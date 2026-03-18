Bom tấn kinh dị chuyển thể game đầu năm 2026 chính thức chiếu tại Việt Nam

Sau khi gây sốt trên nhờ lối chơi căng thẳng và không khí ám ảnh trong bối cảnh nhà xác, tựa game chính thức có phiên bản điện ảnh riêng, hứa hẹn trở thành hiện tượng rùng rợn bậc nhất đầu năm nay.

Trợ lý nhà xác tiếp tục trào lưu phim chuyển thể game bùng nổ trong những năm gần đây, lấy cảm hứng trực tiếp từ tựa game gốc do DarkStone Digital phát triển, được chấm 4,5/5 trên Steam. Bối cảnh trò chơi tập trung khai thác một nhà xác lạnh lẽo, đầy những nghi thức ướp xác và dấu hiệu quỷ ám. Trong phiên bản điện ảnh, đạo diễn Jeremiah Kipp đã giữ nguyên những yếu tố kinh dị đặc trưng từ không gian tối tăm, mùi cồn nồng nặc đến những thi thể bất động đột ngột “sống dậy” trong ảo giác, cùng các nghi thức trừ tà đầy rùng rợn.

Bộ phim theo chân Rebecca Owens (do Willa Holland thủ vai), một trợ lý nhà xác mới nhận ca làm đêm đầu tiên tại nhà xác River Field. Tưởng chừng chỉ là công việc gác đêm nhàm chán, Rebecca nhanh chóng rơi vào cơn ác mộng không hồi kết, đối mặt với sự chiếm hữu và những bí mật đen tối từ quá khứ của nơi đây.

Không chỉ trung thành với game gốc, Trợ lý nhà xác còn khéo léo kết hợp ngôn ngữ kể chuyện điện ảnh để nâng tầm trải nghiệm rùng rợn. Các cảnh quay cận nghi thức ướp xác lồng ghép cùng tiếng động lạ lùng trong đêm khuya, kết hợp hàng loạt những cú jump-scare dồn dập, khó đoán được xây dựng tinh tế.

Từ đó, khán giả như bị đẩy vào bầu không gian ngột ngạt, bí bách đặc trưng, vừa muốn thoát ngay lập tức nhưng cũng muốn nán lại để khai mở những bí mật tăm tối. Khung cảnh nhà xác được tái hiện chân thực đến từng ngõ ngách để bất kỳ ai cũng đều cảm nhận rõ sự lạnh lẽo, cô lập làm nên sức hút của game gốc một thời.

Chưa dừng lại ở đó, điểm sáng của Trợ lý nhà xác còn nằm ở góc nhìn mới mẻ về cốt truyện và nhân vật, thay vì giữ nguyên 100% từ nguyên tác. Ngoài yếu tố siêu nhiên quỷ dữ được duy trì xuyên suốt, bộ phim của Kipp mở rộng chiều sâu tâm lý cho nhân vật chính Rebecca, giúp khán giả đại chúng dù chưa chơi qua game cũng có thể dễ dàng theo dõi và đồng cảm với cô.

Sự kết hợp giữa kinh dị và tâm lý tạo nên lớp lang cốt truyện hấp dẫn, để người xem bị lôi cuốn cho đến phút cuối thay vì bị “tấn công” dồn dập bởi hù dọa và những hình ảnh khiếp đảm.

Với thời lượng khoảng 91 phút, phim sẽ đưa khán giả trở thành người đồng hành “vô hình” cùng Rebecca trong ca trực đêm đáng sợ này. Còn với fan đã chơi qua game gốc, đây là cơ hội thú vị hiếm có để săn lùng những Easter Egg ẩn giấu, cũng như trải nghiệm câu chuyện quen thuộc với một “lớp áo” và góc nhìn hoàn toàn mới. Khởi chiếu dịp cuối tháng 3, Trợ lý nhà xác được kỳ vọng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm trải nghiệm kinh dị “nặng đô” về yếu tố thể xác lẫn tinh thần, khiến những trái tim quả cảm và bình tĩnh nhất cũng phải bám chặt ghê khi ca trực nhà xác chính thức bắt đầu.

Trợ lý nhà xác (tựa gốc: The Mortuary Assistant) khởi chiếu tại rạp ngày 20/3/2026.