPP phát triển được gọi là “Release”, trong đó Release 21 (Rel-21) là phiên bản đang được xây dựng dành cho cho giai đoạn 5G-Advanced và 6G.

Theo lộ trình được 3GPP phê duyệt ngày 10/6/2026, Rel-21 sẽ trải qua nhiều mốc hoàn thiện. Stage-1 “đóng băng” vào tháng 3/2027, Stage-2 vào tháng 6/2028 và Stage-3 vào tháng 12/2028. Đến tháng 3/2029, quá trình hoàn thiện ASN.1/OpenAPI dự kiến kết thúc. “Đóng băng” trong quy trình tiêu chuẩn hóa có thể hiểu là thời điểm các yêu cầu hoặc đặc tả kỹ thuật đạt mức ổn định để hạn chế thay đổi lớn ở giai đoạn tiếp theo.

Tiến trình phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật cho mạng di động 6G (Rel-21) của Qualcomm. Ảnh: 3GPP.
Tiến trình phát triển tiêu chuẩn kỹ thuật cho mạng di động 6G (Rel-21) của Qualcomm. Ảnh: 3GPP.

Như vậy, Qualcomm muốn đưa modem 6G thương mại lên thị trường chỉ vài tháng sau khi các mốc quan trọng của quá trình chuẩn hóa được hoàn tất. Hãng cho biết Qualcomm và các đối tác đã xây dựng một lộ trình dựa trên những mốc thời gian cụ thể, hướng tới cung cấp hệ thống 6G thương mại từ năm 2029.

Tuy nhiên, sản phẩm thương mại không đồng nghĩa mạng 6G sẽ được triển khai ngay trên diện rộng. Các nhà mạng còn phải giải quyết bài toán phổ tần, cấp phép, quy định và chi phí đầu tư. Đây có thể là những yếu tố quyết định tốc độ phổ cập 6G sau khi tiêu chuẩn hoàn thiện.

Giga-MIMO góp phần mở rộng năng lực mạng

Kế hoạch của Qualcomm không dừng ở modem dành cho thiết bị. Hãng còn phát triển các giải pháp cho mạng di động, trong đó bao gồm bộ thu phát vô tuyến tiết kiệm năng lượng được hỗ trợ bởi AI và các bộ xử lý dữ liệu dành cho máy chủ viễn thông.

Một công nghệ nổi bật là Giga-MIMO. MIMO, viết tắt của Multiple-Input Multiple-Output, sử dụng nhiều ăng-ten ở cả phía phát và phía thu để tăng dung lượng và độ tin cậy của kết nối. Công nghệ massive MIMO trên 5G sẽ tiếp tục được mở rộng số lượng ăng-ten tại trạm gốc.

Qualcomm hướng Giga-MIMO tới các dải tần trung-cao, khoảng 7-15 GHz, được gọi là FR3 trong hệ sinh thái 3GPP. Tần số càng cao thường làm tín hiệu suy hao mạnh hơn khi truyền đi, nhưng bước sóng ngắn lại cho phép tích hợp nhiều ăng-ten trong cùng một không gian.

Vùng phủ sóng và độ trễ đường lên với Giga-MIMO và Subband Full Duplex. Ảnh: Qualcomm.
Vùng phủ sóng và độ trễ đường lên với Giga-MIMO và Subband Full Duplex. Ảnh: Qualcomm.

Nhờ đó, Giga-MIMO có thể tăng khả năng tạo chùm tia, cải thiện hiệu quả sử dụng phổ tần và hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao hơn. Qualcomm cho rằng công nghệ này cũng có thể giúp mở rộng vùng phủ 6G mà không phải thay đổi quá lớn về kích thước trạm.

Bên cạnh Giga-MIMO, Qualcomm phát triển SBFD, viết tắt của Subband Full Duplex, hay công nghệ song công toàn phần theo băng con. Đây là phương thức cho phép thiết bị truyền và nhận dữ liệu đồng thời trên các băng con trong cùng một đợt sóng mang.

