Sức hút bùng nổ trên các nền tảng livestream

GTA VI nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng game thủ toàn cầu khi lập kỷ lục về lượng người xem trực tuyến ngay trong ngày ra mắt. Theo dữ liệu sơ bộ từ Streams Charts ngày 18/11, trò chơi đạt đỉnh 7,91 triệu người xem đồng thời trên nhiều nền tảng phát trực tiếp.

Trong đó, Twitch ghi nhận 3,31 triệu người xem cùng lúc, YouTube đạt 3,22 triệu và Kick đạt khoảng 1,5 triệu. Các nền tảng khác cũng đóng góp vào tổng lượng khán giả, đưa GTA VI trở thành một trong những màn ra mắt trò chơi có sức hút lớn nhất lịch sử livestream.

Lượng người xem trực tuyến GTA VI ngay trong ngày ra mắt. Ảnh: Streamcharts.

Đáng chú ý, riêng trên Twitch, GTA VI đã vượt qua kỷ lục ra mắt trò chơi trước đó do Valorant nắm giữ. Phiên bản beta kín của Valorant từng đạt 1,74 triệu người xem đồng thời vào tháng 4/2020. Với 3,31 triệu lượt xem cùng lúc, GTA VI gần như tăng gấp đôi thành tích này.

Không chỉ phá kỷ lục ra mắt, GTA VI còn vươn lên vị trí trò chơi có lượng người xem cao nhất trong lịch sử Twitch. Thành tích 3,31 triệu người xem giúp tựa game vượt qua hai cái tên đình đám là League of Legends với 3,11 triệu và Fortnite với 3,04 triệu người xem.

Trên Kick, GTA VI đạt đỉnh 1,5 triệu người xem, xếp thứ hai trong bảng xếp hạng các danh mục trò chơi phổ biến nhất trên nền tảng này. Minecraft hiện giữ vị trí dẫn đầu với 1,8 triệu người xem đồng thời.

Hơn 200 nhà sáng tạo nội dung lập kỷ lục cá nhân

Sức hút của GTA VI còn thể hiện qua thành tích của các nhà sáng tạo nội dung. Theo Streams Charts, hơn 200 streamer lớn đã vượt qua kỷ lục lượng người xem cao nhất từ trước đến nay của chính họ khi phát trực tiếp trò chơi.

Đáng chú ý, một vài chục nhà sáng tạo nội dung ghi nhận mức tăng trưởng đặc biệt mạnh, với lượng người xem cao nhất gấp 10 lần hoặc hơn so với thành tích trước đó. Điều này cho thấy sức hút của GTA VI không chỉ tập trung vào bản thân trò chơi mà còn tạo cơ hội tăng trưởng cho hệ sinh thái nội dung trực tuyến.

Lượng người xem trực tuyến đồng thời của GTA VI tại các thời điểm mở khóa phát hành theo từng khu vực trên thế giới. Ảnh: Streamcharts.

Lượng khán giả tăng mạnh cũng trùng với thời điểm GTA VI phát hành tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Hai thị trường này góp thêm người chơi và nhà sáng tạo nội dung, tạo ra làn sóng quan tâm mới trên các nền tảng phát trực tiếp.

Streams Charts cho biết những con số trên là dữ liệu sơ bộ tính đến ngày 18/11 và có thể tiếp tục thay đổi khi quá trình phát hành toàn cầu diễn ra. Đơn vị này đang theo dõi lượng người xem trên Twitch, YouTube, Kick cùng các nền tảng khác, bao gồm một số chương trình phát sóng GTA VI được xếp trong danh mục GTA V trên YouTube.

Với hàng triệu người theo dõi cùng hàng trăm streamer lập kỷ lục cá nhân, GTA VI đang cho thấy sức ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi một trò chơi điện tử. Màn ra mắt này đồng thời phản ánh vai trò ngày càng lớn của livestream trong việc khuếch đại sức hút của các sản phẩm game quy mô toàn cầu.