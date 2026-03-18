Bom tấn kinh dị chuyển thể game đầu năm 2026 chính thức chiếu tại Việt Nam

Nhất Tâm

08:41 | 18/03/2026
Sau dịp Tết Bính Ngọ với hàng loạt dự án gia đình hứng khởi, màn ảnh Việt chào đón màn đổ bộ đáng chú ý của bộ phim kinh dị Trợ lý nhà xác được chuyển thể từ tựa game indie kinh dị đình đám ra mắt năm 2022.
Galaxy CineX - Hanoi Centre chính thức khai trương, nâng chuẩn trải nghiệm rạp chiếu phim tại Hà Nội Dàn sao Việt hội tụ tại thảm đỏ ra mắt phim kinh dị 'Quỷ Nhập Tràng 2' Biểu tượng hoạt hình Coraline ấn định ngày ra rạp

Sau khi gây sốt trên nhờ lối chơi căng thẳng và không khí ám ảnh trong bối cảnh nhà xác, tựa game chính thức có phiên bản điện ảnh riêng, hứa hẹn trở thành hiện tượng rùng rợn bậc nhất đầu năm nay.

Trợ lý nhà xác tiếp tục trào lưu phim chuyển thể game bùng nổ trong những năm gần đây, lấy cảm hứng trực tiếp từ tựa game gốc do DarkStone Digital phát triển, được chấm 4,5/5 trên Steam. Bối cảnh trò chơi tập trung khai thác một nhà xác lạnh lẽo, đầy những nghi thức ướp xác và dấu hiệu quỷ ám. Trong phiên bản điện ảnh, đạo diễn Jeremiah Kipp đã giữ nguyên những yếu tố kinh dị đặc trưng từ không gian tối tăm, mùi cồn nồng nặc đến những thi thể bất động đột ngột “sống dậy” trong ảo giác, cùng các nghi thức trừ tà đầy rùng rợn.

Siêu phẩm kinh dị chuyển thể game ám ảnh nhất đầu năm 2026 chính thức đổ bộ rạp Việt

Bộ phim theo chân Rebecca Owens (do Willa Holland thủ vai), một trợ lý nhà xác mới nhận ca làm đêm đầu tiên tại nhà xác River Field. Tưởng chừng chỉ là công việc gác đêm nhàm chán, Rebecca nhanh chóng rơi vào cơn ác mộng không hồi kết, đối mặt với sự chiếm hữu và những bí mật đen tối từ quá khứ của nơi đây.

Không chỉ trung thành với game gốc, Trợ lý nhà xác còn khéo léo kết hợp ngôn ngữ kể chuyện điện ảnh để nâng tầm trải nghiệm rùng rợn. Các cảnh quay cận nghi thức ướp xác lồng ghép cùng tiếng động lạ lùng trong đêm khuya, kết hợp hàng loạt những cú jump-scare dồn dập, khó đoán được xây dựng tinh tế.

Siêu phẩm kinh dị chuyển thể game ám ảnh nhất đầu năm 2026 chính thức đổ bộ rạp Việt

Từ đó, khán giả như bị đẩy vào bầu không gian ngột ngạt, bí bách đặc trưng, vừa muốn thoát ngay lập tức nhưng cũng muốn nán lại để khai mở những bí mật tăm tối. Khung cảnh nhà xác được tái hiện chân thực đến từng ngõ ngách để bất kỳ ai cũng đều cảm nhận rõ sự lạnh lẽo, cô lập làm nên sức hút của game gốc một thời.

Chưa dừng lại ở đó, điểm sáng của Trợ lý nhà xác còn nằm ở góc nhìn mới mẻ về cốt truyện và nhân vật, thay vì giữ nguyên 100% từ nguyên tác. Ngoài yếu tố siêu nhiên quỷ dữ được duy trì xuyên suốt, bộ phim của Kipp mở rộng chiều sâu tâm lý cho nhân vật chính Rebecca, giúp khán giả đại chúng dù chưa chơi qua game cũng có thể dễ dàng theo dõi và đồng cảm với cô.

Sự kết hợp giữa kinh dị và tâm lý tạo nên lớp lang cốt truyện hấp dẫn, để người xem bị lôi cuốn cho đến phút cuối thay vì bị “tấn công” dồn dập bởi hù dọa và những hình ảnh khiếp đảm.

