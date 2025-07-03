HanoiPrintPack 2025 giới thiệu công nghệ in ấn và đóng gói thông minh tại Hà Nội

Sự kiện do Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Việt Nam và Công ty cổ phần Hội chợ Thương mại và Quảng cáo (Vinexad) tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Công Thương cùng nhiều hiệp hội chuyên ngành như VPA, VPIA, VAMI, VWRA, TAMI…

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hoàng Quang Phòng phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết, Triển lãm Quốc tế Máy móc Thiết bị Công nghiệp ngành In ấn và Đóng gói Bao bì (HanoiPrintPack) là sự kiện thường niên, uy tín được tổ chức thành công nhiều năm liền tại Việt Nam.

Đây là lần thứ 12 sự kiện được tổ chức với sự tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực bao bì và in ấn đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đặc biệt, đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp trong nước, người tiêu dùng tìm hiểu, tham quan các sản phẩm có công nghệ cao, quy trình sản xuất và quản lý hiện đại, cập nhật xu hướng công nghệ mới giúp nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm Việt Nam, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận đối tác quốc tế và mở rộng thị trường.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm.

Cùng đó, ông Hoàng Quang Phòng cũng đánh giá cao những nỗ lực của Ban tổ chức Triển lãm đã góp phần thúc đẩy phát triển thị trường, phát triển kinh tế xã hội trong năm 2025 theo chủ trương của Chính phủ để bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Theo đại diện Vinexad, Triển lãm HanoiPrintPack 2025 quy tụ hơn 150 gian hàng đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các doanh nghiệp tham gia triển lãm đã giới thiệu công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực in ấn và đóng gói, hệ thống tự động hóa và vật liệu mới. Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm vận hành máy móc trực tiếp và gặp gỡ trực tiếp các chuyên gia trong ngành.

HanoiPrintPack 2025 được coi là nền tảng quan trọng giúp chuyên gia ngành có cái nhìn toàn diện về lĩnh vực in ấn và bao bì đang phát triển nhanh tại Việt Nam. Với lợi thế cơ sở hạ tầng vị trí địa lý. Hà Nội đang nổi lên như một trung tâm công nghiệp năng động.

Ngành in ấn đang tăng trưởng ổn định nhờ vào chuyển đổi số, hướng đến phát triển bền vững và ứng dụng công nghệ mới, trong bối cảnh nhu cầu vật liệu in ngày càng tăng và nền kinh tế phát triển mạnh, ngành dự kiến tăng trưởng 14,43% vào năm 2028, cao hơn 12,45% so với các năm trước, trước khi ổn định ở mức 13,30% vào năm 2029.

Bên cạnh đó, ngành bao bì của Việt Nam cũng đang tập trung vào tăng trưởng xanhsản xuất bền vững, kinh tế tuần hoàn và bao bì thân thiện môi trường. Xuất khẩu ngành này vượt 2 tỷ USD vào năm 2024, với mức tăng trưởng hàng năm từ 10–12% khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong khu vực.

Bởi vậy, trải nghiệm công nghệ in ấn và đóng gói thông minh, HanoiPrintPack 2025 đã giới thiệu các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực in ấn và đóng gói, hệ thống tự động hóa và vật liệu mới. Khách tham quan có cơ hội trải nghiệm vận hành máy móc trực tiếp và gặp gỡ trực tiếp các chuyên gia trong ngành.

Danh mục sản phẩm và doanh nghiệp tiêu biểu như các công ty hàng đầu trong ngành như Fujifilm, Qianrun, Konica Minolta và Phú Lộc Phát trình làng dòng máy in thông minh, tiết kiệm năng lượng. Cùng đó, các công ty hàng đầu bao gồm Anhui Innovo Bochen Machinery, Li Shenq và Jeremiah giới thiệu các công nghệ bao bì hiện Máy cán màng: Các công ty như Anhui Innovo Bochen Machinery và Sansin sẽ giới thiệu một loạt các công nghệ cán màng tiên tiến cho ứng dụng đóng gói và in ấn. Các nhà cung cấp như Hân Hồng Thịnh Hải Phòng, Seiwa, Jorn Corporation, Zhong Guan và Neptune đã cung cấp các giải pháp sáng tạo được thiết kế riêng cho sản xuất in ấn và đóng gói.

Đại diện Công ty Vinexad cho hay, những đơn vị tham gia triển lãm trên đã mang đến các giải pháp hiệu quả và bền vững đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay. Qua đó, khách tham quan có cái nhìn sâu sắc trực tiếp về công nghệ và hoạt động định hình tương lai của ngành in ấn và đóng gói.

Trong khuôn khổ triển lãm, chương trình hội thảo chuyên sâu được tổ chức nhằm phân tích xu hướng thị trường, cập nhật công nghệ in kỹ thuật số, vật liệu bao bì mới và chiến lược chuyển đổi xanh cho ngành in – bao bì tại Việt Nam. Nhiều chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.