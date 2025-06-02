Việc hợp tác này, giúp MobiFone làm chủ công nghệ mạng thế hệ mới, giảm chi phí đầu tư và vận hành trong bối cảnh cuộc đua 5G tại Việt Nam đang cạnh tranh gay gắt giữa ba nhà mạng lớn tại Việt Nam.

Theo đó, chiều 30/5, Tổng công ty Viễn thông MobiFone vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Rakuten Symphony triển khai thử nghiệm công nghệ 5G Open RAN tại Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc MobiFone Vĩnh Tuấn Bảo cùng Đồng Tổng giám đốc Rakuten Mobile kiêm Chủ tịch Rakuten Symphony Sharad Sriwastawa đã đại diện hai bên thực hiện nghi thức ký kết. Buổi lễ có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

MobiFone hợp tác Rakuten Symphony thử nghiệm 5G Open RAN. Ảnh: MobiFone

MobiFone đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam vào năm 2030. Công nghệ 5G đóng vai trò trụ cột trong sứ mệnh này. MobiFone cho rằng công nghệ 5G sẽ định hình lại tư duy và phương thức vận hành xã hội, sản xuất.

Open RAN trở thành lựa chọn chiến lược giúp MobiFone chủ động hơn trong kiến trúc mạng. Công nghệ này giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp truyền thống và thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây.

"MobiFone lựa chọn Open RAN như một hướng đi chiến lược để từng bước làm chủ công nghệ mạng thế hệ mới", đại diện MobiFone khẳng định tại buổi lễ.

Rakuten Symphony khẳng định vị thế tiên phong toàn cầu trong nghiên cứu và cung cấp giải pháp Open RAN. Công ty này đã triển khai hơn 300.000 trạm phát sóng tại Nhật Bản, Đức, Kuwait, Ukraine.

Nền tảng công nghệ vượt trội cùng kinh nghiệm triển khai thực tiễn khiến Rakuten Symphony trở thành đối tác lý tưởng của MobiFone. Công ty Nhật Bản cam kết đồng hành cùng MobiFone trong quá trình thử nghiệm và mở rộng quy mô Open RAN tại Việt Nam.

MobiFone bước vào cuộc đua 5G từ năm 2020 với việc thử nghiệm tại một số khu vực trọng điểm. Đến đầu năm 2025, MobiFone đã chính thức cung cấp dịch vụ 5G tại các trung tâm tỉnh, thành phố lớn trên cả nước và tiếp tục mở rộng vùng phủ sóng với mục tiêu phủ sóng tới từng địa bàn xã thuộc 63/63 tỉnh, thành phố.

MobiFone và Rakuten cũng thể hiện mong muốn được hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhằm hiện đại hóa hạ tầng mạng lưới, thúc đẩy phát triển công nghệ và tiềm năng hợp tác khác, với tiền đề là việc triển nghiệp thử nghiệm Open RAN trên mạng lưới MobiFone. Open RAN được kỳ vọng sẽ là nhân tố đột phá, giúp MobiFone chủ động hơn trong kiến trúc mạng, giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp truyền thống và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ AI, điện toán đám mây.

Open RAN xuất hiện như giải pháp tối ưu. Công nghệ này cho phép tách biệt phần mềm và phần cứng, tạo khả năng tương thích giữa thiết bị của nhiều nhà sản xuất khác nhau. Điều này giúp giảm chi phí đầu tư và vận hành đáng kể.

Thỏa thuận không dừng lại ở thử nghiệm kỹ thuật. Hai bên sẽ đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác toàn diện trong tương lai. Sau giai đoạn thử nghiệm PoC, MobiFone và Rakuten Symphony sẽ đánh giá hiệu quả và khả năng nhân rộng mô hình.

Việc hợp tác với Rakuten Symphony thể hiện quyết tâm của MobiFone trong việc hiện đại hóa hạ tầng mạng. Công nghệ Open RAN sẽ mở rộng quy mô Open RAN tại Việt Nam.