Siêu phẩm kinh dị chuyển thể game ám ảnh nhất đầu năm 2026 chính thức đổ bộ rạp Việt

Với thời lượng khoảng 91 phút, phim sẽ đưa khán giả trở thành người đồng hành “vô hình” cùng Rebecca trong ca trực đêm đáng sợ này. Còn với fan đã chơi qua game gốc, đây là cơ hội thú vị hiếm có để săn lùng những Easter Egg ẩn giấu, cũng như trải nghiệm câu chuyện quen thuộc với một “lớp áo” và góc nhìn hoàn toàn mới. Khởi chiếu dịp cuối tháng 3, Trợ lý nhà xác được kỳ vọng trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm trải nghiệm kinh dị “nặng đô” về yếu tố thể xác lẫn tinh thần, khiến những trái tim quả cảm và bình tĩnh nhất cũng phải bám chặt ghê khi ca trực nhà xác chính thức bắt đầu.

Trợ lý nhà xác (tựa gốc: The Mortuary Assistant) khởi chiếu tại rạp ngày 20/3/2026.

Trợ lý nhà xác kinh dị màn ảnh Việt The Mortuary Assistant

Bài liên quan

Biểu tượng hoạt hình Coraline ấn định ngày ra rạp

Biểu tượng hoạt hình Coraline ấn định ngày ra rạp

Dàn sao Việt hội tụ tại thảm đỏ ra mắt phim kinh dị

Dàn sao Việt hội tụ tại thảm đỏ ra mắt phim kinh dị 'Quỷ Nhập Tràng 2'

Có thể bạn quan tâm

Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Người Việt dùng smartphone 7,1 giờ mỗi ngày

Cuộc sống số
Khảo sát tháng 3/2026 của Q&Me (Asia Plus Inc.) cho thấy người Việt dành trung bình 7,1 giờ mỗi ngày cho ứng dụng di động. Facebook chiếm 25% thời gian màn hình, ứng dụng ngân hàng số có 91% người dùng mở hằng tuần, ChatGPT tăng từ 9% lên 12%.
Ngày bầu cử toàn dân: 99,38% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Ngày bầu cử toàn dân: 99,38% cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu

Cuộc sống số
Trong Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri cả nước đã tích cực thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần làm nên một ngày hội dân chủ sôi nổi. Theo Thông cáo báo chí của Trung tâm Báo chí bầu cử, tổng số 76.043.527 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt 99,38%.
Thái Nguyên rộn ràng

Thái Nguyên rộn ràng 'Ngày hội non sông': Hơn 1,27 triệu cử tri nô nức đi bầu cử

Cuộc sống số
Hòa chung không khí náo nức của cử tri cả nước trong “Ngày hội non sông”, sáng 15/3, hơn 1,27 triệu cử tri tỉnh Thái Nguyên đã đồng loạt đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu vào Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Cầu thủ nhập tịch tại ngày hội bầu cử: Hoàng Hên và Xuân Son thực hiện quyền công dân

Cầu thủ nhập tịch tại ngày hội bầu cử: Hoàng Hên và Xuân Son thực hiện quyền công dân

Cuộc sống số
Sáng 15/3/2026, hòa cùng không khí ngày hội bầu cử trên cả nước, nhiều cầu thủ nhập tịch và Việt kiều đang thi đấu tại V-League đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Thanh tra Hà Nội chỉ ra loạt sai phạm tại Văn phòng công chứng Phạm Thiện

Thanh tra Hà Nội chỉ ra loạt sai phạm tại Văn phòng công chứng Phạm Thiện

Cuộc sống số
Thanh tra TP Hà Nội vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1605/KL-TTTP-NV5, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Văn phòng công chứng Phạm Thiện, liên quan đến việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng và thực hiện một số thủ tục nghiệp vụ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Chuyên gia RMIT chỉ cách người Việt tự bảo vệ trước lừa đảo công nghệ cao

Chuyên gia RMIT chỉ cách người Việt tự bảo vệ trước lừa đảo công nghệ cao

Nền tảng đào tạo AI toàn cầu Assemble chính thức ra mắt tại Việt Nam

Nền tảng đào tạo AI toàn cầu Assemble chính thức ra mắt tại Việt Nam

Claude tăng tốc phân tích dữ liệu với biểu đồ trực quan ở hội thoại

Claude tăng tốc phân tích dữ liệu với biểu đồ trực quan ở hội thoại

HDBank sẽ triển khai đại lý thanh toán tại 900 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc

HDBank sẽ triển khai đại lý thanh toán tại 900 điểm giao dịch của VNPT trên toàn quốc

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Khách Trung Quốc giảm mạnh, du lịch Nhật Bản vẫn ổn định

Lazada Siêu Sale Sinh Nhật: Voucher 14 triệu, mua 1 tặng 1 và LazMall giảm 50%

Lazada Siêu Sale Sinh Nhật: Voucher 14 triệu, mua 1 tặng 1 và LazMall giảm 50%

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng