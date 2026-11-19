Ngàn sắc Việt phục giữa lòng phố cổ

Sáng 22/11/2026, Ngày hội Việt phục Bách Hoa Bộ Hành mùa Đông 2026 sẽ trở lại Hà Nội với sự tham gia dự kiến của khoảng 1.000 người. Đoàn diễu hành khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, đi qua các tuyến phố và địa danh văn hóa tiêu biểu, tạo nên không gian trình diễn di sản giữa nhịp sống đô thị hiện đại.

Sự kiện lần thứ IX tiếp nối hành trình qua 8 mùa tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Năm nay, chương trình diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 và Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2026, với sự phối hợp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc và Bách Hoa Bộ Hành. Hoạt động cũng hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Ngày hội Việt phục Bách Hoa Bộ Hành 2025. Ảnh: BTC.

Chương trình Bách Hoa Bộ Hành sẽ bắt đầu lúc 8h45 tại khu vực không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, sau đó di chuyển qua khu phố cổ và khu vực chợ Đồng Xuân. Lộ trình dự kiến đi qua nhiều địa điểm như Cung Thiếu nhi Hà Nội, Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm, các tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đào Duy Từ, Mã Mây, Hàng Bè, Hàng Dầu và Ô Quan Chưởng.

Trên hành trình, người tham gia sẽ giới thiệu nhiều loại hình Việt phục gắn với các giai đoạn lịch sử và tầng lớp xã hội. Những trang phục như áo dài ngũ thân, áo tấc, áo giao lĩnh, áo trực lĩnh, áo bình lĩnh, áo tứ thân cùng các loại khăn, mũ truyền thống góp phần tái hiện diện mạo văn hóa của Thăng Long xưa và Hà Nội hôm nay.

Sau khi kết thúc hành trình bộ hành, đoàn sẽ trải nghiệm xe buýt điện hai tầng, tiếp tục khám phá các cung đường trung tâm Thủ đô. Hoạt động kết hợp trang phục truyền thống với phương tiện giao thông hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo thêm điểm nhấn cho chương trình.

Đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ

Không chỉ là hoạt động trình diễn trang phục, Bách Hoa Bộ Hành hướng đến việc đưa Việt phục trở lại đời sống đương đại thông qua sự tham gia trực tiếp của cộng đồng. Người trẻ có cơ hội tìm hiểu lịch sử trang phục, nhận diện những đặc trưng về kiểu dáng, chất liệu và cách mặc, đồng thời thể hiện tình yêu văn hóa bằng những lựa chọn gần gũi với đời sống.

Sự xuất hiện của đoàn người mặc cổ phục giữa những tuyến phố hiện đại cũng tạo nên sự tương phản thị giác đáng chú ý. Những nếp áo truyền thống, khăn xếp và các loại mũ cổ xuất hiện bên cạnh cửa hàng, phương tiện giao thông và kiến trúc đô thị, đưa hình ảnh di sản đến gần hơn với công chúng.

Bách Hoa Bộ Hành hướng đến việc đưa Việt phục trở lại đời sống đương đại. Ảnh: BTC.

Thông qua hoạt động này, trang phục truyền thống không chỉ hiện diện trong bảo tàng, không gian nghiên cứu hay các dịp lễ nghi mà còn trở thành một hình thức thể hiện bản sắc cá nhân. Người tham gia có thể lựa chọn Việt phục để tìm hiểu lịch sử, chụp ảnh, giao lưu và chia sẻ những giá trị văn hóa với cộng đồng.

Việc tổ chức ngày hội trong khuôn khổ các lễ hội lớn của Hà Nội cũng mở ra cơ hội kết nối di sản với hoạt động sáng tạo và du lịch. Nhu cầu tìm hiểu, thuê hoặc may trang phục, chuẩn bị phụ kiện và tham gia các chương trình trải nghiệm góp phần tạo thêm không gian phát triển cho những hoạt động liên quan đến Việt phục.

Qua 9 lần tổ chức, Bách Hoa Bộ Hành tiếp tục theo đuổi mục tiêu lan tỏa niềm tự hào dân tộc, khuyến khích cộng đồng chủ động tìm hiểu và gìn giữ trang phục truyền thống. Với quy mô dự kiến khoảng 1.000 người, ngày hội mùa Đông 2026 hứa hẹn tạo nên một điểm nhấn văn hóa trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, nơi di sản truyền thống gặp gỡ nhịp sống đô thị đương đại.