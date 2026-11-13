Khoa học

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Thế Kiên
Thế Kiên
09:40 | 13/11/2026
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Công nghệ laser từng phục vụ mạng Internet vệ tinh Starlink đang được Mỹ xem xét ứng dụng vào hệ thống cảnh báo tên lửa, giúp truyền dữ liệu theo dõi vũ khí siêu thanh nhanh hơn giữa các vệ tinh.
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Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh
Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh. Ảnh: Wikimedia Commons.

Công nghệ laser từng phục vụ mạng Internet vệ tinh Starlink đang được Mỹ xem xét ứng dụng vào hệ thống cảnh báo tên lửa, giúp truyền dữ liệu theo dõi vũ khí siêu thanh nhanh hơn giữa các vệ tinh.

Một thiết bị truyền dữ liệu bằng laser do SpaceX phát triển cho mạng Internet vệ tinh Starlink đang đứng trước cơ hội tham gia hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ. Nếu đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ này có thể giúp những vệ tinh quân sự trao đổi thông tin theo dõi tên lửa siêu thanh mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào các phương thức liên lạc truyền thống.

Ngày 9/11/2026, Cơ quan Phát triển Vũ trụ Mỹ (SDA) trao cho SpaceX hợp đồng nghiên cứu khả năng sử dụng thiết bị đầu cuối laser thương mại mang tên Plaser trong mạng lưới vệ tinh của Lầu Năm Góc. Thông tin được Bộ Chiến tranh Mỹ công bố một ngày sau đó.

Theo nội dung hợp đồng, SpaceX có nhiệm vụ đánh giá các rủi ro kỹ thuật, cung cấp phần cứng phục vụ thử nghiệm và hỗ trợ quá trình tích hợp thiết bị vào hệ thống vệ tinh. Công việc được triển khai tại Hawthorne, bang California và cơ sở kỹ thuật Starlink ở Redmond, bang Washington, dự kiến hoàn thành ngày 7/10/2027.

Đây là một hướng phát triển mới của công nghệ Starlink, vốn được biết đến rộng rãi với khả năng cung cấp Internet từ không gian. Tuy nhiên, hợp đồng hiện mới dừng ở giai đoạn nghiên cứu và đánh giá khả năng tích hợp, chưa đồng nghĩa thiết bị Plaser đã được lựa chọn để triển khai trên các vệ tinh quân sự Mỹ.

Vì sao công nghệ laser của Starlink được quân đội Mỹ quan tâm?

Khác với phương thức liên lạc vô tuyến sử dụng sóng điện từ ở dải tần radio, hệ thống Plaser truyền dữ liệu thông qua những chùm ánh sáng laser được định hướng chính xác giữa các vệ tinh.

Có thể hình dung, thay vì gửi thông tin qua một trạm thu phát trên mặt đất, các vệ tinh có thể truyền dữ liệu trực tiếp cho nhau bằng những đường truyền ánh sáng trong không gian.

Công nghệ này giúp xây dựng mạng lưới liên lạc giữa các vệ tinh, cho phép dữ liệu đi qua nhiều điểm trung chuyển trước khi đến nơi tiếp nhận. Khi hoạt động hiệu quả, mạng lưới có thể giảm nhu cầu chuyển tiếp thông tin qua các trạm mặt đất và rút ngắn thời gian truyền dữ liệu.

SpaceX đã phát triển thiết bị Plaser, tên gọi bắt nguồn từ cụm từ "Plug and Plaser", dựa trên kinh nghiệm vận hành mạng vệ tinh Starlink. Từ tháng 3/2024, công ty bắt đầu cung cấp thiết bị này cho những nhà khai thác vệ tinh bên ngoài hệ sinh thái của mình.

Chủ tịch SpaceX Gwynne Shotwell từng cho biết việc bán riêng các linh kiện là hoạt động tương đối mới đối với doanh nghiệp, bởi trước đây công ty chủ yếu phát triển phần cứng phục vụ các hệ thống do chính mình vận hành.

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Đối với quân đội Mỹ, lợi ích tiềm năng của Plaser nằm ở khả năng kết nối những vệ tinh đang di chuyển với tốc độ cao trên quỹ đạo Trái đất. SDA đang xây dựng một mạng lưới gồm hàng trăm vệ tinh nhỏ hoạt động ở quỹ đạo thấp, trong đó các vệ tinh được phân chia thành những nhóm đảm nhiệm nhiệm vụ khác nhau.

Nhóm thứ nhất được gọi là Lớp Theo dõi (Tracking Layer), sử dụng cảm biến hồng ngoại để phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo cũng như tên lửa siêu thanh. Những cảm biến này ghi nhận bức xạ nhiệt phát ra từ mục tiêu, qua đó cung cấp dữ liệu phục vụ quá trình theo dõi.

