Doanh nghiệp số

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Đình Tưởng
Đình Tưởng
09:26 | 12/11/2026
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Toyota đẩy mạnh phát triển pin thể rắn với mục tiêu sạc từ 10% lên 80% trong 10 phút, hướng tới ứng dụng trên ô tô điện trước cuối năm 2028.
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Ngày 11/11/2026, Toyota công bố những tiến triển trong lĩnh vực công nghệ điện hóa tại sự kiện giới thiệu các giải pháp di chuyển và sản xuất tương lai, tổ chức ở trung tâm nghiên cứu và phát triển của hãng tại bang Michigan, Mỹ. Trong đó, pin thể rắn tiếp tục là một trong những công nghệ được nhà sản xuất ô tô Nhật Bản ưu tiên phát triển.

Toyota đặt mục tiêu đưa loại pin thế hệ mới này vào một mẫu ô tô trong tương lai trước khi kết thúc năm 2028. Nếu đạt được các thông số kỹ thuật kỳ vọng, công nghệ có thể giúp cải thiện đáng kể phạm vi di chuyển và thời gian sạc, hai yếu tố đang ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn xe điện của người tiêu dùng.

Khác với pin lithium-ion truyền thống sử dụng chất điện phân dạng lỏng, pin thể rắn sử dụng vật liệu điện phân rắn để vận chuyển ion giữa các điện cực. Thiết kế này được kỳ vọng giúp tăng mật độ năng lượng, giảm kích thước bộ pin và cải thiện hiệu suất sạc.

Một ưu điểm khác nằm ở khả năng nâng cao độ an toàn nhờ hạn chế sử dụng chất điện phân lỏng dễ cháy. Tuy nhiên, pin thể rắn không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ đoản mạch hoặc sự cố nhiệt. Công nghệ vẫn cần trải qua quá trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt trước khi được ứng dụng rộng rãi trên ô tô thương mại.

công nghệ pin thể rắn Toyota, hướng tới khả năng sạc từ 10% lên 80% trong 10 phút và cải thiện phạm vi di chuyển của ô tô điện. Ảnh: AI tạo.
Công nghệ pin thể rắn Toyota, hướng tới khả năng sạc từ 10% lên 80% trong 10 phút và cải thiện phạm vi di chuyển của ô tô điện. Ảnh: AI tạo.

Trong lộ trình phát triển công bố từ năm 2023, Toyota từng đặt mục tiêu chế tạo pin thể rắn có khả năng sạc từ 10% lên 80% dung lượng trong thời gian không quá 10 phút. Hãng cũng kỳ vọng tăng khoảng 20% phạm vi hoạt động so với dòng pin lithium-ion hiệu suất cao đang được nghiên cứu.

Dù vậy, những thông số này hiện vẫn là mục tiêu phát triển công nghệ, chưa phải kết quả vận hành được xác nhận trên một mẫu ô tô điện thương mại. Toyota cũng chưa công bố bằng chứng chính thức cho thấy pin thể rắn mới có thể sạc đầy 100% trong 10 phút hoặc duy trì mức suy hao dung lượng dưới 10% sau 5.000 chu kỳ sạc.

Để từng bước hiện thực hóa kế hoạch, Toyota đang mở rộng hợp tác với nhiều doanh nghiệp vật liệu tại Nhật Bản. Tháng 10/2025, hãng cùng Sumitomo Metal Mining công bố tiến triển trong việc phát triển vật liệu cực dương có độ bền cao, hướng đến khắc phục tình trạng suy giảm hiệu suất sau nhiều chu kỳ sạc và xả.

Ở lĩnh vực chất điện phân, Toyota hợp tác với Idemitsu Kosan nhằm phát triển vật liệu rắn gốc sulfide. Tháng 1/2026, Idemitsu quyết định đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất thử nghiệm quy mô lớn tại Chiba, dự kiến hoàn thành năm 2027, với công suất thiết kế vài trăm tấn mỗi năm.

Song song với hoạt động tại Nhật Bản, Toyota tiếp tục tăng cường năng lực nghiên cứu ở thị trường Mỹ. Ngày 1/10/2026, hãng đưa vào hoạt động Trung tâm Pin Bắc Mỹ tại Michigan, phục vụ nghiên cứu và đánh giá công nghệ pin từ vật liệu đầu vào, ứng dụng trên phương tiện đến khả năng tái chế.

Những bước chuẩn bị này cho thấy Toyota không chỉ tập trung cải thiện hiệu suất pin mà còn xây dựng chuỗi cung ứng vật liệu và năng lực sản xuất. Đây là yếu tố quan trọng bởi quá trình thương mại hóa pin thể rắn vẫn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt trong việc kiểm soát chi phí, duy trì độ ổn định của vật liệu và sản xuất hàng loạt với chất lượng đồng đều.

Nếu đạt được mục tiêu sạc nhanh, công nghệ pin thể rắn có thể tạo thêm động lực cho ngành ô tô điện, đồng thời thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng sạc công suất cao. Tuy nhiên, thời gian sạc thực tế còn phụ thuộc vào thiết kế phương tiện, nhiệt độ bộ pin và khả năng cung cấp điện của trạm sạc.

Trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô trên thế giới đang cạnh tranh về phạm vi di chuyển, tốc độ sạc và chi phí sử dụng, kế hoạch thương mại hóa pin thể rắn trước cuối năm 2028 của Toyota tiếp tục thu hút sự quan tâm. Dù chưa công bố thông số cuối cùng của sản phẩm thương mại, tiến độ nghiên cứu và chuẩn bị sản xuất sẽ là yếu tố quyết định khả năng đưa công nghệ này ra thị trường.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
Trang sức 99.9 13,160 ▼100K 13,760 ▼100K
Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,416 ▼610K 84,216 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,695 ▼583K 80,495 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
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HKD 0 3143 3345
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Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
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Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

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Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

HONOR X6e gia nhập phân khúc 7 triệu đồng

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

Samsung chính thức ra mắt Trợ lý AI TV hiểu Tiếng Việt

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Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Samsung Gallery đồng bộ Google để sao lưu ảnh, thay chỗ OneDrive

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

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Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

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Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026