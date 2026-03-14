Cử tri Bạch Long Vĩ nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Bạch Long Vĩ là địa phương đảo xa nhất của thành phố Hải Phòng và được tổ chức bầu cử sớm hơn một ngày so với ngày bầu cử chung của cả nước nhằm bảo đảm điều kiện thực tế trên đảo.

Theo báo cáo nhanh của UBND Đặc khu Bạch Long Vĩ, toàn đặc khu có 2 khu vực bỏ phiếu với 2 tổ bầu cử. Lễ khai mạc ngày bầu cử được tổ chức đúng 6 giờ 30 phút sáng 14/3 tại các khu vực bỏ phiếu.

Sáng 14/3, cùng với cử tri cả nước, cử tri Đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đã tham gia Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Trình tự lễ khai mạc ngày bầu cử đảm bảo trang trọng, đúng quy định theo các quy định, hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Nội vụ. Sau lễ khai mạc, đồng loạt các khu vực bắt đầu bỏ phiếu bầu cửNgày bầu cử trên địa bàn Đặc khu Bạch Long Vĩ diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn; cử tri tham gia bỏ phiếu tích cực; nhân dân trên địa bàn hào hứng phấn khởi; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại đặc khu ổn định, các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Dân quân thường trực đảm bảo an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.

Công tác hướng dẫn cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo thuận lợi. Trước và trong ngày bầu cử, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, các tuyến đường chính, trung tâm, tuyến đường vào các điểm bỏ phiếu được treo cờ, pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu; các điểm bỏ phiếu trang trí trang trọng, đúng quy định; qua đó tạo nên không khí tích cực cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 thực sự là ngày hội toàn dân.

Các khu vực bỏ phiếu và các tuyến đường của đặc khu được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Tất cả nhà dân đều được treo cờ Tổ quốc, các tuyến đường của đặc khu được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, quân dân đặc khu rất phấn khởi, hào hứng chờ đợi thời điểm bỏ phiếu để thực hiện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình để lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, đủ đức, tài tham gia vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo thống kê ban đầu, đến 8 giờ sáng, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 48,43%. Trong đó, khu vực bỏ phiếu số 1 đạt 38,9%; khu vực bỏ phiếu số 2 đạt 66,44%. Đến 10 giờ sáng cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bầu trên toàn đặc khu đã đạt 93,5%.