Chỉ trong tích tắc, hàng triệu người dùng internet cảm nhận rõ tác động, trong đó tại Việt Nam, nhiều nền tảng và dịch vụ phổ biến không vào được hoặc hoạt động rất chậm.

Mạng lưới toàn cầu Cloudflare đang gặp sự cố. Ảnh chụp màn hình

Theo ghi nhận của Điện tử và Ứng dụng, các website lớn tại Việt Nam cũng lỗi không truy cập được, các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tiêu biểu là ChatGPT của OpenAI và Claude AI của Anthropic, đều dừng phản hồi hoặc không thể truy cập.

Đến 21 giờ 25 phút (giờ Việt Nam) dịch vụ Claude.ai, perplexity.ai truy cập được vào trang chủ, tuy nhiên không hoạt động với các lời nhắc (prompts) được, công cụ ChatGPT vẫn chưa truy cập lại được.

Cloudflare xác nhận lỗi từ nhà cung cấp cổng hỗ trợ của Cloudflare hiện đang gặp sự cố, khiến khách hàng có thể gặp lỗi khi xem hoặc phản hồi các yêu cầu hỗ trợ. Cloudflare đang phối hợp với nhà cung cấp bên thứ ba để đánh giá đầy đủ mức độ ảnh hưởng và khắc phục sự cố này.

Cloudflare cho biết, việc trả lời các câu hỏi của khách hàng vẫn hoạt động bình thường. Khách hàng vẫn có thể liên hệ qua tính năng trò chuyện trực tuyến (dành cho gói Business và Enterprise) trên Bảng điều khiển Cloudflare, hoặc qua đường dây điện thoại khẩn cấp (dành cho gói Enterprise).

Ngay cả trang web chuyên theo dõi sự cố mạng Downdetector cũng chịu ảnh hưởng. Điều này gây khó khăn lớn cho việc giám sát tình hình internet trên thế giới.

Ảnh: reddit.com

Downdetector cho biết, dịch vụ của Google cũng bị nhiều báo cáo gián đoạn truy cập trong khung giờ này, mặc dù công cụ tìm kiếm không bị ảnh hưởng.

Báo cáo của người dùng chỉ ra sự cố tại Google trên downdetector. Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù Cloudflare chưa công bố chính thức nguyên nhân, cùng ngày, Cloudflare thông báo lịch bảo trì các trung tâm dữ liệu SCL tại Santiago, PPT tại Tahiti, ATL tại Atlanta có thể làm ảnh hưởng đến dịch vụ cho người dùng Nam Mỹ khi lưu lượng chuyển sang các nút mạng xa hơn. Cloudflare cho phép khách hàng PNI/CNI chuẩn bị phương án dự phòng.

Theo nhiều chuyên gia, việc bảo trì các trung tâm dữ liệu có thể gây ảnh hưởng quá trình chuyển hướng lưu lượng truy cập (traffic re-routing), là nguyên nhân gây ra sự cố này.

Cloudflare thông báo đã triển khai các biện pháp khắc phục khẩn cấp, tiếp tục theo dõi lỗi để đảm bảo mọi dịch vụ trở lại bình thường. Đến khoảng 21 giờ 42 phút (giờ Việt Nam), nhiều dịch vụ AI đã có thể truy cập và hoạt động bình thường, các trang web lớn tại Việt Nam đã truy cập bình thường trở lại.

Cloudflare giữ vai trò quan trọng cho nhiều hệ thống lớn trên thế giới: Cloudflare là mạng lưới phân phối nội dung (CDN), tường lửa ứng dụng web (WAF) và cung cấp dịch vụ chống tấn công từ chối dịch vụ (DDoS).