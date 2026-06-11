Chủ nhà Mexico mở màn giải đấu, hướng tới chiến thắng trước Nam Phi

Mở màn World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa Mexico và Nam Phi thuộc bảng A, trận đấu diễn ra lúc 2h00 ngày 12/6 trên sân Estadio Banorte tại Mexico City, nơi đội chủ nhà được kỳ vọng tạo ra màn khởi đầu thuận lợi.

Mexico bước vào trận đấu với nhiều lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà và sở hữu đội hình giàu kinh nghiệm. Đại diện CONCACAF đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng thế giới, cao hơn nhiều so với vị trí thứ 60 của Nam Phi. Các thống kê trước trận cũng nghiêng về phía đội chủ nhà khi Mexico duy trì phong độ ổn định với 3 chiến thắng, 2 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất.

Sự chắc chắn trong lối chơi là điểm mạnh của Mexico trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hàng thủ của El Tri chỉ nhận 4 bàn thua trong chuỗi trận gần đây, trong khi tuyến giữa có sự hiện diện của Edson Álvarez giúp đội bóng kiểm soát nhịp độ trận đấu. Trên hàng công, Raúl Jiménez tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất với khả năng tạo đột biến trong vòng cấm.

Mexico và Nam Phi sẽ đối đầu nhau trong trận đấu mở màn World Cup 2026

Bên kia chiến tuyến, Nam Phi cũng sở hữu những nhân tố đáng chú ý như thủ môn Ronwen Williams, tiền vệ Teboho Mokoena hay tiền đạo Lyle Foster. Đội bóng châu Phi thường triển khai lối chơi giàu năng lượng, ưu tiên pressing và phản công nhanh. Tuy nhiên, phong độ của Nam Phi chưa thật sự ổn định khi chỉ thắng 1 trong 5 trận gần nhất.

Lịch sử đối đầu đang mang lại đôi chút lợi thế tinh thần cho Nam Phi khi họ chưa từng thua Mexico trong hai lần gặp nhau trước đây. Dù vậy, yếu tố sân nhà cùng chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn giúp Mexico chiếm ưu thế trong trận khai mạc.

Theo dự đoán, Mexico có khả năng kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động tổ chức tấn công. Nam Phi có thể lựa chọn cách chơi phòng ngự phản công nhằm tận dụng tốc độ của các cầu thủ trên hàng công. Trận đấu được dự báo không có quá nhiều bàn thắng, với khả năng xuất hiện từ 2 đến 3 pha lập công.

Hàn Quốc gặp CH Séc: Trận đấu cân bằng tại bảng A

Sau trận khai mạc, World Cup 2026 tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và CH Séc lúc 9h00 ngày 12/6 tại sân Estadio Guadalajara, Mexico. Đây là màn so tài được đánh giá cân bằng khi cả hai đội đều có những điểm mạnh riêng.

Hàn Quốc mang đến giải đấu bộ khung quen thuộc với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Son Heung-min vẫn là nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống tấn công, bên cạnh Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung và hòn đá tảng ở hàng hậu vệ - trung vệ Kim Min-jae. Đội bóng xứ kim chi duy trì lối chơi tốc độ, thường xuyên khai thác khoảng trống ở hai hành lang cánh.

Cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và CH Séc là trận đấu thứ hai tại World Cup 2026

Trong 20 trận gần nhất, Hàn Quốc ghi 39 bàn và chỉ để thủng lưới 18 lần. Đội bóng châu Á cũng có 9 trận giữ sạch lưới, cho thấy khả năng tổ chức phòng ngự hiệu quả. Tuy nhiên, phong độ gần đây của Hàn Quốc vẫn có những dấu hiệu cần cải thiện khi họ từng nhận thất bại trước Bờ Biển Ngà và Áo.

CH Séc trở lại World Cup sau thời gian dài vắng bóng và đang sở hữu tinh thần thi đấu cao. Đội bóng châu Âu xây dựng lối chơi dựa trên sức mạnh thể chất, khả năng tranh chấp và các tình huống cố định. Tiền đạo Patrik Schick cùng tiền vệ Tomas Soucek được xem là hai mũi nhọn quan trọng nhất của đội bóng này.

Các con số trước trận cho thấy khả năng tấn công của CH Séc cũng khá ấn tượng khi ghi 34 bàn trong 20 trận gần nhất. Tuy nhiên, hàng thủ của họ chưa đạt sự ổn định cao khi nhận 26 bàn thua trong cùng giai đoạn.

Hai trận đấu hứa hẹn tạo khởi đầu hấp dẫn cho World Cup 2026

Ngoài kết quả chung cuộc, các chỉ số chuyên môn cho thấy hai trận đấu ngày 12/6 có thể diễn ra với nhiều tình huống đáng chú ý. Trận Mexico gặp Nam Phi được dự đoán có thế trận chặt chẽ, trong khi cuộc đối đầu giữa Hàn Quốc và CH Séc có khả năng xuất hiện nhiều pha tấn công biên.

Hàn Quốc và CH Séc đều có xu hướng sử dụng bóng ở hai cánh, qua đó tạo ra nhiều tình huống phạt góc. Những thống kê gần đây cho thấy trận đấu có thể xuất hiện khoảng 9-10 quả phạt góc. Sự cân bằng về lực lượng khiến khả năng hai đội chia điểm được đánh giá cao.

Trong ngày khai mạc World Cup 2026, Mexico được kỳ vọng tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành chiến thắng trước Nam Phi, còn Hàn Quốc và CH Séc nhiều khả năng tạo ra màn so tài giằng co. Hai trận đấu sẽ mở màn cho hành trình chinh phục danh hiệu của 48 đội tuyển tại giải đấu năm nay.