Công nghệ này nhằm giải quyết một hạn chế của TDD, phương thức hiện được sử dụng rộng rãi trong mạng 5G, khi đường lên và đường xuống luân phiên sử dụng tài nguyên theo thời gian. SBFD có thể dành một phần băng thông cho đường lên trong khi phần còn lại phục vụ đường xuống, qua đó tăng khả năng đáp ứng các ứng dụng cần gửi nhiều dữ liệu từ thiết bị lên mạng.

Sử dụng Giga-MIMO và SBFD để đặt chung băng tần 6G tầm trung cao với băng tần 5G tầm trung. Ảnh: Qualcomm.
Sử dụng Giga-MIMO và SBFD để đặt chung băng tần 6G tầm trung cao với băng tần 5G tầm trung. Ảnh: Qualcomm.

AI là một trong những thành phần quan trọng của mạng 6G

Qualcomm cũng xác định AI và học máy là thành phần quan trọng của mạng 6G. Hãng phát triển các bộ xử lý cho máy chủ viễn thông CU/DU dựa trên CPU Qualcomm Oryon cấp trung tâm dữ liệu và NPU Hexagon.

CU và DU là hai thành phần xử lý trong mạng truy nhập vô tuyến. DU đảm nhiệm nhiều tác vụ xử lý vô tuyến gần trạm phát, trong khi CU xử lý các chức năng tập trung hơn. Việc sử dụng bộ xử lý có khả năng AI có thể giúp mạng phân tích dữ liệu và điều chỉnh hoạt động linh hoạt hơn.

Học máy là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo (AI) cho phép máy tính tự học hỏi và cải thiện từ dữ liệu mà không cần phải được lập trình chi tiết cho từng trường hợp cụ thể cũng có thể hỗ trợ thông tin trạng thái kênh, tức dữ liệu mô tả điều kiện truyền sóng giữa trạm gốc và thiết bị. Khi Giga-MIMO sử dụng hàng nghìn ăng-ten, hệ thống cần thông tin chính xác để lựa chọn hướng phát tín hiệu phù hợp.

Kiến trúc AI lai trải rộng trên thiết bị, thiết bị biên và đám mây. Ảnh: Qualcomm.
Kiến trúc AI lai trải rộng trên thiết bị, thiết bị biên và đám mây. Ảnh: Qualcomm.

Một hướng phát triển khác là ISAC, viết tắt của Integrated Sensing and Communication, hay truyền thông và cảm biến tích hợp. Công nghệ này cho phép mạng vừa truyền dữ liệu vừa sử dụng tín hiệu vô tuyến để nhận biết môi trường xung quanh.

Ví dụ, hệ thống có thể phân tích tín hiệu phản xạ để phát hiện vật thể, lập bản đồ môi trường hoặc hỗ trợ nhận biết tình huống cho phương tiện tự hành. Như vậy, trạm phát 6G không chỉ đóng vai trò cung cấp kết nối mà còn có thể trở thành một phần của hệ thống cảm biến.

Tiêu chuẩn và phổ tần quyết định tốc độ triển khai

Những công nghệ như Giga-MIMO và SBFD mở rộng khả năng kỹ thuật của 6G, nhưng việc đưa chúng vào thực tế vẫn phụ thuộc vào tiêu chuẩn kĩ thuật và chính sách phổ tần.

3GPP đã nghiên cứu SBFD từ các phiên bản trước. Release 18 đánh giá tính khả thi và lợi ích của công nghệ, trong khi Release 19 hoàn thiện các đặc tả liên quan đến SBFD tại trạm gốc cho 5G-Advanced. Những kết quả này tạo cơ sở để tiếp tục phát triển công nghệ song công toàn phần trong 6G.

Hiệu năng 6G đã được kiểm chứng thực tế với Giga-MIMO và SBFD. Ảnh: Qualcomm.
Hiệu năng 6G đã được kiểm chứng thực tế với Giga-MIMO và SBFD. Ảnh: Qualcomm.

