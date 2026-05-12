Qualcomm khai trương Trung tâm R&D tại Hà Nội, đặt kỳ vọng vào nhân lực bán dẫn Việt Nam

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương phát biểu tại buổi lễ.

Trung tâm mới được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ lõi như trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế hệ thống trên chip (SoC), Internet vạn vật (IoT), công nghệ ô tô thông minh và nhiều nền tảng kỹ thuật số tiên tiến khác.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Hoa Kỳ cùng các đối tác công nghệ và doanh nghiệp trong ngành.

Xây dựng đội ngũ kỹ sư bán dẫn đạt chuẩn quốc tế

Theo Qualcomm, trung tâm R&D tại Hà Nội sẽ tập trung xây dựng lực lượng kỹ sư công nghệ cao ngay tại Việt Nam, lấy phát triển bán dẫn làm nền tảng, đồng thời mở rộng sang lĩnh vực phần mềm và AI nhằm tạo hệ sinh thái nghiên cứu toàn diện.

Đội ngũ kỹ sư Việt Nam tại trung tâm sẽ trực tiếp tham gia quá trình thiết kế, phát triển và tối ưu các công nghệ hiện đại của Qualcomm trên phạm vi toàn cầu, thay vì chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ kỹ thuật như trước đây.

Tiến sĩ Baaziz Achour, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ Toàn cầu của Qualcomm Technologies.

Trong giai đoạn đầu, trung tâm tập trung vào AI và SoC, hai lĩnh vực được xem là “trái tim” của các thiết bị thông minh hiện đại, từ smartphone, xe tự hành cho tới hạ tầng viễn thông 5G và thiết bị IoT.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết, Việt Nam đánh giá cao vai trò đồng hành của Qualcomm trong quá trình xây dựng hệ sinh thái bán dẫn quốc gia, đặc biệt ở các lĩnh vực chiến lược như AI, 5G và đào tạo nhân lực công nghệ cao.

Trong khi đó, Tiến sĩ Baaziz Achour, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Công nghệ Toàn cầu của Qualcomm Technologies nhấn mạnh, việc khai trương trung tâm tại Hà Nội thể hiện niềm tin của tập đoàn vào vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

Tăng tốc hệ sinh thái AI và đổi mới sáng tạo tại Việt Nam

Không chỉ phục vụ hoạt động nội bộ, trung tâm R&D mới còn được kỳ vọng đóng vai trò kết nối giữa Qualcomm với các trường đại học, startup và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam.

Thông qua các chương trình hợp tác nghiên cứu, đào tạo kỹ sư AI và sáng kiến như Qualcomm AI Residency, tập đoàn này muốn hỗ trợ hình thành nguồn nhân lực công nghệ có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) tại Hà Nội.

Bên cạnh đó, Qualcomm cũng đặt mục tiêu hỗ trợ các startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng các đơn vị tích hợp hệ thống phát triển sản phẩm công nghệ dựa trên nền tảng của hãng, qua đó thúc đẩy hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội địa.

Giới chuyên gia đánh giá việc Qualcomm mở rộng hoạt động R&D tại Hà Nội là tín hiệu tích cực đối với tham vọng phát triển ngành bán dẫn của Việt Nam, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng dịch chuyển sang khu vực châu Á.

Việc các tập đoàn công nghệ lớn đặt trung tâm nghiên cứu ngay tại Việt Nam không chỉ giúp nâng cao năng lực nhân sự trong nước mà còn tạo cơ hội để kỹ sư Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ toàn cầu thay vì chỉ đảm nhận khâu gia công hoặc lắp ráp.