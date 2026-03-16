Rộn ràng bầu cử ở nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội

Võ Vinh

12:10 | 16/03/2026
Sáng ngày 15/3, trong không khí tưng bừng của ngày hội bầu cử, cử tri các xã, phường đên địa bàn Hà Nội đã nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Người dân hân hoan bỏ phiếu bầu cử

Ngay từ sáng sớm ngày 15/5, không khí tại các điểm bỏ phiếu đã trở nên rộn ràng, phấn khởi. Người dân nô nức đến thực hiện quyền công dân, tạo nên bức tranh sinh động, ấm áp về ngày hội lớn của toàn dân, nơi mỗi lá phiếu gửi gắm niềm tin và trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

Tại các điểm bỏ phiều, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng trang trọng, tạo nên khung cảnh rực rỡ và đầy khí thế. Người dân trong trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ lần lượt đến các điểm bỏ phiếu. Nhiều gia đình tranh thủ đi bầu cử từ rất sớm, vừa thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, vừa hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội.

Người dân xã Hương Sơn tham gia bỏ phiếu.

Tại các điểm bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tận tình hướng dẫn cử tri, giúp việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi, trật tự và đúng quy định. Bên cạn đó, lực lượng chức năng cũng có mặt để giúp đỡ những cử tri gặp khó khăn trong việc di chuyển. Những cụ già mái tóc bạc, những người khuyết tật ngồi xe lăn đều được hỗ trợ nhiệt tình, được hướng dẫn cẩn thận để hoàn thành lá phiếu của mình.

Ở khắp các địa phương trên địa bàn Hà Nội, xã Phù Đổng, xã Hương Sơn, phường Khương Đình… đều diễn ra không khí rộn ràng, phấn khởi. Các bà, các mẹ, các chị nô nức với trang phục áo dài lộng lẫy; các bác, các anh, các cựu chiến binh trang phục nghiêm trang; những câu chuyện, những nụ cười rạng rỡ khiến không khí tại các điểm bỏ phiếu trở nên gần gũi và thân tình. Mỗi cử tri đều đặt trọn niềm tin vào những lá phiếu, thể hiện trách nhiệm công dân của bản thân và sự kỳ vọng sự phát triển của đất nước đối với những ứng cử viên được bầu.

Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn Trần Đức Hải cho biết, công tác bầu cử tại xã Hương Sơn diễn ra rất thuận lợi. Tính đến 11h ngày 15/3, xã Hương Sơn đã có 29.599 cử tri trên địa bàn đi bỏ phiếu bầu cử (đạt 81,7%) tổng số cử tri trên địa bàn. Toàn xã có 03 tổ bầu cử đã hoàn thành 100% cử tri đi bỏ phiếu là thôn Hà Đoạn, thôn Vạn Thắng, thôn Hưng Nông. Xã Hương Sơn cũng đã có phương án cụ thể với những cử tri không đủ điều kiện sức khỏe đến bỏ phiếu trực tiếp; tổ bầu cử đã chuẩn bị thùng phiếu phụ và đến từng nhà để cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Lãnh đạo Bộ Công an bầu cử tại phường Hai Bà Trưng

Cũng như các khu vực bầu cử khác, sáng 15/3, Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng cũng tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bỏ phiếu số 5. Tham dự lễ khai mạc có các Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Trung tướng Đặng Hồng Đức.

Dự Lễ khai mạc về phía Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Đặng Hồng Đức.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tham bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển - Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5 phường Hai Bà Trưng khẳng định, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.

Theo Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị, cũng là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, có ý nghĩa quan trọng đối với cử tri cả nước nói chung và cử tri phường Hai Bà Trưng nói riêng. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