Qualcomm cho biết các thử nghiệm kết hợp Giga-MIMO và SBFD đã cho thấy tiềm năng cải thiện hiệu năng. Trong mô phỏng mạng ở khu vực đô thị, tốc độ truyền dữ liệu đường lên tăng gần 44% ngay cả khi chưa loại bỏ hoàn toàn nhiễu. Với khả năng giảm nhiễu hoàn hảo, mức tăng đạt khoảng 79%.

Một thử nghiệm tại San Diego sử dụng Giga-MIMO ở 13 GHz với băng thông 400 MHz cũng ghi nhận tốc độ đường lên và đường xuống cao hơn khoảng 2,3-2,4 lần so với cấu hình massive MIMO 3,5 GHz sử dụng băng thông 100 MHz.

Qualcomm đang đặt mục tiêu thương mại hóa modem-RF 6G từ nửa cuối năm 2029, trong khi 3GPP dự kiến hoàn tất các mốc quan trọng của Rel-21 vào tháng 3/2029. Khoảng thời gian này cho thấy cuộc đua 6G có thể bước sang giai đoạn thương mại hóa sớm hơn dự kiến.

Dù vậy, từ một modem 6G thương mại đến mạng 6G phổ cập vẫn còn khoảng cách. Tiến độ cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tiêu chuẩn, khả năng phân bổ phổ tần, chính sách quản lý, thiết bị đầu cuối và quyết định đầu tư của các nhà mạng.

Qualcomm Qualcomm 6G công nghệ 6G Ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029 3GPP

Bài liên quan

Nhà mạng lớn nhất Tây Ban Nha thử nghiệm băng tần 6 GHz cho 6G

Nhà mạng lớn nhất Tây Ban Nha thử nghiệm băng tần 6 GHz cho 6G

Qualcomm hé lộ CPU Snapdragon thế hệ mới đạt xung nhịp 5GHz

Qualcomm hé lộ CPU Snapdragon thế hệ mới đạt xung nhịp 5GHz

Hoa Kỳ thông qua nghiên cứu băng tần 4.4 GHz cho mạng 6G

Hoa Kỳ thông qua nghiên cứu băng tần 4.4 GHz cho mạng 6G

Có thể bạn quan tâm

NGMN chốt hướng đi 6G

NGMN chốt hướng đi 6G

Viễn thông - Internet
Liên minh NGMN khẳng định MRSS vẫn là phương án nền tảng cho quá trình chuyển đổi từ 5G lên 6G, song ngành viễn thông toàn cầu cần thêm bằng chứng về hiệu năng thực tế, khả năng triển khai và mức tác động lên phần cứng đang vận hành.
Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Viễn thông - Internet
Chỉ trong hai tháng, ba nhà mạng Trung Quốc kéo giá Token xuống còn một phần năm mức khởi điểm, đồng thời dựng lại toàn bộ bộ máy tổ chức để bước vào cuộc đua hạ tầng trí tuệ nhân tạo.
Robot Unitree tự né đòn và phản công trong màn đấu đối kháng

Robot Unitree tự né đòn và phản công trong màn đấu đối kháng

Công nghệ số
Robot Unitree G1 tự né đòn, giữ thăng bằng và phản công khi đấu với con người nhờ mô hình AI UnifoLM-X2-1.0 xử lý liên tục hình ảnh, dự đoán chuyển động và ra lệnh cho cơ thể máy.
Lenovo & Motorola Qira sẽ được đồng bộ trên nhiều thiết bị và ứng dụng

Lenovo & Motorola Qira sẽ được đồng bộ trên nhiều thiết bị và ứng dụng

AI
Thông tin này vừa được Lenovo đưa ra sau khi Lenovo & Motorola Qira được giới thiệu như một AI cá nhân thế hệ mới tại sự kiện CES hồi đầu năm, giúp mang đến khả năng hoạt động liền mạch trên các thiết bị Lenovo và Motorola.
Hiệp hội Di động Toàn cầu GSMA : Niềm tin số là nền tảng cho tương lai kinh tế số ASEAN

Hiệp hội Di động Toàn cầu GSMA : Niềm tin số là nền tảng cho tương lai kinh tế số ASEAN

