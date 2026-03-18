Công nghệ số
AI

Nền tảng đào tạo AI toàn cầu Assemble chính thức ra mắt tại Việt Nam

Thanh Vượng

08:31 | 18/03/2026
Assemble – nền tảng AI training toàn cầu do công ty dữ liệu AI EBIT vận hành vừa chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Thông qua nền tảng này, các lập trình viên và chuyên gia công nghệ tại Việt Nam có thể tham gia các dự án AI quốc tế với hình thức làm việc từ xa và thời gian linh hoạt.
Nền tảng đào tạo AI phục vụ phát triển các mô hình AI toàn cầu

Assemble là nền tảng chuyên về đào tạo AI, tập trung xây dựng và kiểm chứng dữ liệu phục vụ quá trình phát triển các mô hình trí tuệ nhân tạo trên phạm vi toàn c

Thông qua nền tảng này, các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực như lập trình, toán học, ngôn ngữ học và khoa học dữ liệu có thể tham gia với vai trò AI Trainer. Nhiệm vụ của họ là đánh giá, chỉnh sửa và cải thiện phản hồi của các mô hình AI, qua đó giúp nâng cao chất lượng và độ chính xác của hệ thống.

Giao diện nền tảng Assemble cho phép chuyên gia tham gia các dự án AI training từ xa.

Khi nhu cầu phát triển các mô hình AI ngày càng tăng, dữ liệu chất lượng cao cùng quá trình kiểm chứng bởi chuyên gia con người đang trở thành yếu tố quan trọng trong việc huấn luyện và hoàn thiện các mô hình AI.

Đặc biệt, trong phương pháp Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) – học tăng cường dựa trên phản hồi của con người – các chuyên gia sẽ đảm nhận vai trò đánh giá và cải thiện phản hồi của mô hình, giúp AI ngày càng hoạt động hiệu quả hơn.

Thúc đẩy tương lai của AI – từ gán nhãn dữ liệu đến huấn luyện AI quy mô lớn.

Theo thông tin từ EBIT, công ty là doanh nghiệp toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kiểm chứng dữ liệu AI. Công ty hiện đang tham gia các dự án dữ liệu phục vụ phát triển các mô hình AI do những tập đoàn công nghệ lớn như Google và Meta triển khai.

Thông qua các dự án này, EBIT tiếp tục mở rộng vai trò của mình trong hệ sinh thái AI toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển dữ liệu và kiểm chứng chất lượng mô hình.

Assemble xây dựng mạng lưới đào tạo AI toàn cầu

Assemble là nền tảng kết nối các chuyên gia trên toàn thế giới để tham gia vào các dự án đào tạo AI. Hiện nay, nền tảng đã phát triển thành mạng lưới đào tạo AI toàn cầu với hơn 100.000 cộng tác viên đến từ hơn 15 quốc gia.

Assemble hiện có hơn 100.000 cộng tác viên tham gia các dự án AI training trên toàn cầu.

Thông qua việc ra mắt tại Việt Nam, Assemble dự kiến sẽ tuyển dụng chủ yếu các nhân lực kỹ thuật như lập trình viên phần mềm và chuyên gia công nghệ, tham gia vào các dự án AI quốc tế.

Người tham gia có thể làm việc dưới hình thức freelancer, tham gia các dự án AI toàn cầu và làm việc từ xa theo thời gian linh hoạt.

Theo đại diện nền tảng, những cộng tác viên xuất sắc có thể đạt mức thu nhập lên đến hơn 14.000 USD mỗi tháng, tùy thuộc vào năng lực và thời gian làm việc.

Cơ hội để nhân tài công nghệ Việt Nam tham gia ngành AI toàn cầu

Assemble hiện đã được triển khai tại nhiều quốc gia châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore, và được đánh giá là một nền tảng đào tạo AI uy tín trong khu vực.

Việc ra mắt tại Việt Nam được xem là bước mở rộng mới nhằm kết nối nhân lực công nghệ Việt Nam với ngành công nghiệp AI toàn cầu.

Ông Park Yonghan, CEO của EBIT.

Ông Park Yonghan, CEO của EBIT, cho biết Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng với nguồn nhân lực kỹ thuật phát triển nhanh.

“Chúng tôi kỳ vọng các lập trình viên và chuyên gia công nghệ Việt Nam có thể trực tiếp tham gia vào các dự án AI toàn cầu thông qua Assemble”, ông nhấn mạnh.

Việc ra mắt nền tảng tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nguồn nhân lực trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu.

Cách tham gia nền tảng Assemble:

Hiện nay, Assemble đang tuyển dụng cộng tác viên trên toàn khu vực châu Á, bao gồm Việt Nam. Những ứng viên quan tâm có thể tìm hiểu thêm và đăng ký tham gia thông qua website chính thức của Assemble: https://bit.ly/assemblevnpr .

Có thể bạn quan tâm

Claude tăng tốc phân tích dữ liệu với biểu đồ trực quan ở hội thoại

Claude tăng tốc phân tích dữ liệu với biểu đồ trực quan ở hội thoại

AI
Anthropic công bố bản cập nhật mới cho Claude, tích hợp khả năng tạo biểu đồ và hình ảnh trực quan ngay trong khung chat, qua đó thay đổi cách người dùng tiếp cận dữ liệu.
Dell và NVIDIA hợp tác thúc đẩy agent AI trong bảo mật

Dell và NVIDIA hợp tác thúc đẩy agent AI trong bảo mật

Bảo mật
Theo đó, dòng sản phẩm Dell Pro Max trang bị GB10 và GB300 cung cấp hệ thống siêu máy tính để bàn chuyên dụng nhằm phát triển và triển khai các tác nhân tự chủ vận hành dài hạn.
Jensen Huang dự báo đơn hàng chip AI của Nvidia chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2027

Jensen Huang dự báo đơn hàng chip AI của Nvidia chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2027

Công nghệ số
Mới đây, tại hội nghị nhà phát triển thường niên Nvidia GTC 2026, Giám đốc điều hành Jensen Huang đưa ra một dự báo đầy tham vọng: tổng giá trị đơn đặt hàng dành cho hai nền tảng chip AI chủ lực Blackwell và Vera Rubin có thể đạt tới 1.000 tỷ USD vào năm 2027.
FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

AI
Tập đoàn FPT vừa ghi nhận hai bước tiến đáng chú ý trên thị trường công nghệ quốc tế khi nền tảng AI Agentic Automation Akabot được cấp bằng sáng chế quốc tế, đồng thời doanh nghiệp này cũng được đưa vào danh sách Constellation ShortList™ ở hạng mục dịch vụ phát triển phần mềm tùy chỉnh.
Cơn sốt OpenClaw: Khi Trung Quốc biến AI agent thành cuộc đua tỷ đô

Cơn sốt OpenClaw: Khi Trung Quốc biến AI agent thành cuộc đua tỷ đô

Công nghệ số
Chỉ trong vài tuần, một công cụ trí tuệ nhân tạo mang tên OpenClaw đã khuấy đảo toàn bộ hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc theo cách mà ít ai dự đoán được.
