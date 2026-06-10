Theo quy định của FIFA, các đội tuyển tham dự World Cup 2026 chỉ được thay đổi danh sách chính thức 26 cầu thủ trong khoảng thời gian trước trận ra quân. Cầu thủ được lựa chọn thay thế bắt buộc phải nằm trong danh sách sơ bộ 55 người đã đăng ký trước đó.

Vì vậy, một chấn thương xảy ra ở thời điểm cận giải có thể khiến nhiều ngôi sao phải bỏ lỡ cơ hội thi đấu tại sân chơi danh giá nhất thế giới.

Những tổn thất nhân sự xuất hiện ngay trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Tuyển Hà Lan là một trong những đội chịu ảnh hưởng khi hậu vệ Jurrien Timber chính thức rút khỏi danh sách tham dự World Cup 2026. Liên đoàn bóng đá Hà Lan xác nhận cầu thủ thuộc biên chế Arsenal chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương háng và không đủ điều kiện thể lực để bước vào giải đấu.

Hậu vệ Jurrien Timber rút khỏi danh sách tham dự World Cup 2026

Sau khi nhận thông tin từ bộ phận y tế, HLV Ronald Koeman nhanh chóng đưa ra phương án thay thế. Hà Lan bổ sung Lutsharel Geertruida, hậu vệ đa năng thuộc biên chế Leipzig và đang thi đấu cho Sunderland theo dạng cho mượn.

Nhiều đội tuyển lớn đau đầu vì các ca chấn thương bất ngờ

Không chỉ Hà Lan, Argentina cũng gặp tổn thất khi trung vệ Leo Balerdi phải chia tay giải đấu vì chấn thương. Cầu thủ đang khoác áo Marseille gặp vấn đề trong một buổi tập tại Mỹ. Kết quả kiểm tra cho thấy anh bị rách cơ dép ở chân phải và không thể tiếp tục đồng hành cùng nhà đương kim vô địch thế giới.

Trung vệ Leo Balerdi gặp chấn thương trước thềm World Cup 2026

HLV Lionel Scaloni phải cân nhắc lựa chọn phương án thay thế giữa Marcos Senesi của Bournemouth và Lucas Martinez Quarta của River Plate. Argentina bước vào World Cup 2026 với mục tiêu bảo vệ danh hiệu, nhưng sự vắng mặt của Balerdi khiến hàng phòng ngự của đội bóng Nam Mỹ mất thêm một lựa chọn.

Tuyển Áo cũng nhận tin không vui khi Christoph Baumgartner gặp chấn thương rách cơ đùi phải trong lúc khởi động trước trận giao hữu với Tunisia. Tiền vệ tấn công này là nhân tố quan trọng trong sơ đồ của HLV Ralf Rangnick, nhưng đội bóng quyết định không gọi người thay thế và chấp nhận bước vào giải đấu với 25 cầu thủ.

Tiền vệ Christoph Baumgartner không thể tham dự World Cup 2026 do chấn thương

Tại Đức, HLV Julian Nagelsmann cũng phải thay đổi kế hoạch sau khi tài năng trẻ Lennart Karl gặp chấn thương trong buổi tập. Cầu thủ 18 tuổi bị rách cơ sau một tình huống dứt điểm và chính thức không thể tham dự World Cup. Đức sau đó triệu tập Assan Ouedraogo để bổ sung lực lượng.

Ma Rốc, Brazil và Iraq tiếp tục chịu ảnh hưởng

Ma Rốc bước vào World Cup 2026 với nỗi lo khi hậu vệ Noussair Mazraoui dính chấn thương trong trận giao hữu với Na Uy. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester United được HLV Mohamed Ouahbi xếp đá chính nhưng phải rời sân ở phút 29 sau khi cảm thấy không ổn.

Mazraoui là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của Ma Rốc. Anh từng góp công giúp đội tuyển Bắc Phi tạo nên lịch sử khi vào đến bán kết World Cup 2022. Nếu không thể hồi phục, Ma Rốc sẽ mất đi một nhân tố quan trọng bên hành lang cánh.

Hậu vệ Mazraoui bỏ ngỏ khả năng tham tiếp tục tham gia World Cup 2026

Ngoài Mazraoui, tiền vệ cánh Abde Ezzalzouli cũng gặp vấn đề thể lực sau va chạm với đồng đội Chadi Riad. Ban huấn luyện Ma Rốc phải chờ kết quả kiểm tra trước khi quyết định có thay đổi danh sách hay không.

Brazil cũng phải thực hiện điều chỉnh khi hậu vệ Wesley không thể tiếp tục tham dự giải đấu. Cầu thủ thuộc biên chế AS Roma bị xác định rách cơ khép háng trái sau trận giao hữu với Ai Cập. HLV Carlo Ancelotti sau đó lựa chọn Ederson của Atalanta để thay thế.

Hậu vệ Wesley chính thức bỏ lỡ World Cup 2026 do chấn thương

Ở khu vực châu Á, tuyển Iraq mất hậu vệ Ahmed Yahya vì tái phát chấn thương trong trận giao hữu với Tây Ban Nha. HLV Graham Arnold nhanh chóng bổ sung Ahmed Mkenzi nhằm ổn định vị trí hành lang trái trước khi bước vào giải đấu.

Eriksen khiến Đan Mạch và người hâm mộ lo lắng trước World Cup

Bên cạnh những trường hợp phải rút lui vì chấn thương, bóng đá thế giới còn chứng kiến một sự cố đáng chú ý liên quan đến Christian Eriksen trong trận giao hữu giữa Đan Mạch và Ukraine trước thềm World Cup 2026.

Trên sân Nature Energy Park tại Odense, trận đấu phải tạm dừng ở phút 75 khi Đan Mạch đang dẫn trước 2-1. Trước đó khoảng 10 phút, Eriksen bất ngờ ôm ngực rồi đổ gục xuống sân khiến các cầu thủ và người hâm mộ bàng hoàng. Đội ngũ y tế lập tức tiến hành sơ cứu trong khoảng 13 phút trước khi tiền vệ đang thi đấu cho Wolfsburg tỉnh táo trở lại. Eriksen sau đó được đưa đến bệnh viện bằng xe cấp cứu để kiểm tra.

Sự cố của Christian Eriksen trước thềm World Cup khiến nhiều người hâm mộ lo lắng

Chuyên gia tim mạch Sadi Raza nhận định khả năng cao ICD đã phát tín hiệu điều chỉnh nhịp tim bằng cú sốc điện, giúp Eriksen ổn định trở lại. Tuy nhiên, tiền vệ 34 tuổi vẫn cần trải qua thêm các cuộc kiểm tra chuyên sâu để xác định nguyên nhân.

Thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cho biết Eriksen đã ổn định sức khỏe, có tinh thần tốt và sớm được xuất viện. Dù vậy, ban huấn luyện đội tuyển vẫn triển khai các biện pháp hỗ trợ tâm lý cho toàn đội sau khi các cầu thủ chứng kiến người đồng đội gặp sự cố lần thứ hai trong sự nghiệp.

Những trường hợp trên cho thấy World Cup 2026 đang chứng kiến nhiều biến động ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Với thời gian thay đổi danh sách ngày càng hạn chế, các đội tuyển không chỉ cần duy trì phong độ mà còn phải bảo đảm thể trạng cho các cầu thủ chủ chốt. Đối với những ngôi sao phải ngồi ngoài vì chấn thương, giấc mơ World Cup đã khép lại ngay trước khi trái bóng chính thức lăn.