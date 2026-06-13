Chương trình được tổ chức với sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Hà Nội. Chuỗi pháp hội diễn ra tại chùa Bồ Đề và chùa Pháp Vân, quy tụ đông đảo tăng ni, Phật tử và những người hữu duyên tìm về với đời sống tâm linh, cùng nhau gieo trồng thiện căn, vun bồi đạo hạnh và cầu nguyện cho hòa bình, an lạc.

Đây là cơ hội để cộng đồng Phật tử Việt Nam được trực tiếp tiếp nhận những giáo pháp và nghi quỹ truyền thống từ một dòng truyền thừa lâu đời của Phật giáo Kim Cương thừa Tây Tạng.

Tôn sư Siling Tongkhor Rinpoche XIV.

Siling Tongkhor Rinpoche XIV là bậc hóa thân tái sinh đời thứ XIV trong dòng Tongkhor Tulku thuộc truyền thống Gelug – một trong bốn dòng truyền thừa lớn của Phật giáo Tây Tạng, do Đại sư Tsongkhapa Lobzang Drakpa (1357-1419) sáng lập. Từ nhiều thế kỷ qua, dòng Tongkhor Tulku được xác định là hóa thân liên tục của Đức Duldzin Drakpa Gyeltsen (1374-1434), vị đệ tử tâm truyền xuất chúng của Đại sư Tsongkhapa.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Siling Tongkhor Rinpoche XIV đã được chính Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ XIV công nhận là hóa thân đời thứ XIV của dòng Tongkhor Tulku và đăng quang tại Đại học Tu viện Sera Mey. Trải qua nhiều năm chuyên tâm tu học, Ngài đã hoàn thành học vị Pharchin Rabjampa về Bát Nhã học năm 2004, nhận học vị Tiến sĩ Phật học Lharampa Geshe năm 2016 và hoàn tất chương trình Kim Cương thừa tại Thượng Mật viện Gyuto năm 2017.

Hiện nay, Ngài là Tu viện trưởng Tu viện Sera Mey Rongpo tại Karnataka (Ấn Độ), đồng thời thường xuyên giảng dạy Phật học tại nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với cộng đồng Phật tử Việt Nam, Siling Tongkhor Rinpoche đã là một bậc thầy thân thiết và gần gũi. Nhiều năm qua, thông qua các khóa học trực tuyến định kỳ, Ngài đã truyền giảng nhiều bản văn quan trọng như Vòng hoa báu của Đạo lộ tối thượng của Gampopa, Lời vàng của Thầy tôi của Patrul Rinpoche hay Bức thư gửi bạn của Bồ Tát Long Thọ, giúp đông đảo người học Phật tiếp cận những tinh túy của giáo pháp một cách hệ thống và sâu sắc.

Phật tử chào đón Tôn sư Siling Tongkhor Rinpoche XIV tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Mùa hoằng pháp năm nay mở đầu bằng Lễ phúc Naga tại chùa Bồ Đề ngày 10/6. Trong truyền thống Kim Cương thừa, đây là pháp hội cầu nguyện tới Đức Chenrezig (Quán Thế Âm), cúng dường Long Vương và thực hành bố thí cho các loài hữu tình. Pháp hội mang ý nghĩa cầu nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, môi trường sinh thái hài hòa, đồng thời hồi hướng cho sức khỏe, phúc lành và sự bình an của cộng đồng.

Từ ngày 16 đến 20/6, dưới sự hướng dẫn của Rinpoche cùng chư Tăng dòng Gelug, khóa nhập thất Nyungne được tổ chức tại chùa Pháp Vân. Đây là một trong những pháp hành tịnh hóa nghiệp chướng sâu sắc nhất của truyền thống Quan Âm Thiên thủ Thiên nhãn, kết hợp trì giới, phát tâm Bồ đề và thực hành Mật thừa. Thông qua sự thực hành tinh nghiêm, hành giả có cơ hội trưởng dưỡng lòng từ bi, chuyển hóa khổ đau và phát triển đời sống tỉnh thức giữa cuộc sống hiện đại.

Đặc biệt, ngày 21/6, Phật tử sẽ được tham dự hai lễ quán đảnh (điểm đạo) thù thắng là Quán đảnh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và Quán đảnh Kim Cang Tát Đỏa, cùng một thời giảng pháp Bát Nhã Tâm Kinh. Nếu bậc Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi biểu trưng cho trí tuệ giác ngộ và năng lực thấu hiểu chân lý thì Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa là hiện thân của tịnh hoá, giúp hành giả chuyển hóa nghiệp chướng và phiền não tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp.