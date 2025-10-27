Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu

Samsung Electronics (Hàn Quốc) và SoftBank Corp (Nhật Bản) vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu công nghệ truyền thông thế hệ tiếp theo. Hai tập đoàn công nghệ hàng đầu này nhắm đến mạng 6G và hệ thống truy cập vô tuyến dựa trên trí tuệ nhân tạo.

Ảnh: Samsung Electronics

Theo thông báo mới nhất của Samsung Electronics, kế hoạch hợp tác phân chia công nghệ truyền thông thế hệ mới thành bốn nhóm chính. Nhóm đầu tiên tập trung vào công nghệ 6G thuần túy. Nhóm thứ hai ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hệ thống RAN. Nhóm thứ ba tích hợp trí tuệ nhân tạo với RAN. Nhóm cuối cùng phát triển mô hình viễn thông siêu lớn.

Samsung và SoftBank vạch ra lộ trình rõ ràng cho từng lĩnh vực nghiên cứu. Hai bên xác định các trường hợp sử dụng mới, cùng phát triển công nghệ lõi và chứng minh hiệu quả thực tế của từng giải pháp. Với thế mạnh công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm triển khai mạng, cả hai đủ sức biến những kế hoạch hợp tác thành sản phẩm thương mại.

Năm 2025 đẩ mạnh tiêu chuẩn hóa 6G trên toàn cầu. Phổ tần 7GHz thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ với nhiều cuộc thảo luận về khả năng ứng dụng.. Công nghệ hệ thống truy cập vô tuyến dựa trên trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc tối ưu hóa mạng không dây.

Công nghệ điều phối AI-RAN mở ra tiềm năng lớn cho tối ưu mạng lưới và nâng cao trải nghiệm người dùng nhờ khả năng tích hợp liền mạch khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo với trạm gốc, vận hành chúng một cách hiệu quả.

Ông JinGuk Jeong, phó chủ tịch điều hành kiêm trưởng trung tâm nghiên cứu truyền thông tiên tiến tại Samsung Research, nhấn mạnh mục tiêu của liên minh. Ông cho biết thông qua hợp tác với SoftBank, Samsung xác định các trường hợp sử dụng có ý nghĩa cho cả nhà mạng lẫn người dùng cuối, đồng thời nắm giữ công nghệ cốt lõi phục vụ thương mại hóa tương lai. Dựa trên chuyên môn tiên tiến về AI-RAN và 6G, Samsung tiếp tục dẫn dắt đổi mới trong lĩnh vực truyền thông thế hệ mới.

Ông Hideyuki Tsukuda, phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc công nghệ của SoftBank Corp, bày tỏ hài lòng khi hợp tác với Samsung. Ông khẳng định việc kết hợp chuyên môn tiên tiến của hai bên sẽ đẩy nhanh hiện thực hóa mạng lưới thế hệ mới. Các mạng này phát triển để trở nên hiệu quả hơn và đáng tin cậy cao hơn thông qua AI-RAN. SoftBank cam kết đón nhận thách thức xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội thế hệ tiếp theo, yếu tố thiết yếu cho xã hội tương lai nơi trí tuệ nhân tạo và con người cùng tồn tại.

Samsung Electronics tiếp tục dẫn đầu nghiên cứu về 6G và công nghệ truyền thông dựa trên trí tuệ nhân tạo thông qua trung tâm ACRC thuộc Samsung Research. Tập đoàn này lên kế hoạch tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Không dây Tương lai Silicon Valley vào tháng 11. Sự kiện nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các nhà lãnh đạo ngành, giới học thuật và tổ chức chính phủ về nghiên cứu AI-RAN.