Viễn thông - Internet
Hai báo cáo mới của GSMA công bố tại M360 ASEAN cho thấy lừa đảo trực tuyến đang ảnh hưởng đáng kể đến niềm tin số, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu phối hợp giữa chính phủ, doanh nghiệp và các bên trong hệ sinh thái số.
Xem thêm

Đọc nhiều

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Một công ty tài chính bị phạt 900 triệu đồng, thanh tra chỉ ra vi phạm trong cho vay và bán bảo hiểm

Một công ty tài chính bị phạt 900 triệu đồng, thanh tra chỉ ra vi phạm trong cho vay và bán bảo hiểm

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

31°C

Cảm giác: 33°C
mây rải rác
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
30°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
27°C
Hà Giang

33°C

Cảm giác: 33°C
mây thưa
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
31°C
Hải Phòng

33°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
28°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
30°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
33°C
Nghệ An

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
23°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 15/09/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
19°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
20°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 15/09/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
25°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 27°C
mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 13/09/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 13/09/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 13/09/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 13/09/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 13/09/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 14/09/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 14/09/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 14/09/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 14/09/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 15/09/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 15/09/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 15/09/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 15/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 15/09/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 15/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 16/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 16/09/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 16/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 16/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 16/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 16/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 17/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 17/09/2026 03:00
28°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▲600K 146,000 ▲600K
Cập nhật: 12/09/2026 12:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,300 ▲60K 14,600 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 ▲60K 14,650 ▲60K
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 ▲60K 14,560 ▲60K
Trang sức 99.99 13,970 ▲60K 14,570 ▲60K
Cập nhật: 12/09/2026 12:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 ▼1281K 14,602 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 ▼1281K 14,603 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 ▲6K 1,455 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 ▲6K 1,456 ▲1311K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 ▼1254K 1,445 ▲6K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 ▲594K 143,069 ▲594K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 ▲450K 108,536 ▲450K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 ▼79350K 9,842 ▼88170K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 ▲366K 88,304 ▲366K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 ▲350K 84,402 ▲350K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 ▲251K 60,413 ▲251K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 ▼1281K 146 ▼1308K
Cập nhật: 12/09/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18045 18320 18904
CAD 18151 18427 19049
CHF 31095 31473 32132
CNY 0 3821 3917
EUR 29431 29651 30740
GBP 34237 34628 35566
HKD 0 3174 3377
JPY 162 165 172
KRW 0 18 20
NZD 0 14760 15345
SGD 19915 20198 20768
THB 698 761 816
USD (1,2) 25658 0 0
USD (5,10,20) 25696 0 0
USD (50,100) 25724 25738 26108
Cập nhật: 12/09/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,730 25,730 26,110
USD(1-2-5) 24,701 - -
USD(10-20) 24,701 - -
EUR 29,499 29,523 30,923
JPY 163.51 163.8 173.71
GBP 34,417 34,510 35,700
AUD 18,243 18,309 19,004
CAD 18,373 18,432 19,115
CHF 31,483 31,581 32,509
SGD 20,023 20,085 20,873
CNY - 3,789 3,934
HKD 3,238 3,248 3,385
KRW 17.74 18.5 20.13
THB 746.8 756.02 809.53
NZD 14,781 14,918 15,359
SEK - 2,632 2,725
DKK - 3,957 4,097
NOK - 2,743 2,840
LAK - 0.88 1.23
MYR 5,952.45 - 6,722.27
TWD 739.4 - 895.86
SAR - 6,783.99 7,146.35
KWD - 82,248 87,523
Cập nhật: 12/09/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,710 25,740 26,120
EUR 29,562 29,681 30,871
GBP 34,424 34,562 35,592
HKD 3,239 3,252 3,368
CHF 31,366 31,492 32,418
JPY 163.83 164.49 172.45
AUD 18,236 18,309 18,903
SGD 20,105 20,186 20,781
THB 763 766 803
CAD 18,402 18,476 19,068
NZD 14,837 15,377
KRW 18.41 20.37
Cập nhật: 12/09/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25710 25710 26120
AUD 18226 18326 19251
CAD 18358 18458 19474
CHF 31394 31424 33009
CNY 3803 3828 3963.3
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29596 29626 31351
GBP 34501 34551 36311
HKD 0 3330 0
JPY 164.66 165.16 175.7
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.8 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 14885 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20056 20186 20919
THB 0 728.6 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14240000 14240000 14540000
SBJ 13000000 13000000 14540000
Cập nhật: 12/09/2026 12:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,680 25,730 26,130
USD20 25,650 25,730 26,130
USD1 24,317 25,730 26,875
AUD 18,210 18,360 19,499
EUR 29,341 29,491 31,193
CAD 18,254 18,404 19,735
SGD 20,079 20,279 20,862
JPY 164.99 166.49 172.3
GBP 34,333 34,533 35,640
XAU 14,238,000 0 14,542,000
CNY 0 3,711 0
THB 0 765 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/09/2026 12:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Ra mắt Hệ thống Thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ra mắt Hệ thống Thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi có gì cho doanh nghiệp?

