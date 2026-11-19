Ngày 17/11/2026, Tập đoàn công nghệ NVIDIA của Mỹ công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2027, kết thúc ngày 25/10/2026, với doanh thu đạt 115,8 tỷ USD, tăng 20% so với quý trước và 103% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này tiếp tục phản ánh nhu cầu đầu tư mạnh vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là hệ thống tính toán phục vụ các trung tâm dữ liệu quy mô lớn.

Theo báo cáo của NVIDIA, doanh thu mảng trung tâm dữ liệu đạt 107,6 tỷ USD, tăng 21% so với quý trước và 110% so với cùng kỳ năm trước. Mảng kinh doanh này chiếm khoảng 93% tổng doanh thu, tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động của tập đoàn. Trong khi đó, doanh thu mảng điện toán biên đạt 8,2 tỷ USD, tăng 42% so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu đối với các giải pháp xử lý AI ngoài trung tâm dữ liệu cũng đang mở rộng.

Cùng với đà tăng doanh thu, NVIDIA ghi nhận lợi nhuận ròng theo chuẩn kế toán Mỹ (GAAP) đạt khoảng 65,3 tỷ USD, tăng 105% so với mức 31,9 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận hoạt động đạt 77,5 tỷ USD, tăng 115%, trong khi biên lợi nhuận gộp đạt 74,8%. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu pha loãng đạt 2,70 USD, so với 1,30 USD của cùng kỳ.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất của NVIDIA.

Tính chung 9 tháng đầu năm tài chính 2027, NVIDIA đạt doanh thu gần 293,7 tỷ USD và lợi nhuận ròng khoảng 183,3 tỷ USD. Các số liệu nằm trong báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ chưa kiểm toán được công bố cùng kết quả kinh doanh quý III.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động phát triển hạ tầng AI trên toàn cầu. Trong quý vừa qua, NVIDIA đẩy mạnh sản xuất và bắt đầu giao hệ thống Vera Rubin NVL72, nền tảng tính toán mới dành cho các trung tâm dữ liệu AI. Tập đoàn cho biết nhiều đối tác lớn như Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure và CoreWeave đang triển khai các hệ thống sử dụng công nghệ của hãng.

Bên cạnh việc cung cấp bộ xử lý AI, NVIDIA tiếp tục mở rộng hoạt động sang các giải pháp máy chủ, kết nối mạng, phần mềm và kiến trúc hạ tầng trung tâm dữ liệu. Định hướng này cho phép tập đoàn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xây dựng và vận hành các hệ thống AI, thay vì chỉ tập trung vào sản xuất bộ xử lý đồ họa.

Bà Colette Kress, Tổng Giám đốc điều hành tạm quyền kiêm Giám đốc Tài chính NVIDIA, đánh giá đà phát triển hiện tại của tập đoàn được hỗ trợ bởi hoạt động đổi mới công nghệ và tiến độ triển khai các nền tảng sản phẩm mới. Theo lãnh đạo NVIDIA, Vera Rubin đã có bước khởi đầu tích cực, trong khi lộ trình phát triển công nghệ vẫn được duy trì theo kế hoạch.

Đối với quý IV năm tài chính 2027, NVIDIA dự báo doanh thu đạt khoảng 130 tỷ USD, với biên độ dao động 3%. Biên lợi nhuận gộp dự kiến nằm trong khoảng 71–72%. Doanh nghiệp lưu ý quý IV có thêm một tuần so với thông thường và dự báo chưa tính đến doanh thu từ hoạt động cung cấp năng lực tính toán trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc. Đây là các chỉ tiêu dự báo, chưa phải kết quả kinh doanh thực tế.

Sự tăng trưởng của NVIDIA cũng đặt ra những vấn đề đáng chú ý đối với thị trường hạ tầng công nghệ Việt Nam. Khi các trung tâm dữ liệu AI mở rộng quy mô, nhu cầu không chỉ tập trung vào bộ xử lý mà còn liên quan đến hệ thống cấp điện, thiết bị phân phối điện, nguồn dự phòng, công nghệ làm mát, kết nối mạng và dịch vụ vận hành.

Trước đó, tháng 12/2024, Chính phủ Việt Nam và NVIDIA đã ký thỏa thuận hợp tác về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI cùng Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam. Đến tháng 8/2026, NVIDIA tiếp tục đề xuất tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển hạ tầng AI, năng lực xử lý bằng GPU, đào tạo nhân lực và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Những định hướng hợp tác này cho thấy cơ hội tham gia chuỗi cung ứng hạ tầng AI đối với doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thiết bị điện, cơ điện lạnh, viễn thông và dịch vụ kỹ thuật. Tuy nhiên, khả năng chuyển hóa nhu cầu thành doanh thu thực tế còn phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án, năng lực công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và khả năng cạnh tranh của từng doanh nghiệp.

Với doanh thu quý tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, kết quả kinh doanh mới nhất của NVIDIA tiếp tục cho thấy quy mô chi tiêu dành cho hạ tầng AI đang gia tăng mạnh. Cùng với sự phát triển của công nghệ tính toán, bài toán cung cấp điện ổn định, làm mát hiệu quả và tối ưu chi phí vận hành sẽ ngày càng quan trọng đối với các doanh nghiệp tham gia thị trường trung tâm dữ liệu.