Print Growth Summit 2026: Công nghệ và đổi mới sáng tạo mở lối cho ngành in Việt

Chương trình hướng tới trở thành diễn đàn kết nối chuyên sâu dành cho hệ sinh thái ngành in ấn - quảng cáo, quy tụ các nhà máy sản xuất, nhà cung cấp vật liệu, đại lý, đơn vị thi công quảng cáo cùng nhiều chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, quản trị, tài chính và thương hiệu.

Không chỉ giới thiệu công nghệ và vật liệu mới, sự kiện còn tập trung thúc đẩy hình thành hệ sinh thái hợp tác nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chuẩn hóa dịch vụ và gia tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam.

Kết nối công nghệ và hệ sinh thái ngành in

Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - Nhà báo, Đạo diễn Nguyễn Trường Sơn phát biểu.

Phát biểu tại sự kiện, Nhà báo, đạo diễn Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam cho rằng Print Growth Summit 2026 không chỉ là sự kiện của ngành mà còn mở ra tư duy phát triển mới thông qua kết nối, đổi mới và nâng chuẩn chất lượng ngành in ấn - quảng cáo Việt Nam.

Theo đó, thị trường hiện đang chuyển mạnh từ cạnh tranh giá sang cạnh tranh bằng chất lượng hiển thị, tiêu chuẩn thi công và trải nghiệm khách hàng. Vì vậy, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững cần chủ động đổi mới tư duy quản trị, đầu tư công nghệ và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái liên kết của ngành.

Cùng quan điểm trên, Nhà báo Hoàng Vững, Tổng Biên tập Tạp chí Tiếp thị & Gia đình cho rằng chương trình được kỳ vọng trở thành diễn đàn thực chất để doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ giải pháp và mở rộng cơ hội hợp tác dài hạn.

Ở góc độ đơn vị đồng tổ chức, ông Trương Đức, CEO In 3 Miền Group nhận định doanh nghiệp ngành in hiện không chỉ cần máy móc hiện đại mà còn cần hệ sinh thái đồng hành về vật liệu, công nghệ, vận hành và thị trường để có thể phát triển bền vững.

Ông Trương Đức, CEO In 3 Miền Group.

Thúc đẩy quản trị và đổi mới mô hình tăng trưởng

Không chỉ tập trung vào công nghệ, Print Growth Summit 2026 còn quy tụ nhiều chuyên gia về quản trị doanh nghiệp, tài chính và thương hiệu nhằm mang tới góc nhìn đa chiều cho doanh nghiệp ngành in - quảng cáo.

Tại chương trình, doanh nhân Trần Thị Thu Phương, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc HHP GLOBAL chia sẻ về xu hướng vật liệu, công nghệ và các giải pháp phát triển mới cho ngành in ấn - quảng cáo. Trong khi đó, chuyên gia Lê Nguyên, Founder BCOACH Việt Nam mang đến góc nhìn về xây dựng hệ thống vận hành tự chủ, quản trị đội ngũ và tối ưu hiệu suất doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực tài chính, ThS. NCS. Jolie Hướng Dương, nhà sáng lập ProsFIN tập trung chia sẻ các giải pháp quản trị tài chính, kế toán và thuế nhằm kiểm soát chi phí, hạn chế rủi ro và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp.

Các diễn giả tham dự chương trình.

Đáng chú ý, diễn giả Lê Hiếu Nghĩa đề cập vai trò của thương hiệu cá nhân trong thời đại số, tập trung vào xây dựng hình ảnh chuyên gia, gia tăng niềm tin khách hàng và khai thác nội dung số phục vụ bán hàng.

Chương trình cũng có sự tham gia của ông Vaughan Philip, Giám đốc kỹ thuật khu vực châu Úc và Đông Nam Á của Avery Dennison. Đại diện doanh nghiệp cho rằng thị trường quảng cáo hiện đang chuyển mạnh từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh bằng chất lượng vật liệu, độ bền sản phẩm và tiêu chuẩn thi công.

Điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu các giải pháp vật liệu và công nghệ in hiện đại như vật liệu in bạt Avery, decal Avery Dennison cùng hệ thống công nghệ in UV khổ lớn tại Nhà máy In 3 Miền.

Đặc biệt, các giải pháp in UV hai mặt khổ lớn 5M3 và in UV 6M8 được đánh giá có tính ứng dụng cao trong lĩnh vực biển bảng quảng cáo, showroom và nhận diện thương hiệu, giúp nâng cao chất lượng hiển thị và độ bền sản phẩm.

“Triển lãm quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam lần 3 - VPPE 2026” và “Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần 10 - VietAd 2026” quy tụ hơn 500 gian hàng với gần 1.000 thương hiệu đến từ hơn 10 quốc gia.

Không chỉ dừng ở các phiên thảo luận chuyên sâu, trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu và doanh nghiệp còn tham gia hành trình tham quan triển lãm Triển lãm quốc tế Thiết bị và Công nghệ Quảng cáo Việt Nam lần 10 - VietAd 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VEC - Vin Cổ Loa.

Hoạt động này giúp doanh nghiệp trực tiếp trải nghiệm nhiều công nghệ in ấn, quảng cáo hiện đại, đồng thời mở rộng cơ hội kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác và cập nhật xu hướng mới của thị trường.

Thông qua chuỗi hoạt động kết nối, chia sẻ giải pháp thực tiễn và giới thiệu công nghệ mới, Ban tổ chức kỳ vọng Print Growth Summit 2026 sẽ trở thành điểm kết nối thường niên của cộng đồng in ấn - quảng cáo Việt Nam, góp phần thúc đẩy thị trường phát triển chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra ngày càng mạnh mẽ.