Nhóm thứ hai là Lớp Vận chuyển (Transport Layer), có nhiệm vụ tiếp nhận và chuyển tiếp dữ liệu thông qua mạng liên lạc giữa các vệ tinh.

Khi kết hợp hai lớp vệ tinh, quân đội Mỹ kỳ vọng hình thành hệ thống có thể phát hiện mục tiêu từ không gian, chia sẻ thông tin giữa nhiều vệ tinh và chuyển dữ liệu tới các đơn vị cần sử dụng.

Đây là lý do thiết bị liên lạc laser của SpaceX được quan tâm. Trong một hệ thống theo dõi tên lửa siêu thanh, tốc độ truyền thông tin và khả năng duy trì kết nối có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả cảnh báo.

Tên lửa siêu thanh thường được hiểu là vũ khí có tốc độ từ Mach 5, tức gấp ít nhất năm lần tốc độ âm thanh. Một số loại còn có khả năng cơ động trong quá trình bay, khiến việc dự đoán đường đi và duy trì theo dõi trở nên phức tạp.

Tuy nhiên, cần phân biệt rõ vai trò của công nghệ laser trong hệ thống này. Plaser không phải vũ khí laser dùng để bắn hạ tên lửa, cũng không phải cảm biến trực tiếp phát hiện mục tiêu. Thiết bị đảm nhiệm chức năng truyền dữ liệu, giúp các vệ tinh chia sẻ thông tin mà cảm biến thu thập được. Nói cách khác, cảm biến đóng vai trò quan sát, còn mạng liên lạc laser đóng vai trò chuyển thông tin quan sát đó đến nơi cần thiết.

Thách thức kết nối hàng trăm vệ tinh đang di chuyển

Dù có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, truyền thông bằng laser giữa các vệ tinh vẫn đặt ra những yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Khác với sóng vô tuyến có thể phủ một vùng không gian tương đối rộng, chùm laser thường được tập trung vào một hướng rất hẹp. Điều này giúp truyền dữ liệu hiệu quả nhưng cũng đòi hỏi thiết bị phát và thiết bị nhận phải liên tục duy trì độ chính xác khi định hướng.

Các vệ tinh ở quỹ đạo Trái đất thấp di chuyển với tốc độ hàng nghìn mét mỗi giây. Trong điều kiện đó, việc giữ hai thiết bị đầu cuối luôn hướng đúng vào nhau đòi hỏi hệ thống điều khiển và theo dõi có độ chính xác cao.

Nếu kết nối bị gián đoạn, dữ liệu có thể phải chuyển sang tuyến truyền khác hoặc chờ thiết lập lại liên lạc. Đối với hệ thống cảnh báo tên lửa, đây là yếu tố cần được đánh giá kỹ lưỡng trước khi triển khai thực tế. Một thách thức khác là khả năng tương thích giữa thiết bị của SpaceX và các nhà sản xuất vệ tinh khác.

SDA hiện áp dụng bộ tiêu chuẩn riêng cho thiết bị truyền thông quang học, đồng thời phối hợp với Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ kiểm tra khả năng liên lạc giữa các thiết bị đầu cuối do nhiều doanh nghiệp cung cấp.

Tính đến tháng 3/2024, theo Space Intel, bốn nhà cung cấp đã vượt qua các bài kiểm tra tương thích, trong khi SpaceX chưa đưa thiết bị đầu cuối thương mại của mình tham gia quy trình đánh giá này.

Thông báo hợp đồng tháng 11/2026 chưa xác định liệu Plaser có được kiểm tra theo bộ tiêu chuẩn nói trên hay không. Cũng chưa rõ thiết bị sẽ được lắp trực tiếp trên các vệ tinh thuộc Lớp Theo dõi hay đóng vai trò kết nối với một mạng truyền dữ liệu khác. Trong khi đó, SpaceX vẫn công bố khá hạn chế các thông số kỹ thuật của Plaser.

Một thiết bị khác thuộc dòng sản phẩm laser Starlink có thể cung cấp cơ sở tham khảo về năng lực công nghệ của hãng. Tháng 10/2025, công ty Muon Space công bố kế hoạch tích hợp thiết bị laser cỡ nhỏ của SpaceX vào nền tảng vệ tinh Halo.

Theo thông tin được công bố, thiết bị này có thể truyền dữ liệu với tốc độ 25 gigabit mỗi giây trên khoảng cách tối đa 4.000 km. Về lý thuyết, tốc độ truyền có thể cao hơn khi khoảng cách giữa hai vệ tinh được rút ngắn.

