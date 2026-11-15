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BLG đánh bại Gen.G 3-1, chính thức đăng quang ngôi vô địch CKTG 2026

Tạ Thành
Tạ Thành
08:59 | 15/11/2026
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Bilibili Gaming (BLG) vượt qua Gen.G với tỷ số 3-1 trong trận chung kết CKTG 2026, qua đó lần đầu tiên giành Summoner's Cup và đưa LPL trở lại đỉnh cao Liên Minh Huyền Thoại thế giới sau 5 năm chờ đợi.
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BLG ngược dòng sau thất bại ở ván mở màn

Trận chung kết CKTG 2026 giữa Bilibili Gaming (BLG) và Gen.G diễn ra ngày 14/11 tại Barclays Center, Brooklyn (Mỹ). Cuộc đối đầu giữa hai đại diện hàng đầu LPL và LCK quy tụ nhiều ngôi sao như Bin, Knight, Chovy và Ruler, đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại toàn cầu.

Bilibili Gaming (BLG) đối đầu Gen.G tại trận chung kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.
Bilibili Gaming (BLG) đối đầu Gen.G tại trận chung kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Gen.G khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng ở ván đấu đầu tiên. Dù Knight có First Blood và BLG kiểm soát phần lớn mục tiêu lớn, đại diện LCK vẫn tận dụng tốt những pha giao tranh quyết định. Chovy với Syndra liên tục tạo áp lực bằng các tình huống khống chế, trong khi Ruler sử dụng Corki gây lượng sát thương lớn. Gen.G kết thúc ván đấu sau 38 phút với tỷ số hạ gục 19-4, vươn lên dẫn trước 1-0.

BLG nhanh chóng đáp trả ở ván hai. Hai đội tạo nên màn so tài căng thẳng kéo dài 53 phút, trở thành ván đấu dài nhất tại CKTG 2026. Gen.G nhiều lần tìm cách giành lợi thế, trong đó Canyon có tình huống cướp Baron Rồng Ngàn Tuổi đáng chú ý. Tuy nhiên, BLG giữ được sự bình tĩnh, tận dụng sai lầm của đối thủ trong giai đoạn cuối trận để thắng 19-14, cân bằng tỷ số 1-1.

Bin và ON đưa BLG đến chức vô địch

Bước sang ván ba, BLG thể hiện sự vượt trội trong khả năng phối hợp và tổ chức giao tranh. ON sử dụng Alistar hiệu quả, liên tục mở giao tranh và tạo cơ hội cho đồng đội kiểm soát Baron. Trong khi đó, Bin phát huy sở trường với Jax, thực hiện nhiều pha xử lý quyết đoán để áp đảo đối thủ ở khu vực đường trên. BLG giành chiến thắng 20-8 sau 37 phút, nâng tỷ số lên 2-1.

Ở ván đấu quyết định, Gen.G nỗ lực tìm kiếm cơ hội gỡ hòa khi Ruler sớm có hai điểm hạ gục trước Viper. Tuy nhiên, BLG kiểm soát bản đồ tốt với bộ đôi Nocturne và Twisted Fate. Bước ngoặt xuất hiện khi ON sử dụng chiêu cuối Neeko trúng bốn thành viên Gen.G, mở ra cơ hội để Bin lập cú triple kill.

Gen.G vẫn có thời điểm níu kéo hy vọng khi giành được linh hồn Rồng. Dẫu vậy, Xun thực hiện pha Trừng Phạt cướp Baron quan trọng, giúp BLG giành lại quyền kiểm soát thế trận. Đại diện LPL tận dụng lợi thế để thắng giao tranh cuối cùng, tiến thẳng đường giữa và phá hủy nhà chính Gen.G. Ván bốn khép lại sau 42 phút với tỷ số hạ gục 21-11.

Bilibili Gaming (BLG) đánh bại Gen.G với tỷ số 3-1 tại trận chung kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.
Bilibili Gaming (BLG) đánh bại Gen.G với tỷ số 3-1 tại trận chung kết CKTG 2026. Ảnh: LoL Esports VN.

Chiến thắng chung cuộc 3-1 đưa BLG lần đầu tiên đăng quang CKTG, chính thức sở hữu Summoner's Cup. Thành tích này cũng chấm dứt 5 năm chờ đợi danh hiệu thế giới của khu vực LPL. Trước đó, EDward Gaming là đội tuyển Trung Quốc gần nhất vô địch giải đấu vào năm 2021.

Đáng chú ý, BLG từng thất bại trước T1 trong trận chung kết CKTG 2024. Hai năm sau, đội tuyển trở lại mạnh mẽ và hoàn tất giấc mơ vô địch. Chức vô địch năm 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử của BLG mà còn khẳng định sự trở lại của Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc trên đấu trường quốc tế.

CKTG 2026 Chung kết CKTG 2026 Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026 liên minh huyền thoại Gen.G Esports Bilibili Gaming (BLG) Bilibili Gaming vô địch CKTG 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 132,700 136,900
Hà Nội - PNJ 132,700 136,900
Đà Nẵng - PNJ 132,700 136,900
Miền Tây - PNJ 132,700 136,900
Tây Nguyên - PNJ 132,700 136,900
Đông Nam Bộ - PNJ 132,700 136,900
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,450 13,750
Miếng SJC Nghệ An 13,450 13,750
Miếng SJC Thái Bình 13,450 13,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,330 13,730
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,330 13,730
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Trang sức 99.99 13,020 13,620
Vàng 99.9 12,550
Vàng 99.99 12,700
Cập nhật: 15/11/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,345 13,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,345 13,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,333 1,373
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,333 1,374
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,316 1,363
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 12,795 13,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 92,585 102,385
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,043 92,843
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,501 83,301
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 69,821 79,621
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,193 56,993
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
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Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,345 1,375
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Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Giám đốc Hoàng Anh Lab bị khởi tố vì lừa dối khách hàng

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia: 70 năm phát triển cùng đất nước

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