Mạng 4G dẫn đầu toàn cầu với 6,6 tỷ thuê bao dù 5G phát triển mạnh

Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội nhà cung cấp di động toàn cầu (GSA) tháng 5/2025 cho thấy cuộc chuyển đổi từ 4G sang 5G diễn ra chậm hơn dự kiến. Báo cáo chỉ ra công nghệ 5G tuy phát triển mạnh trong những năm gần đây, nhưng mạng 4G LTE vẫn giữ vị thế dẫn đầu thị trường viễn thông toàn cầu với hơn 6,6 tỷ thuê bao, phục vụ 2/3 người dùng di động toàn cầu.

Theo báo cáo, hiện có 835 nhà mạng vận hành mạng 4G LTE tại 243 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, cho thấy công nghệ 4G đã phổ biến rộng rãi dù tốc độ mở rộng giảm rõ rệt kể từ năm 2022.

Biểu đồ số nhà mạng triển khai mạng 4G LTE hàng năm. Ảnh chụp báo cáo

GSA ghi nhận chỉ 18 lần triển khai mạng 4G LTE mới từ 2022 đến tháng 5/2025, giảm mạnh so với 93 lần triển khai trong giai đoạn 2018-2021. Đỉnh điểm của 4G LTE là năm 2015 với 122 lần triển khai toàn cầu.

Sự suy giảm này có nguyên nhân từ việc 4G LTE đã phủ sóng rộng khắp, cùng với xu hướng chuyển sang các công nghệ mới như 5G SA (độc lập), 5G-Advanced và 5G RedCap. Các nhà mạng tập trung nguồn lực vào công nghệ hiệu quả và hiệu năng cao hơn.

Ngược lại, công nghệ 5G đang được các quốc gia trên thế giới quan tâm đầu tư. GSA xác định 633 nhà mạng tại 188 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào mạng 5G dưới nhiều hình thức từ thử nghiệm đến triển khai thương mại. Trong số này, 354 nhà mạng tại 133 quốc gia đã công bố dịch vụ 5G tương thích chuẩn 3GPP.

Công nghệ 5G SA đang trở thành xu hướng chính của thị trường 5G. GSA ghi nhận 163 nhà mạng tại 66 quốc gia đang đầu tư vào công nghệ này cho mạng công cộng. Trong số đó, ít nhất 73 nhà mạng tại 44 quốc gia đã triển khai hoặc vận hành thương mại mạng 5G SA.

Công nghệ 5G SA giúp các nhà mạng phát huy hết sức mạnh của 5G mà không bị ràng buộc bởi hạ tầng 4G cũ. Từ đó, họ có thể cung cấp các dịch vụ yêu cầu tốc độ phản hồi nhanh và dung lượng truyền tải lớn.

Bản đồ tốc độ mạng LTE-Advanced nhanh nhất theo quốc gia, phân loại theo khả năng hỗ trợ thiết bị người dùng. Ảnh chụp báo cáo

Dù 5G phát triển mạnh, các công nghệ nâng cấp của 4G vẫn thu hút đầu tư. GSA thống kê có 375 nhà mạng đầu tư công nghệ VoLTE (Voice-over-LTE) tại 156 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, 320 nhà mạng đã triển khai hoặc đang triển khai dịch vụ VoLTE thương mại tại 138 quốc gia.

Về công nghệ 4G LTE-Advanced, 346 mạng thương mại đã ra mắt tại 155 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng cộng 375 nhà mạng đang đầu tư vào công nghệ 4G LTE-Advanced tại 156 quốc gia dưới nhiều hình thức từ thử nghiệm đến cung cấp dịch vụ thương mại.

Số liệu thống kê cho thấy cả mạng 4G và mạng 5G đều đóng vai trò quan trọng trong ngành viễn thông lúc này. Mạng 5G đem đến những tính năng ưu việt cho doanh nghiệp và người dùng cá nhân, song 4G LTE vẫn là trụ cột chính đảm bảo kết nối ổn định cho đa số người dùng thế giới.