Print Growth Summit 2026 - điểm hẹn của cộng đồng doanh nghiệp ngành in – quảng cáo

Sự kiện được định vị là diễn đàn kết nối - chia sẻ - thúc đẩy tăng trưởng, nơi các doanh nghiệp có thể tìm thấy lời giải cho bài toán phát triển trong giai đoạn mới.

Theo nhà báo Hoàng Vững - Tổng Biên tập Tạp chí Tiếp thị & Gia đình, Trưởng Ban tổ chức, ngành in ấn - quảng cáo đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi tư duy nếu muốn phát triển. Vì thế, muốn doanh nghiệp tăng trưởng bứt phá, doanh nghiệp cần cập nhật tri thức, kết nối hệ sinh thái và mạnh dạn bước ra khỏi vùng quen thuộc để nắm bắt cơ hội.

Print Growth Summit 2026 được xây dựng với mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp, không chỉ mang tới góc nhìn chiến lược mà còn tạo ra những giá trị cụ thể có thể áp dụng ngay vào thực tiễn sản xuất – kinh doanh. Sự kiện được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn thường niên của cộng đồng doanh nghiệp ngành in – quảng cáo, nơi các bên có thể gặp gỡ, chia sẻ, hợp tác và cùng nhau tạo ra những động lực tăng trưởng mới cho toàn ngành.

Với vai trò là cơ quan của Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Tạp chí Tiếp thị & Gia đình cam kết đồng hành truyền thông, hỗ trợ lan tỏa thương hiệu cho các doanh nghiệp có sản phẩm tốt, tư duy mới và khát vọng phát triển bền vững.

Ông Trương Đức – Tổng Giám đốc In 3 Miền Group – đơn vị đồng tổ chức cho biết: “Ngành in – quảng cáo đang đứng trước một cơ hội rất lớn để bứt phá, nhưng cơ hội chỉ thuộc về những doanh nghiệp sẵn sàng đổi mới. Print Growth Summit 2026 không chỉ là nơi cập nhật xu hướng, mà còn là nơi doanh nghiệp trực tiếp chạm vào những giải pháp thực tế, từ vật liệu mới, công nghệ mới đến mô hình kinh doanh hiệu quả đã được kiểm chứng trên thị trường”.

“Chúng tôi tin rằng, khi doanh nghiệp kết nối đúng – chọn đúng giải pháp – hành động đủ nhanh, tăng trưởng bền vững không còn là mục tiêu xa, mà là kết quả hoàn toàn có thể đạt được”, ông Trương Đức chia sẻ.

Điểm nổi bật của Print Growth Summit 2026 nằm ở tính thực tiễn và khả năng tạo ra giá trị cụ thể cho người tham dự. Thay vì chỉ tập trung vào lý thuyết hay xu hướng chung, chương trình hướng tới việc cung cấp những giải pháp có thể áp dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất – kinh doanh.

Tại đây, doanh nghiệp sẽ được tiếp cận các nội dung chuyên sâu như xu hướng phát triển của ngành trong kỷ nguyên số, ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất và vận hành, giải pháp vật liệu giúp tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng sản phẩm, cũng như cách xây dựng thương hiệu trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt

Bên cạnh nội dung chuyên môn, khi tham gia chương trình Print Growth Summit 2026 sẽ mang tới nhiều quyền lợi thiết thực cho khách hàng, doanh nghiệp với tổng giá trị quà tặng dành cho khách tham dự lên tới 7 triệu đồng. Trong đó, gói truyền thông báo chí trị giá 5 triệu đồng trên hệ thống của Tạp chí Tiếp thị & Gia đình, giúp doanh nghiệp nâng cao nhận diện thương hiệu và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Ngoài ra, doanh nghiệp tham dự còn nhận được bộ quà tặng trị giá 2 triệu đồng, bao gồm bộ mẫu vật liệu phục vụ sản xuất, voucher in và các quà tặng đặc biệt từ ban tổ chức. Những hỗ trợ này không chỉ mang ý nghĩa khuyến khích tham gia, mà còn giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để trải nghiệm, thử nghiệm và phát triển sản phẩm mới trong thực tế.

Theo nhà báo Hoàng Vững, trong bối cảnh thị trường đang tái định hình nhanh chóng, việc đứng yên đồng nghĩa với việc tự loại mình khỏi cuộc chơi. Vì vậy, Print Growth Summit 2026 không chỉ là nơi cập nhật xu hướng, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp mở rộng quan hệ, tìm kiếm đối tác, tiếp cận giải pháp và tái định vị chiến lược phát triển.

Với sự kết hợp giữa nội dung chuyên sâu, tính ứng dụng cao và khả năng kết nối thực chất, sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo ra một “cú hích” quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp ngành in – quảng cáo trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Đây không chỉ là nơi hội tụ của ý tưởng, mà còn là điểm khởi đầu cho những cơ hội tăng trưởng mới, nơi kết nối được chuyển hóa thành giá trị và hành động cụ thể.