Tuy nhiên, thông số trên thuộc thiết bị laser cỡ nhỏ được giới thiệu trong thỏa thuận với Muon Space, không phải thông số đã được xác nhận của Plaser trong hợp đồng mới với SDA.

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh
Liên lạc quang học cho phép các vệ tinh truyền dữ liệu trực tiếp cho nhau bằng chùm laser, thay vì luôn phải chuyển thông tin qua trạm mặt đất. Ảnh minh họa.

SpaceX mở rộng vai trò trong hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Việc nghiên cứu ứng dụng Plaser diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh phát triển các mạng lưới vệ tinh phục vụ cảnh báo sớm và phòng thủ tên lửa. Tháng 5/2026, Lực lượng Không gian Mỹ trao cho SpaceX một hợp đồng giá cố định để xây dựng phần hạ tầng cốt lõi của Mạng Dữ liệu Không gian (Space Data Network).

Đây là mạng vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo Trái đất thấp, được thiết kế để truyền tải dữ liệu cảnh báo và theo dõi tên lửa, phục vụ chương trình phòng thủ tên lửa Golden Dome của Mỹ.

Theo kế hoạch, mạng lưới này sẽ hoạt động song song với Lớp Vận chuyển do SDA phát triển. Lực lượng Không gian Mỹ đặt mục tiêu có một nguyên mẫu hoạt động đầy đủ vào cuối năm 2027.

Mốc thời gian này gần với thời điểm SpaceX dự kiến hoàn thành nghiên cứu Plaser, cho thấy các chương trình phát triển hạ tầng liên lạc quân sự trên không gian đang được triển khai đồng thời. Tuy vậy, hai dự án có phạm vi và yêu cầu riêng. Hiện chưa có thông tin xác nhận Plaser sẽ được sử dụng trong Mạng Dữ liệu Không gian hoặc trở thành thiết bị chung cho cả hai hệ thống.

Do đó nếu thiết bị thương mại của SpaceX đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo mật quân sự, việc tận dụng công nghệ đã phát triển cho Starlink có thể giúp giảm một phần thời gian nghiên cứu phần cứng mới. Tuy nhiên, lợi ích về chi phí, tiến độ và hiệu quả vận hành chỉ có thể được đánh giá sau khi hoàn thành các thử nghiệm cần thiết. Ở góc độ công nghệ, diễn biến này cũng phản ánh sự giao thoa ngày càng rõ giữa hạ tầng vệ tinh thương mại và nhu cầu quốc phòng.

Một công nghệ ban đầu được phát triển để phục vụ Internet dân dụng có thể được nghiên cứu cho những nhiệm vụ đòi hỏi độ tin cậy và khả năng bảo mật cao hơn, từ liên lạc quân sự đến truyền dữ liệu cảnh báo sớm.

Với Việt Nam, sự phát triển của liên lạc quang học giữa các vệ tinh cũng đặt ra những vấn đề đáng quan tâm đối với nghiên cứu công nghệ không gian. Bên cạnh năng lực chế tạo và vận hành vệ tinh, khả năng kết nối, truyền dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin sẽ ngày càng quan trọng khi các hệ thống vệ tinh trở nên phức tạp.

Như vậy trong dài hạn, việc theo dõi các tiêu chuẩn truyền thông quang học và khả năng tương thích giữa những nền tảng vệ tinh khác nhau có thể mang lại giá trị cho các chương trình nghiên cứu, phát triển công nghệ không gian và hạ tầng dữ liệu tại Việt Nam.

Đối với SpaceX, hợp đồng mới cho thấy tiềm năng thương mại hóa sâu hơn những công nghệ được tích lũy trong quá trình xây dựng Starlink. Thay vì chỉ cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh, công ty có thể mở rộng hoạt động sang cung cấp linh kiện và giải pháp truyền dữ liệu cho các mạng vệ tinh chuyên dụng.

Dù vậy, khả năng Plaser tham gia hệ thống theo dõi tên lửa siêu thanh của Mỹ vẫn phụ thuộc vào kết quả nghiên cứu và đánh giá kỹ thuật. Mốc tháng 10/2027 vì thế sẽ là thời điểm quan trọng để xác định liệu công nghệ liên lạc laser thương mại của SpaceX có đáp ứng được yêu cầu của mạng vệ tinh quân sự hay không.

https://interestingengineering.com/military/spacex-starlink-laser-for-missile-tracking-satellites
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cập nhật: 13/11/2026 11:00
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Cập nhật: 13/11/2026 11:00
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