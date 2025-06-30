Sim không giới hạn dung lượng giúp người dùng truy cập internet, lướt web, xem video, nghe nhạc hoặc làm việc trực tuyến mà không lo bị ngắt kết nối khi hết dung lượng và là giải pháp tiêu dùng thông minh không cần trả thêm phí nếu dùng quá dung lượng, phù hợp với nhu cầu ngày một tăng của người dùng.

Trải nghiệm data 4G không giới hạn cùng Vietnamobile

Chia sẻ về hai gói sim mới, ông Raymond Ho - Tổng giám đốc Vietnamobile cho biết: “Hiện tại ở Việt Nam, chúng tôi chưa thấy bất kỳ dữ liệu tốc độ cao thực sự không có giới hạn nào. Một số nhà mạng có thể cung cấp gói dữ liệu không giới hạn khi truy cập một số ứng dụng nhất định với một mức giá nhất định và một số sẽ nhanh chóng điều tiết sau khi hết hạn mức dữ liệu. Lúc này đây, chúng tôi hiểu rằng khách hàng có nhu cầu cao về dữ liệu tốc độ cao đủ để dùng được mọi lúc, Vietnamobile quyết định cung cấp 4G không giới hạn trên Sim Hời và sim King của mình dưới tên gọi Sim Hời Promax và Sim King Promax.”

Sản phẩm hiện đang được bán rộng rãi tại các điểm bán sim thẻ, cửa hàng uỷ quyền hoặc các nền tảng bán hàng trực tuyến của Vietnamobile

Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn sim Hời Promax hoặc sim King Promax để phù hợp với nhu cầu sử dụng cá nhân vì ngoài ưu đãi không giới hạn dữ liệu truy cập các sản phẩm này còn có các ưu đãi hấp dẫn khác:

Với gói Hời Promax: tặng thêm 30 phút gọi ngoại mạng (tương đương 60.000 đồng), miễn phí gọi nội mạng chỉ với 70K/tháng.

Với gói King Promax: tặng thêm 50 phút gọi ngoại mạng (tương đương 100.000 đồng), miễn phí gọi nội mạng chỉ với 80K/tháng.