Bản đồ đầu tư số Quảng Ngãi có gì cho doanh nghiệp?

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 5: Khám phá Hà Nội qua từng bước chạy

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 5: Khám phá Hà Nội qua từng bước chạy

Bắc Kạn thúc đẩy hợp tác với Đại học Thái Nguyên về đổi mới sáng tạo

Bắc Kạn thúc đẩy hợp tác với Đại học Thái Nguyên về đổi mới sáng tạo

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest

Kỷ niệm 80 năm thành lập, JBL ra mắt siêu phẩm Summit Everest

Các hãng Trung Quốc chiếm ưu thế trên thị trường smartphone màn hình gập

Các hãng Trung Quốc chiếm ưu thế trên thị trường smartphone màn hình gập

iPhone 18 vừa ra mắt, TLC đã trình làng BST ốp lưng SKINARMA tại Việt Nam

iPhone 18 vừa ra mắt, TLC đã trình làng BST ốp lưng SKINARMA tại Việt Nam

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
RFID là gì? Nextwaves và bước khởi đầu cho doanh nghiệp Việt

RFID là gì? Nextwaves và bước khởi đầu cho doanh nghiệp Việt

Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

Hai trung tâm mới của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng: Cú hích cho đào tạo và đổi mới sáng tạo

BHYT lên nền tảng số: Gia hạn, thanh toán và tra cứu ngay trên smartphone

BHYT lên nền tảng số: Gia hạn, thanh toán và tra cứu ngay trên smartphone

LG khai trương Không gian

LG khai trương Không gian 'Mở lối Tương lai' tại trường Tiểu học Tân Mai

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Lạm phát Mỹ tháng 8 ở mức 3,4%, Fed có thể tăng lãi suất

Lạm phát Mỹ tháng 8 ở mức 3,4%, Fed có thể tăng lãi suất

Chứng khoán 11/9: VN-Index mất 34 điểm, nhóm trụ đồng loạt giảm

Chứng khoán 11/9: VN-Index mất 34 điểm, nhóm trụ đồng loạt giảm

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

TikTok Shop 9.9 ghi nhận GMV trung bình mỗi ngày tăng 70%

TikTok Shop 9.9 ghi nhận GMV trung bình mỗi ngày tăng 70%

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

Samsung Electronics khai trương Business Experience Studio tại Việt Nam

Samsung Electronics khai trương Business Experience Studio tại Việt Nam

FPT mua lại bộ phận phát triển phần mềm ô tô của Nippon Seiki tại Ba Lan

FPT mua lại bộ phận phát triển phần mềm ô tô của Nippon Seiki tại Ba Lan

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xiaomi ra mắt pin

Xiaomi ra mắt pin 'vảy rồng'

Động cơ B20 vận hành được khi ngập nước sâu 1,1 m

Động cơ B20 vận hành được khi ngập nước sâu 1,1 m

Ford Ranger 6 bánh: Bán tải quân sự không dành cho số đông

Ford Ranger 6 bánh: Bán tải quân sự không dành cho số đông

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD