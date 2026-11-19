Ngày 18/11/2026, tại sự kiện Workday Rising EMEA diễn ra ở Barcelona (Tây Ban Nha), tập đoàn công nghệ Workday của Mỹ thông báo ý định mua lại Honeydew, doanh nghiệp phát triển công nghệ quản lý và thống nhất định nghĩa dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích kinh doanh. Thương vụ nằm trong chiến lược mở rộng năng lực AI của Workday trong lĩnh vực tài chính, nhân sự và công nghệ thông tin.

Theo Workday, một trong những thách thức lớn khi doanh nghiệp triển khai AI là sự thiếu thống nhất trong cách định nghĩa và sử dụng dữ liệu. Cùng một chỉ tiêu kinh doanh, các phần mềm phân tích hoặc hệ thống AI có thể đưa ra kết quả khác nhau do áp dụng những phương pháp tính toán riêng biệt.

Chẳng hạn, khi được yêu cầu xác định tổng số nhân viên, một hệ thống chỉ tính lao động toàn thời gian, hệ thống khác bổ sung nhân sự hợp đồng, trong khi công cụ thứ ba có thể tính cả những vị trí đã được phê duyệt tuyển dụng nhưng chưa có người đảm nhiệm. Sự khác biệt này khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi đối chiếu báo cáo và đưa ra quyết định quản trị.

Công nghệ của Honeydew được thiết kế để giải quyết vấn đề trên thông qua lớp ngữ nghĩa dữ liệu, cho phép doanh nghiệp thiết lập và quản lý các định nghĩa chỉ tiêu kinh doanh một cách thống nhất. Những định nghĩa này có thể được sử dụng trên nhiều công cụ phân tích, mô hình AI và hệ thống tự động hóa mà không cần xây dựng lại từ đầu.

Sau khi tích hợp với Workday Data Cloud, công nghệ Honeydew dự kiến chuyển đổi các định nghĩa kinh doanh thành truy vấn dữ liệu theo quy tắc xác định trước. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp AI truy xuất thông tin phù hợp với từng yêu cầu, thay vì tự diễn giải phương pháp tính toán dựa trên những dữ liệu được cung cấp trong câu lệnh.

Workday cũng đặt mục tiêu cho phép các hệ thống AI làm việc trực tiếp với dữ liệu hiện hành, thay vì phụ thuộc vào những bản sao được cập nhật định kỳ. Đồng thời, cơ chế phân quyền sẽ được áp dụng ngay từ giai đoạn hình thành truy vấn, nhằm ngăn chặn yêu cầu truy cập không hợp lệ trước khi hệ thống xử lý dữ liệu.

Theo ông Gabe Monroy, Giám đốc công nghệ Workday, mô hình AI không nên tự suy đoán cách tính toán những chỉ tiêu quan trọng như chi phí tiền lương. Việc tích hợp Honeydew được kỳ vọng giúp hệ thống tạo ra các truy vấn nhất quán và tuân thủ quyền truy cập của từng người dùng.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam đang ứng dụng AI trong kế toán, tài chính và quản trị nhân sự, vấn đề này cũng đặt ra yêu cầu chuẩn hóa dữ liệu trước khi mở rộng tự động hóa. Nếu các phòng ban sử dụng những định nghĩa khác nhau về doanh thu, chi phí hoặc nhân sự, kết quả do AI tổng hợp có thể thiếu nhất quán, ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo quản trị.

Workday cho biết thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý IV năm tài chính 2027, kết thúc ngày 31/1/2027, với điều kiện các thủ tục và yêu cầu liên quan được đáp ứng. Doanh nghiệp chưa công bố giá trị giao dịch. Đây mới là kế hoạch mua lại, trong khi những lợi ích về độ chính xác, hiệu quả vận hành và tiết giảm chi phí vẫn cần được kiểm chứng sau khi công nghệ được tích hợp thực tế.