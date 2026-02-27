PPA Tour Asia 2026 trở lại Việt Nam: Hơn 540 VĐV tranh tài tại MB Hanoi Cup ở Hà Nội

Sau dấu ấn tích cực trong năm 2025, hệ thống PPA Tour Asia chính thức trở lại Việt Nam với chặng mở màn mùa giải 2026 – PPA Tour 1000 MB Hanoi Cup.

Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến 5/4/2026 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (phố Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao cùng những tên tuổi lớn trên bảng xếp hạng PPA Tour quốc tế.

Sự kiện do UPA Asia tổ chức, đồng tổ chức tại Việt Nam bởi New Sports – đơn vị từng ghi dấu với thành công của MB Vietnam Open 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm tổ chức chuyên nghiệp cùng mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế, New Sports tiếp tục đặt mục tiêu nâng tầm tiêu chuẩn giải đấu, góp phần thúc đẩy sự phát triển bài bản và bền vững của pickleball trong nước.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 5/4/2026 tại Cung điền kinh Mỹ Đình (phố Trần Hữu Dực, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 540 vận động viên đăng ký tham dự. Giải đấu dự kiến quy tụ nhiều tay vợt nằm trong top 10 thế giới, cùng lực lượng vận động viên hàng đầu khu vực, tạo nên mặt bằng chuyên môn cao. Những cái tên nổi bật trong làng pickleball Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Phúc Huỳnh, Ken Tam và Sophia Phương Anh đã xác nhận tham gia, bên cạnh các vận động viên top đầu trong khu vực như Jack Wong, Marco Leung, Yufei Long, Jamie Wei và Mayu Ito.

Đáng chú ý, giải đấu còn là cơ hội để những tài năng trẻ từng gây ấn tượng tại Giải vô địch Pickleball các nhóm tuổi trẻ quốc gia 2025 và Vietnam Pickleball Open Cup Future Stars 2026 tiếp tục khẳng định mình. Trong số đó có các gương mặt triển vọng như Đan Linh Hương, Trần Huy Bảo Châu và Lê Bảo Lâm.

Từ năm 2026, PPA Tour Asia sẽ vận hành trên hệ thống xếp hạng thống nhất với Carvana PPA Tour. Theo đó, các vận động viên thi đấu tại MB Hanoi Cup 2026 sẽ được tính điểm trực tiếp trên bảng xếp hạng toàn cầu: nhà vô địch nhận 1.000 điểm, á quân 800 điểm, hạng ba 400 điểm, hạng tư 200 điểm, các vận động viên dừng chân tại vòng tứ kết, vòng 1/16 và vòng 1/32 cũng sẽ nhận các số điểm lần lượt là 100, 50 và 25. Cơ chế này mở ra cơ hội cạnh tranh và hội nhập quốc tế rõ nét hơn cho các vận động viên khu vực.

Cổng đăng ký dành cho vận động viên chuyên nghiệp và phong trào sẽ mở đến hết ngày 9/3/2026. Với quy mô ngày càng mở rộng và chất lượng chuyên môn được nâng cao, MB Hanoi Cup 2026 được kỳ vọng tạo nên bước khởi đầu ấn tượng cho mùa giải, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của Việt Nam trong lộ trình phát triển của pickleball châu Á.