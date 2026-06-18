Theo đó, Vietnamobile vừa cho biết định hướng, chuyển một phần nguồn lực từ hạ tầng kết nối thuần túy sang nghiên cứu và phát triển giải pháp công nghệ phục vụ doanh nghiệp. Thông tin được công ty chia sẻ tại buổi gặp mặt báo chí tổ chức ngày 18 tháng 6 năm 2026 tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6.

Mười bảy năm hạ tầng làm bệ đỡ cho hướng đi mới

Tại buổi gặp mặt, TS. Nguyễn Hiền Phương, Tổng giám đốc Vietnamobile, chia sẻ ba ưu tiên chiến lược trong giai đoạn tới. Ưu tiên thứ nhất là tiếp tục củng cố năng lực kết nối và hạ tầng số. Ưu tiên thứ hai là phát triển các nền tảng và sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao. Ưu tiên thứ ba là xây dựng hệ sinh thái hợp tác mở, nơi Vietnamobile cùng đối tác trong và ngoài nước tạo ra giải pháp thiết thực cho doanh nghiệp và xã hội.

TS. Nguyễn Hiền Phương, Tổng giám đốc Vietnamobile

TS. Phương lý giải nguyên nhân chuyển dịch bằng một nhận định đáng suy ngẫm về thị trường. Khách hàng giờ đây cần nhiều hơn kết nối thuần túy. Doanh nghiệp cần nhiều hơn khả năng truyền dẫn dữ liệu. Xã hội cần nhiều hơn một lớp hạ tầng viễn thông đơn thuần. Thị trường đang đòi hỏi giải pháp công nghệ tiện dụng, dễ tiếp cận, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn và chuyển đổi số nhanh hơn. Điều này phản ánh đúng tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế.

Nền tảng để Vietnamobile bước vào hướng đi mới nằm ở hơn 17 năm tích lũy trong lĩnh vực viễn thông. Doanh nghiệp đã xây dựng và làm chủ hạ tầng kết nối phục vụ hàng triệu khách hàng trên toàn quốc. Năng lực tự vận hành cùng kinh nghiệm phục vụ khách hàng tích lũy nhiều năm trở thành bệ đỡ thực tế cho các giải pháp công nghệ mới. Tổng giám đốc Vietnamobile nhấn mạnh đây là bước đi tiếp theo nhằm phát huy năng lực đã xây dựng trong nhiều năm qua, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường trong kỷ nguyên số.

Lợi thế nhà mạng tư nhân duy nhất và bài toán nguồn lực

Vietnamobile hiện là nhà mạng di động tư nhân duy nhất tại Việt Nam. Công ty xác định đây là lợi thế cạnh tranh quan trọng, đi kèm mô hình vận hành tinh gọn, đội ngũ nhân sự trẻ và khả năng thích ứng nhanh với biến động thị trường. Ba yếu tố này được xem là điều kiện cần để doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, phát triển và triển khai giải pháp phù hợp với thực tế Việt Nam.

Tuy nhiên TS. Phương cũng chỉ ra những khó khăn phía trước. Bà cho rằng hành trình mới chắc chắn không dễ dàng, vì công nghệ là lĩnh vực đòi hỏi năng lực sáng tạo, sự bền bỉ và tinh thần cầu thị ở mức rất cao. Vietnamobile xác định phải nỗ lực nhiều hơn, chuyên nghiệp hơn, cởi mở hơn và quyết liệt hơn so với trước. Cách nhìn nhận này cho thấy doanh nghiệp không tô vẽ thuận lợi một chiều, mà đặt mục tiêu trong tương quan thực tế với nguồn lực của doanh nghiệp.

Hướng tiếp cận được công ty lựa chọn không phải cạnh tranh trực diện về quy mô đầu tư hạ tầng, mà tập trung vào tính ứng dụng thực tiễn của sản phẩm. Vietnamobile lựa chọn nghiên cứu và phát triển giải pháp phù hợp với nhu cầu và khả năng triển khai của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhóm khách hàng vốn ít được các nhà mạng lớn ưu tiên thiết kế giải pháp riêng. Công ty cũng cho biết sẽ tham khảo kinh nghiệm từ các mô hình viễn thông và công nghệ thành công trên thế giới, nhằm tìm hướng tiếp cận phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng giám đốc Vietnamobile gửi lời tri ân đến các cơ quan báo chí đã đồng hành cùng Vietnamobile trong suốt quá trình phát triển. Và ghi nhận, những góp ý từ báo chí trong nhiều năm qua đã giúp Vietnamobile nhìn rõ mình hơn, hiểu khách hàng hơn và có thêm động lực đổi mới.

Định hướng đầu tư và phát triển mới của Vietnamobile đặt ra một phép thử cho thị trường viễn thông Việt Nam. Khi cuộc đua hạ tầng 5G và 6G đòi hỏi vốn đầu tư khổng lồ, một doanh nghiệp viễn thông tư nhân vẫn có thể tìm chỗ đứng bằng cách giải quyết đúng bài toán của nhóm khách hàng cụ thể. Kết quả thực tế của hướng đi này sẽ phụ thuộc vào tốc độ triển khai sản phẩm cụ thể trong thời gian tới.