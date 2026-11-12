10 cơ sở đại học được lựa chọn tham gia đề án đào tạo chuyên sâu AI

Ngày 10/11/2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thông báo trở thành một trong 10 cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được lựa chọn tham gia đề án phát triển các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2026–2030.

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 8/11/2026, hướng tới hình thành mạng lưới đào tạo nhân lực AI trình độ cao, đồng thời tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong các ngành kinh tế.

Danh sách 10 cơ sở được lựa chọn ban đầu gồm Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Công nghệ), Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Bách khoa), Đại học Kinh tế TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Việt Đức.

Lễ ra mắt Khoa Trí tuệ nhân tạo AI tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh PTIT

Đến năm 2030, toàn mạng lưới đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 10.000 người học, trong đó có tối thiểu 600 nghiên cứu sinh trong lĩnh vực AI. Đề án cũng hướng tới hình thành ít nhất 20 nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển đội ngũ 150 chuyên gia nòng cốt và nhà khoa học đầu ngành.

Các trung tâm được tổ chức theo mô hình liên kết, chia sẻ chương trình đào tạo, học liệu, đội ngũ chuyên gia, dữ liệu, hạ tầng tính toán và phòng thí nghiệm. Cách tiếp cận này nhằm tận dụng nguồn lực sẵn có, hạn chế đầu tư phân tán và tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Đối với PTIT, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Học viện. Trước đó, PTIT đã thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo vào tháng 8/2024 và hiện có hơn 400 sinh viên theo học ngành, chuyên ngành liên quan.

Sinh viên khoa Trí tuệ nhân tạo trong một giờ học. Ảnh PTIT

Đáng chú ý, đề án định hướng tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ AI. Doanh nghiệp có thể tham gia thông qua việc đề xuất bài toán thực tế, phối hợp nghiên cứu, cung cấp dữ liệu và hỗ trợ hạ tầng tính toán. Tuy nhiên, quy mô đóng góp và cơ chế hợp tác cụ thể của từng doanh nghiệp chưa được công bố.

Theo quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng bộ tiêu chí xác định trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về AI trước ngày 31/12/2026. Việc lựa chọn 10 cơ sở ban đầu chưa đồng nghĩa các đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn. Các cơ sở sẽ tiếp tục được đánh giá dựa trên năng lực đào tạo, nghiên cứu, hạ tầng và kết quả thực hiện đề án.