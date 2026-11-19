Thiết kế của Corolla Deck được dựa trên nền tảng Corolla Cross

Sau 60 năm kể từ khi giới thiệu Corolla trên thị trường toàn cầu, Toyota chuẩn bị mở rộng dòng xe bán chạy này bằng một phiên bản bán tải hoàn toàn mới mang tên Corolla Deck. Mẫu xe được phát triển dựa trên Corolla Cross, bổ sung thùng hàng phía sau và hướng đến phân khúc bán tải cỡ nhỏ đang phát triển tại Nam Mỹ.

Bán tải Toyota Corolla Deck. Ảnh: Toyota.

Toyota Corolla Deck sở hữu thiết kế tổng thể khá giống Corolla Cross. Phần đầu xe chia sẻ nhiều chi tiết với mẫu SUV cùng nhà, bao gồm cụm đèn pha, nắp ca-pô, vè trước, kính chắn gió, cửa trước, gương chiếu hậu và nóc xe. Tuy nhiên, Toyota đã điều chỉnh một số chi tiết ở cản trước, bổ sung các hốc hút gió mới và bố trí lại đèn sương mù.

Điểm khác biệt lớn nhất nằm ở khu vực phía sau. Toyota kéo dài chiều dài cơ sở và thiết kế lại hoàn toàn phần đuôi để tạo không gian cho thùng hàng nằm sau khoang cabin 5 chỗ. Cụm đèn hậu LED trải dài theo chiều rộng thùng hàng, tạo diện mạo hiện đại hơn cho mẫu bán tải.

Phần thùng hàng bán tải Toyota Corolla Deck. Ảnh: Toyota.

Corolla Deck còn sở hữu cửa thùng hàng thiết kế riêng, nắp che thùng và cản sau tích hợp bậc lên xuống. Tuy nhiên, hình ảnh được công bố cho thấy thùng hàng có kích thước khá ngắn. Điều này cho thấy Toyota ưu tiên sự cân bằng giữa khả năng chở đồ và không gian sử dụng của một mẫu xe phục vụ gia đình.

Toyota hiện chưa công bố hình ảnh nội thất. Dù vậy, Corolla Deck nhiều khả năng kế thừa cách bố trí bảng táp-lô của Corolla Cross. Hãng có thể bổ sung vật liệu trang trí và các trang bị đặc trưng dành cho xe bán tải nhằm tăng tính thực dụng trong quá trình sử dụng.

Động cơ hybrid, khung gầm liền khối TNGA-C

Toyota phát triển Corolla Deck trên nền tảng khung gầm liền khối TNGA-C, kiến trúc đang được sử dụng trên nhiều mẫu xe thuộc gia đình Corolla. Khác với các mẫu bán tải truyền thống sử dụng kết cấu khung gầm rời, Corolla Deck hướng đến sự linh hoạt trong vận hành và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Những hình ảnh tại sự kiện giới thiệu cho thấy xe sử dụng hệ thống treo sau đa liên kết. Toyota có thể tinh chỉnh hệ thống này để đáp ứng yêu cầu chịu tải của một mẫu bán tải, dù hãng chưa công bố thông số kỹ thuật cụ thể.

Corolla Deck sử dụng nền tảng khung gầm liền khối TNGA-C. Ảnh: Toyota.

Đáng chú ý, logo HEV xuất hiện trên cửa thùng hàng xác nhận Corolla Deck sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid tự sạc. Toyota chưa tiết lộ dung tích động cơ, công suất hay mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe.

Bên cạnh phiên bản hybrid, một số thông tin cho rằng Toyota có thể phát triển thêm hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) sử dụng nhiên liệu linh hoạt. Hệ thống này có khả năng kết hợp xăng, ethanol và điện, phù hợp với định hướng phát triển xe sử dụng nhiên liệu thay thế tại Brazil.

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Khả năng trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD cũng được đề cập như một tùy chọn tiềm năng. Tuy nhiên, Toyota chưa xác nhận thông tin này. Hãng cần công bố thêm dữ liệu để làm rõ khả năng vận hành, sức kéo và tải trọng của Corolla Deck.

Cạnh tranh tại thị trường Nam Mỹ

Toyota dự kiến sản xuất Corolla Deck tại nhà máy Sorocaba 2 ở Brazil. Dự án nằm trong kế hoạch đầu tư 11,5 tỷ Real, tương đương khoảng 2 tỷ USD, mà hãng triển khai tại quốc gia Nam Mỹ đến năm 2030.

Nhà máy mới có công suất ban đầu 100.000 xe mỗi năm. Khi đi vào hoạt động, cơ sở này sẽ góp phần nâng tổng công suất sản xuất của Toyota tại Brazil lên 270.000 xe mỗi năm.

Toyota dự kiến sản xuất Corolla Deck tại nhà máy Sorocaba 2 ở Brazil. Ảnh: Motor1.

Corolla Deck sẽ tham gia phân khúc bán tải cỡ nhỏ đang có nhiều đối thủ tại Nam Mỹ. Trong đó, Fiat Toro và Ram Rampage là những mẫu xe cạnh tranh trực tiếp. Thị trường cũng chuẩn bị đón thêm các sản phẩm mới như Volkswagen Tukan, Renault Niagara và BYD Mako.

Toyota chưa công bố kế hoạch phân phối Corolla Deck trên phạm vi toàn cầu. Hãng dự kiến tiết lộ thêm thông tin về thiết kế, trang bị và hệ truyền động trong những tháng tới, trước khi đưa mẫu bán tải này ra thị trường vào năm 2027.

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Sự xuất hiện của Corolla Deck cho thấy Toyota muốn mở rộng phạm vi sản phẩm từ dòng xe du lịch quen thuộc sang phân khúc bán tải. Việc kết hợp nền tảng SUV, thùng hàng phía sau và hệ truyền động hybrid có thể tạo ra hướng tiếp cận khác biệt cho hãng xe Nhật Bản tại thị trường Nam Mỹ.