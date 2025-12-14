Chuyển động số
'Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025'

Lê Giang

Lê Giang

15:22 | 14/12/2025
Sáng ngày 13/12, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), chương trình “Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân Thủ đô tham gia khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí.
Chương trình do Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam với các bệnh viện tuyến Trung ương và địa phương triển khai, với đối tác đồng hành công ty Manulife Việt Nam.

Đây là hoạt động cộng đồng thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 – 2030, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh nhiều bệnh lý mạn tính và ung thư đang có xu hướng trẻ hóa, đây cũng là chương trình khám cộng đồng lớn nhất tại thủ đô Hà Nội trong năm 2025.

Theo Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam.

Sau Hải Phòng và Thanh Hóa, Hà Nội là điểm dừng chân tiếp theo của chương trình trong năm 2025, với hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí dành cho người dân, tập trung vào nhóm lao động phổ thông, người có hoàn cảnh khó khăn trong độ tuổi 25–45 – lực lượng lao động chính của xã hội nhưng thường ít có điều kiện và thói quen khám sức khỏe định kỳ. Không gian phố đi bộ quen thuộc đã trở thành một “phòng khám đặc biệt” – nơi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay giữa lòng đô thị, góp phần lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe chủ động, khám định kỳ hằng năm, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Chương trình được triển khai phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, cũng như Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thông qua việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hỗ trợ sàng lọc, đánh giá nguy cơ bệnh tật. Tại sự kiện, người dân được tầm soát vi khuẩn HP – yếu tố nguy cơ hàng đầu gây các bệnh lý dạ dày, đồng thời được sàng lọc ung thư đường tiêu hóa đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường.

Hơn 3.000 người dân được khám sức khỏe miễn phí.

Bên cạnh đó, chương trình còn triển khai nhiều hạng mục khám và cận lâm sàng như: khám nội tổng quát, khám chuyên khoa, siêu âm bụng tổng quát, điện tim, X-quang phổi, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu, axit uric… Việc ứng dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán giúp nâng cao độ chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi và mang lại trải nghiệm khám hiện đại cho người dân.

Trong bối cảnh ung thư đường tiêu hóa đang có xu hướng trẻ hóa, việc sàng lọc sớm, phát hiện sớm được xem là giải pháp then chốt nhằm giảm tỷ lệ bệnh nặng, tử vong, đồng thời giảm áp lực cho hệ thống y tế tuyến trên.

Theo Thạc sĩ, Dược sĩ Nguyễn Hữu Tú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam, qua nhiều năm triển khai, chương trình không chỉ dừng lại ở hoạt động khám sàng lọc mà còn góp phần thay đổi nhận thức và hành vi chăm sóc sức khỏe của người dân, đặc biệt là ý thức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và điều chỉnh lối sống lành mạnh. Nhiều người dân tham gia chương trình chia sẻ, nhờ được phát hiện sớm các rối loạn tiêu hóa, tiền tiểu đường, men gan cao…, họ đã kịp thời thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi y tế phù hợp, từ đó cải thiện rõ rệt tình trạng sức khỏe.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe, chương trình “Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” tại Hà Nội còn mang đậm ý nghĩa an sinh xã hội và sẻ chia cộng đồng. Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã trao 100 triệu đồng ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Đồng thời, chương trình cũng trao tặng Thành đoàn Hà Nội 1.000 suất thuốc và vật tư y tế, cùng 31,4 triệu đồng trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh tình nguyện cho thanh niên và người dân.

Ngoài ra, 20 phần quà đã được trao tận tay cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và đội ngũ thầy thuốc trẻ.

Ban tổ chức trao quà tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô.

Sau Hà Nội, chương trình “Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” sẽ tiếp tục đến với TP. Hồ Chí Minh, mang đến hơn 3.000 suất khám sức khỏe miễn phí cho người dân. Bên cạnh các ngày hội khám sức khỏe, chiến dịch còn bao gồm chuỗi hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe tại các trung tâm thương mại lớn, tăng cường quảng bá việc sử dụng AI y tế cho sàng lọc ban đầu, cũng như các sáng kiến khuyến khích thói quen ăn uống an toàn, góp phần xây dựng một cộng đồng chủ động – bền bỉ – khỏe mạnh vì tương lai phát triển của đất nước.

