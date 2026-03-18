Nền tảng đào tạo AI toàn cầu Assemble chính thức ra mắt tại Việt Nam

Nền tảng đào tạo AI phục vụ phát triển các mô hình AI toàn cầu

Assemble là nền tảng chuyên về đào tạo AI, tập trung xây dựng và kiểm chứng dữ liệu phục vụ quá trình phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo trên phạm vi toàn c

Thông qua nền tảng này, các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực như lập trình, toán học, ngôn ngữ học và khoa học dữ liệu có thể tham gia với vai trò AI Trainer. Nhiệm vụ của họ là đánh giá, chỉnh sửa và cải thiện phản hồi của các mô hình AI, qua đó giúp nâng cao chất lượng và độ chính xác của hệ thống.

Giao diện nền tảng Assemble cho phép chuyên gia tham gia các dự án AI training từ xa.

Khi nhu cầu phát triển các mô hình AI ngày càng tăng, dữ liệu chất lượng cao cùng quá trình kiểm chứng bởi chuyên gia con người đang trở thành yếu tố quan trọng trong việc huấn luyện và hoàn thiện các mô hình AI.

Đặc biệt, trong phương pháp Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) – học tăng cường dựa trên phản hồi của con người – các chuyên gia sẽ đảm nhận vai trò đánh giá và cải thiện phản hồi của mô hình, giúp AI ngày càng hoạt động hiệu quả hơn.

Thúc đẩy tương lai của AI – từ gán nhãn dữ liệu đến huấn luyện AI quy mô lớn.

Theo thông tin từ EBIT, công ty là doanh nghiệp toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kiểm chứng dữ liệu AI. Công ty hiện đang tham gia các dự án dữ liệu phục vụ phát triển các mô hình AI do những tập đoàn công nghệ lớn như Google và Meta triển khai.

Thông qua các dự án này, EBIT tiếp tục mở rộng vai trò của mình trong hệ sinh thái AI toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển dữ liệu và kiểm chứng chất lượng mô hình.

Assemble xây dựng mạng lưới đào tạo AI toàn cầu

Assemble là nền tảng kết nối các chuyên gia trên toàn thế giới để tham gia vào các dự án đào tạo AI. Hiện nay, nền tảng đã phát triển thành mạng lưới đào tạo AI toàn cầu với hơn 100.000 cộng tác viên đến từ hơn 15 quốc gia.

Assemble hiện có hơn 100.000 cộng tác viên tham gia các dự án AI training trên toàn cầu.

Thông qua việc ra mắt tại Việt Nam, Assemble dự kiến sẽ tuyển dụng chủ yếu các nhân lực kỹ thuật như lập trình viên phần mềm và chuyên gia công nghệ, tham gia vào các dự án AI quốc tế.

Người tham gia có thể làm việc dưới hình thức freelancer, tham gia các dự án AI toàn cầu và làm việc từ xa theo thời gian linh hoạt.

Theo đại diện nền tảng, những cộng tác viên xuất sắc có thể đạt mức thu nhập lên đến hơn 14.000 USD mỗi tháng, tùy thuộc vào năng lực và thời gian làm việc.

Cơ hội để nhân tài công nghệ Việt Nam tham gia ngành AI toàn cầu

Assemble hiện đã được triển khai tại nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, và được đánh giá là một nền tảng đào tạo AI uy tín trong khu vực.

Việc ra mắt tại Việt Nam được xem là bước mở rộng mới nhằm kết nối nhân lực công nghệ Việt Nam với ngành công nghiệp AI toàn cầu.

Ông Park Yonghan, CEO của EBIT.

Ông Park Yonghan, CEO của EBIT, cho biết Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng với nguồn nhân lực kỹ thuật phát triển nhanh.

“Chúng tôi kỳ vọng các lập trình viên và chuyên gia công nghệ Việt Nam có thể trực tiếp tham gia vào các dự án AI toàn cầu thông qua Assemble”, ông nhấn mạnh.

Việc ra mắt nền tảng tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nguồn nhân lực trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu.