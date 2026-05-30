Tạo bước đột phá cho máy tính xách tay phổ thông, Qualcomm ra mắt Snapdragon C

Theo Qualcomm Technologies, Inc. nền tảng Snapdragon® C được thiết kế nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên, các hộ gia đình và các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng tiếp cận hơn với các sản phẩm máy tính cá nhân hiện đại. Snapdragon C mang đến hiệu năng phản hồi nhanh chóng, khả năng tản nhiệt tốt, vận hành êm ái cùng thời lượng pin bền bỉ suốt cả ngày dài trên các dòng máy tính xách tay phổ thông, với mức giá từ 300 đô Mỹ trở lên.

Qualcomm Snapdragon C

Cụ thể, Snapdragon C hỗ trợ xử lý mượt mà các tác vụ như lướt web, phát video trực tuyến và các tác vụ văn phòng. Bên cạnh đó, bộ xử lý này còn tích hợp đơn vị xử lý thần kinh (NPU) cho các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) ngay trên dòng máy phổ thông.

Snapdragon C được thiết kế nhằm tối ưu hóa hiệu năng cho các trải nghiệm điện toán hàng ngày – tính năng thiết yếu được kỳ vọng ở một chiếc laptop phân khúc phổ thông, đồng thời vẫn đảm bảo khả năng di động và thời lượng pin cả ngày dài của thiết bị. Nền tảng này được phát triển để duy trì hiệu năng ổn định cho các tác vụ hằng ngày, vận hành mát và yên tĩnh.

“Trong bối cảnh chi phí ngày càng tăng và kỳ vọng của khách hàng không ngừng thay đổi, Snapdragon C là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng điện toán, chi phí tối ưu, thời lượng pin bền bỉ, các tính năng AI cùng hiệu năng phản hồi nhanh chóng mà vẫn đảm bảo thiết bị vận hành êm ái. Nhờ đó người dùng có thêm nhiều lựa chọn hơn. Chúng tôi đang mang đến những trải nghiệm máy tính hiện đại, giúp hệ sinh thái của mình tiếp cận thêm nhiều nhóm người dùng mới, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ đáng tin cậy và hiệu quả cho học sinh, các hộ gia đình, các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ và nhiều nhóm khách hàng khác.” Ông Kedar Kondap, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Bộ phận Máy tính và Gaming, Qualcomm Technologies chia sẻ.

Các thiết bị được trang bị dòng chip Snapdragon C dự kiến sẽ chính thức mở bán vào cuối năm nay.

Như vậy là bên cạnh 2 dòng vi xử lý chính hiện có dành cho laptop là Snapdragon X Plus (phổ thông) và Snapdragon X Elite (cao cấp), Qualcomm hiện đã có thêm dòng Snapdragon C chuyên biệt cho máy tính xách tay phân khúc phổ thông mới.