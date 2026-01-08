Trung Quốc phủ 4,83 triệu trạm phát sóng 5G

Các quốc gia trên thế giới đang chuẩn bị cho cuộc đua công nghệ 6G. Hội nghị di động thế giới MWC26 vào tháng 3/2026 dự kiến sẽ tập trung thảo luận về công nghẹ 6G. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục triển khai hạ tầng 5G với quy mô lớn trên toàn quốc. Theo số liệu mới nhất từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) Trung Quốc, ba nhà mạng lớn là China Mobile, China Telecom và China Unicom, cùng với China Broadnet (nhà mạng mới gia nhập thị trường 5G năm 2022) đã đạt doanh thu dịch vụ 1,61 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 230,6 tỷ USD) trong 11 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 0,9%.

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Cuối tháng 11/2025, tổng số thuê bao di động tại Trung Quốc đạt 1,83 tỷ. Trong đó, 1,193 tỷ thuê bao sử dụng công nghệ 5G, tương đương 65,3%. Báo cáo mới nhất của Ericsson ước tính toàn cầu có khoảng 2,9 tỷ người dùng 5G vào cuối năm ngoái. Như vậy, Trung Quốc đã đóng góp hơn 40% thị phần người dùng 5G trên toàn thế giới.

Người dùng Trung Quốc chuyển sang 5G với tốc độ rất nhanh. Số thuê bao 5G tăng 179 triệu trong 11 tháng đầu năm 2025, trong khi tổng số kết nối di động chỉ tăng 38,5 triệu. Phần lớn khách hàng mới chọn gói cước 5G.

Các nhà mạng Trung Quốc triển khai hạ tầng 5G với tốc độ rất nhanh, nhiều chuyên gia nhận định chưa có quốc gia nào triển khai trạm phát sóng 5G tốc độ nhanh như vậy. Số liệu từ MIIT cho biết, đến cuối tháng 11/2025, Trung Quốc đã lắp đặt 4,83 triệu trạm phát 5G trên toàn quốc, tăng 579.000 trạm chỉ trong 11 tháng. Số trạm 5G hiện chiếm 37,4% tổng số trạm phát di động của cả nước.

Trung Quốc sở hữu 1,4 tỷ dân trải rộng trên gần 9,6 triệu km2. Trung Quốc xếp thứ hai thế giới về dân số (sau Ấn Độ) và thứ ba về diện tích (sau Nga và Canada). Lãnh thổ rộng lớn khiến các nhà mạng gặp phải thách thức rất lớn trong việc phủ sóng 5G.

Theo MIIT, ba nhà mạng lớn tại Trung Quốc hiện có 239 triệu thuê bao sử dụng mạng cáp quang tốc độ gigabit, tăng 32,52 triệu thuê bao so với đầu năm 2025. Tổng số cổng 10G PON của ba nhà mạng đạt 31,34 triệu cổng vào tháng 11/2025, tăng 3,133 triệu cổng so với cuối năm 2024, giúp phục vụ hàng trăm triệu thuê bao internet tốc độ cao.

Người dùng Trung Quốc giảm thời gian gọi điện thoại truyền thống trong năm qua. Các nhà mạng ghi nhận tổng thời gian gọi di động trong 11 tháng năm 2025 chỉ đạt 1,9 nghìn tỷ phút, giảm 5,1% so với cùng kỳ. Cuộc gọi qua điện thoại cố định sụt giảm nhanh hơn với 627,5 tỷ phút, tương đương mức giảm 12,9%. Ngược lại, người dùng gửi nhiều tin nhắn SMS hơn với mức tăng 17,2%, song doanh thu từ dịch vụ này của các nhà mạng lại giảm 1,7%.

Lưu lượng internet di động tăng mạnh ở cả bốn khu vực của Trung Quốc với mức tăng trưởng đều vượt 15%. Khu vực phía Đông dẫn đầu về quy mô với 1.505 tỷ GB, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Khu vực phía Tây đạt 1.021 tỷ GB với mức tăng 15,3%. Khu vực Trung ghi nhận 846,2 tỷ GB, tăng 16%. Riêng khu vực Đông Bắc có lưu lượng thấp nhất với 215,3 tỷ GB nhưng lại tăng trưởng nhanh nhất ở mức 25,1%.

Tỷ lệ người dùng 5G cũng tăng nhanh ở tất cả vùng so với cuối năm 2024. Khu vực phía Đông đạt 64,9%, tăng 8,2 điểm phần trăm. Khu vực Trung và Đông Bắc cùng đạt mức cao nhất là 65,9%, tăng lần lượt 8,7 điểm và 9,6 điểm. Khu vực phía Tây đạt 65,1%, tăng 8,8 %.