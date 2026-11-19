Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đông đảo sinh viên.

Phấn đấu trở thành Trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao

Phát biểu tại buổi lễ, TS.NGƯT. Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng HHT nhấn mạnh ý nghĩa của truyền thống tôn sư trọng đạo, đồng thời khẳng định vai trò trung tâm của đội ngũ nhà giáo trong chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp.

Theo TS.NGƯT. Phạm Xuân Khánh, trong bối cảnh khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng, dẫn dắt đổi mới, giúp người học hình thành năng lực thích ứng, tư duy sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp hiện đại.

TS.NGƯT. Phạm Xuân Khánh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường HHT phát biểu tại lễ kỷ niệm.

TS.NGƯT. Phạm Xuân Khánh cho biết, HHT đang từng bước xây dựng mô hình đào tạo hiện đại, linh hoạt, thực tiễn và gắn chặt với nhu cầu phát triển của xã hội; hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng, năng lực số, tác phong công nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế.

Bước vào năm học 2026 - 2027, HHT đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trường chất lượng cao, được các tổ chức quốc tế công nhận; đồng thời thực hiện chức năng Trung tâm quốc gia đào tạo và thực hành nghề chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô. Phấn đấu đạt quy mô tuyển sinh, đào tạo từ 10.000 - 12.000 học sinh, sinh viên; phát triển đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, tập trung vào những ngành nghề mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, cơ khí chế tạo, tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ môi trường và giảm phát thải các-bon.



Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trung tâm STEM AI Robot của Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội.

“HHT tiếp tục đẩy mạnh xây dựng trường học số, phát triển các trung tâm nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ; tăng cường hợp tác với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và cơ hội việc làm cho người học” - TS.NGƯT. Phạm Xuân Khánh nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, HHT đã khánh thành Trung tâm STEM Công nghiệp 4.0. Công trình được kỳ vọng tạo thêm không gian học tập, trải nghiệm và thực hành công nghệ cho sinh viên.

Tại đây, sinh viên có cơ hội tiếp cận các lĩnh vực như robot, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), tự động hóa, cơ điện tử và năng lượng tái tạo. Thông qua các hoạt động trải nghiệm, thực hành và dự án công nghệ, sinh viên có điều kiện vận dụng kiến thức vào giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Phát triển lực lượng nhân lực có kỹ năng, có tay nghề

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi lời chúc mừng tới các thầy giáo, cô giáo luôn giữ vững nhiệt huyết, tâm huyết với nghề để đào tạo các thế hệ học trò, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân khẳng định, nhà giáo là một nghề rất cao quý. Những người thầy, người cô tham gia giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có những đặc thù, niềm vui riêng, đồng thời phải đối mặt với không ít khó khăn, vất vả.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân phát biểu tại buổi lễ.

“Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ với những khó khăn đó và mong muốn đội ngũ nhà giáo HHT tiếp tục đồng hành để xây dựng, phát triển lực lượng nhân lực có kỹ năng, có tay nghề, tạo việc làm bền vững, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng và tiếp cận được nhiều công nghệ mới. Qua đó, góp phần phát triển thêm nhiều ngành nghề mới, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị trong thời gian tới” - Thứ trưởng Lê Quân bày tỏ.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực đổi mới trong hoạt động đào tạo của HHT; đồng thời đánh giá cao việc HHT khánh thành Trung tâm STEM Công nghiệp 4.0, đưa công nghệ hiện đại vào môi trường học tập.

“Trung tâm STEM Công nghiệp 4.0 không chỉ bổ sung một không gian học tập mới mà còn góp phần đưa khoa học, công nghệ, AI, robot và đổi mới sáng tạo đến gần hơn với người học. Đây là hướng đi có ý nghĩa trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới” - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng nêu rõ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu, chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên và nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định, việc HHT khánh thành và đưa Trung tâm STEM Công nghiệp 4.0 vào hoạt động là cách làm cụ thể để đưa Nghị quyết 57, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Thành ủy vào cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng mong muốn HHT tiếp tục kế thừa truyền thống, tăng cường kết nối, phát huy tinh thần sáng tạo; từng bước nuôi dưỡng những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển mạnh mẽ, thậm chí hình thành những doanh nghiệp kỳ lân, đóng góp vào sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.