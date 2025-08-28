Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

Từ sáng 27/8, khi mưa còn lất phất, nhiều người dân đã có mặt tại các tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học để xếp hàng chờ xem buổi Sơ duyệt A80. Đến chiều, trời tạnh, thời tiết dịu mát ủng hộ cho chương trình. Nhờ đó, các khối đứng thuận lợi tiến vào Quảng trường Ba Đình, trong khi người dân hai bên đường Ngọc Hà nán lại quan sát, chào đón các chiến sĩ trong bầu không khí rộn ràng.

Các chiến sĩ di chuyển qua đường Ngọc Hà. Ảnh: Phương Nhung

Cùng với khối diễu binh, cán bộ, chiến sĩ khối đứng đã trải qua nhiều tháng luyện tập. 18 khối đứng đại diện cho Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam sẽ có mặt trong Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình.

Ảnh: Phương Nhung

Trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt và lễ chính thức, cán bộ, chiến sĩ khối đứng luôn có mặt sớm nhất và rời đi muộn nhất. Các chiến sĩ phải giữ tư thế nghiêm suốt hơn 3 tiếng đồng hồ liên tục, thể hiện ý chí sắt đá và tinh thần kỷ luật đặc trưng của lực lượng vũ trang.

Ảnh: Phương Nhung

Đằng sau hàng quân trang nghiêm ấy là sự bền bỉ không nhiều người biết đến. Dù nắng gắt hay mưa bất chợt, khối đứng vẫn giữ vững sự ngay ngắn, chính quy và đồng đều, tạo nên hình ảnh mạnh mẽ, thống nhất và đầy tự hào trong nhiệm vụ A80.

Ảnh: Phương Nhung

Trên đường Ngọc Hà, người dân có dịp chứng kiến các chiến sĩ di chuyển từ nơi tập kết vào Quảng trường Ba Đình. Không có hàng rào hay dây chắn, nhưng người dân đã chủ động đứng gọn một bên đường, tạo không gian di chuyển thoải mái cho các chiến sĩ. Người xem không quá đông, song ai có mặt đều vỗ tay, vẫy chào, bày tỏ sự trân trọng tới các chiến sĩ. Trên gương mặt các chiến sĩ thấp thoáng nụ cười, như đáp lại tình cảm chân thành mà người dân dành cho mình.

Khi đội hình khối đứng di chuyển qua, nhiều người dân bên đường vẫy tay, hò reo cổ vũ. Trong nhịp bước đều, các chiến sĩ cất tiếng hát vang những ca khúc quen thuộc như Hát mãi khúc quân hành, Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng, Bác đang cùng chúng cháu hành quân. Âm hưởng hào sảng ấy hòa cùng sự ủng hộ của nhân dân tạo nên bầu không khí phấn khởi, tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho toàn đội hình.

Người dân đứng gọn bên đường chào đón các khối đi qua. Ảnh: Phương Nhung

Các chiến sĩ chính là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường, niềm tin và niềm tự hào khi được góp phần tạo dấu ấn trong đại lễ của dân tộc. Với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, từng cán bộ, chiến sĩ nỗ lực không ngừng. Họ thể hiện sức mạnh đoàn kết, chính quy, tinh nhuệ và tinh thần bất khuất của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam.

Người dân vui mừng vẫy chào các chiến sĩ. Ảnh: Phương Nhung

Theo kế hoạch, Lễ Tổng duyệt A80 sẽ diễn ra lúc 7h thứ Bảy ngày 30/8. Đây là cơ hội để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày.