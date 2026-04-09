Đại diện Qualcomm đã có buổi gặp gỡ báo giới sáng nay để chia sẻ về tầm nhìn và cam kết với các doanh nghiệp Việt trong giai đoạn mới

Thông báo mới nhất vừa được Qualcomm Technologies, Inc. đưa ra về hoạt động hợp tác và các sáng kiến công nghệ đang được công ty triển khai, mở rộng tại Việt Nam. Đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thị trường này trong bức tranh chiến lược tổng thể trên toàn khu vực. Cụ thể, Qualcomm tăng cường sự hiện diện trực tiếp của đội ngũ lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam nhằm thắt chặt hợp tác với các đối tác, cũng như cam kết đồng hành phát triển cùng hệ sinh thái công nghệ quốc gia.

Ông ST Liew, Phó Chủ tịch Qualcomm Technologies, Inc. kiêm Chủ tịch Qualcomm khu vực Đông Nam Á, Úc và New Zealand

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ thân mật với báo giới, ông ST Liew, Phó Chủ tịch Qualcomm Technologies, Inc. kiêm Chủ tịch Qualcomm khu vực Đông Nam Á, Úc và New Zealand, cho biết: “Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những thị trường công nghệ có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và Qualcomm cam kết đồng hành cùng khát vọng trở thành nền kinh tế dẫn đầu về đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Thông qua việc tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước cùng với sự tham gia sâu sát hơn của đội ngũ lãnh đạo khu vực, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ kết nối tiên tiến và các thiết bị thế hệ mới, đồng thời kết nối những đổi mới sáng tạo toàn cầu của tập đoàn với các cơ hội tại Việt Nam một cách chặt chẽ hơn.”

Ông Thiều Phương Nam, đại diện cho Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia

Đại diện cho Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia, ông Thiều Phương Nam cũng nhận định: “Việt Nam đang nằm ở điểm giao mang tính bước ngoặt của quá trình phát triển công nghệ và công nghiệp. Việc hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác chính là chìa khóa để chúng tôi biến những đổi mới sáng tạo toàn cầu của Qualcomm thành những giá trị cụ thể và thiết thực cho thị trường Việt Nam.”

Cũng tại buổi gặp gỡ ngày hôm nay, đại diện Qualcomm khu vực đã chia sẻ các thông tin tổng quan về các lĩnh vực và Qualcomm ưu tiên đẩy mạnh và hợp tác chiến lược tại Việt Nam trong thời gian qua cũng như sắp tới.

Nền tảng suy luận AI Qualcomm AI200

Cụ thể, trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu, Qualcomm đang đẩy mạnh việc triển khai các nền tảng suy luận AI (AI inferencing) tại Việt Nam khi tích cực hợp tác với các đối tác lớn như Viettel, VNPT, VNG và FPT. Điển hình là tại Hội nghị Di động Thế giới (MWC) 2026, Qualcomm đã giới thiệu nền tảng AI200 dưới dạng rack (rack-scale), đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển trung tâm dữ liệu của công ty. Việt Nam là một trong số những thị trường đầu tiên được xác định để thương mại hóa công nghệ này nhằm phục vụ chính phủ điện tử, AI cho doanh nghiệp, cũng như các mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt.

Trong lĩnh vực công nghệ ô tô, Qualcomm tiếp tục mở rộng hợp tác với VinFast

Trong lĩnh vực công nghệ ô tô, Qualcomm tiếp tục mở rộng hợp tác với VinFast để xây dựng các hệ thống kết nối thông minh cho ô tô (telematics), hệ thống thông tin giải trí trong xe (in-vehicle infotainment) và các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (Advanced Driver Assistance Systems - ADAS) trên các dòng xe điện được phân phối toàn cầu. Gần đây công ty cũng công bố FPT là Trung tâm Thiết kế Ủy quyền của Qualcomm (Qualcomm Authorized Design Center), qua đó mở rộng hệ sinh thái ô tô tại Việt Nam.

Qualcomm và Viettel ký kết hợp tác chiến lược phát triển 6G

Trong lĩnh vực cung cấp giải pháp hạ tầng tiên tiến, Qualcomm đang hợp tác với Viettel để phát triển và thương mại hóa thiết bị 5G Open RAN cũng như các thiết bị mạng 6G thế hệ tiếp theo, dựa trên triển khai thương mại 5G Open RAN lớn nhất thế giới hiện nay. Với kế hoạch thử nghiệm 6G vào năm 2028 và dự kiến thương mại hóa công nghệ này từ năm 2029, Việt Nam có tiềm năng vươn lên vị trí tiên phong trong việc triển khai 6G trên toàn cầu.

Qualcomm và Viettel đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) tại MWC 2026 để đồng phát triển chiếc điện thoại tích hợp công nghệ AI (AI-native) đầu tiên của Việt Nam

Trong lĩnh vực điện thoại AI, Qualcomm và Viettel đã ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) tại MWC 2026 để đồng phát triển chiếc điện thoại tích hợp công nghệ AI (AI-native) đầu tiên của Việt Nam, kết hợp chip Snapdragon cao cấp của Qualcomm với các tác nhân AI (AI agent) và mô hình ngôn ngữ tiếng Việt của Viettel, hướng đến mục tiêu ra mắt thương mại vào năm 2027.

Qualcomm và VNPT ra mắt Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm

Và thông qua Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm (VNPT - Qualcomm Excellence Center - VQEC), Qualcomm và VNPT đang đồng phát triển thế hệ thiết bị “Make in Vietnam” mới, bao gồm thiết bị đầu cuối băng rộng (CPE), AI Box, máy tính AI (AI PC) và camera AI, phục vụ cả thị trường trong nước và quốc tế, góp phần đồng hành cùng tham vọng nâng cao vị thế của Việt Nam - từ sản xuất sang đổi mới sáng tạo - trong chuỗi giá trị công nghệ.

Qualcomm đang và sẽ hỗ trợ VinMotion thương mại hóa nền tảng robot hình người

Trong lĩnh vực công nghệ robot, Qualcomm đang và sẽ hỗ trợ VinMotion thương mại hóa nền tảng robot hình người. Bước đầu tiên là triển khai công nghệ này trong hệ sinh thái Vingroup trong năm 2026 và hướng đến tham vọng mở rộng trên phạm vi toàn cầu vào năm 2028. Các hợp tác phát triển công nghệ robot khác với Viettel, VinRobotics và VinDynamics cũng đang được xúc tiến, tiếp tục củng cố vai trò của Việt Nam như một trung tâm mới nổi trong phát triển AI vật lý (physical AI).

Có thể nói, trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển mình trở thành một trung tâm công nghệ của khu vực, Qualcomm Technologies, Inc. tiếp tục củng cố vai trò là đối tác lâu dài trong việc xây dựng tương lai số và công nghiệp của đất nước. Thông qua việc đầu tư bền vững và hợp tác sâu rộng trong hệ sinh thái cùngsự hiện diện của đội ngũ lãnh đạo tại địa phương, Qualcomm đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy làn sóng đổi mới sáng tạo tiếp theo trong các lĩnh vực AI, kết nối và điện toán thông minh tại Việt Nam và xa hơn nữa.