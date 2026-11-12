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10 cơ sở đại học được lựa chọn tham gia đề án đào tạo chuyên sâu AI

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09:30 | 12/11/2026
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Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển các trung tâm đào tạo chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo giai đoạn 2026–2030, lựa chọn ban đầu 10 cơ sở giáo dục đại học tham gia.
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Ngày 10/11/2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thông báo trở thành một trong 10 cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được lựa chọn tham gia đề án phát triển các trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2026–2030.

Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2146/QĐ-TTg ngày 8/11/2026, hướng tới hình thành mạng lưới đào tạo nhân lực AI trình độ cao, đồng thời tăng cường năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trong các ngành kinh tế.

Danh sách 10 cơ sở được lựa chọn ban đầu gồm Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Công nghệ), Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng (Trường Đại học Bách khoa), Đại học Kinh tế TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM và Trường Đại học Việt Đức.

Lễ ra mắt Khoa Trí tuệ nhân tạo AI tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh PTIT
Lễ ra mắt Khoa Trí tuệ nhân tạo AI tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ảnh PTIT

Đến năm 2030, toàn mạng lưới đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 10.000 người học, trong đó có tối thiểu 600 nghiên cứu sinh trong lĩnh vực AI. Đề án cũng hướng tới hình thành ít nhất 20 nhóm nghiên cứu mạnh, phát triển đội ngũ 150 chuyên gia nòng cốt và nhà khoa học đầu ngành.

Các trung tâm được tổ chức theo mô hình liên kết, chia sẻ chương trình đào tạo, học liệu, đội ngũ chuyên gia, dữ liệu, hạ tầng tính toán và phòng thí nghiệm. Cách tiếp cận này nhằm tận dụng nguồn lực sẵn có, hạn chế đầu tư phân tán và tạo điều kiện đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Đối với PTIT, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ thuộc đề án, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Học viện. Trước đó, PTIT đã thành lập Khoa Trí tuệ nhân tạo vào tháng 8/2024 và hiện có hơn 400 sinh viên theo học ngành, chuyên ngành liên quan.

Sinh viên khoa Trí tuệ nhân tạo trong một giờ học. Ảnh PTIT
Sinh viên khoa Trí tuệ nhân tạo trong một giờ học. Ảnh PTIT

Đáng chú ý, đề án định hướng tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ AI. Doanh nghiệp có thể tham gia thông qua việc đề xuất bài toán thực tế, phối hợp nghiên cứu, cung cấp dữ liệu và hỗ trợ hạ tầng tính toán. Tuy nhiên, quy mô đóng góp và cơ chế hợp tác cụ thể của từng doanh nghiệp chưa được công bố.

Theo quyết định, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng bộ tiêu chí xác định trung tâm đào tạo tiên tiến, chuyên sâu về AI trước ngày 31/12/2026. Việc lựa chọn 10 cơ sở ban đầu chưa đồng nghĩa các đơn vị đã được công nhận đạt chuẩn. Các cơ sở sẽ tiếp tục được đánh giá dựa trên năng lực đào tạo, nghiên cứu, hạ tầng và kết quả thực hiện đề án.

đào tạo trí tuệ nhân tạo trung tâm đào tạo AI Nhân lực AI PTIT đào tạo chuyên sâu AI Quyết định 2146/QĐ-TTg

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,700 ▼1000K 137,900 ▼1000K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,600 ▼100K 13,900 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,480 ▼100K 13,880 ▼100K
Trang sức 99.9 13,160 ▼100K 13,760 ▼100K
Trang sức 99.99 13,170 ▼100K 13,770 ▼100K
Vàng 99.9 12,700 ▼50K
Vàng 99.99 12,850 ▼50K
Cập nhật: 12/11/2026 09:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 136 ▼1K 13,902 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 136 ▼1K 13,903 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,348 ▼10K 1,388 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,348 ▼10K 1,389 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,331 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 129,436 ▼990K 136,436 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,371 ▼75K 10,351 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 84,063 ▼680K 93,863 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 74,416 ▼610K 84,216 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,695 ▼583K 80,495 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,818 ▼417K 57,618 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 136 ▼1K 139 ▼1K
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Lụa Vạn Phúc hướng tới cấp hộ chiếu số cho 500 sản phẩm

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Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

Việt Nam - Nhật Bản thúc đẩy hợp tác nghiên cứu AI và sở hữu trí tuệ

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Giá phát điện từ hệ thống pin lưu trữ BESS tối đa 3.209,98 đồng/kWh

Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

Bộ Công Thương ưu tiên bảo đảm đủ điện và tự chủ năng lượng

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Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Nhận định chứng khoán 12/11: VN-Index thử sức vùng 1.750 điểm, tránh mua đuổi

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Chứng khoán 11/11: VN-Index giữ sắc xanh nhờ cổ phiếu lớn, dòng tiền thận trọng

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

Ví điện tử tiện lợi nhưng chưa thể thay thế hoàn toàn thẻ ngân hàng và tiền mặt

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

UNIQLO Hạ Long chính thức khai trương, chào đón khách hàng đến mua sắm và trải nghiệm

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Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hà Nội kiểm tra khu vực sạc xe điện, chung cư sắp áp dụng quy chuẩn mới

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

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Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026