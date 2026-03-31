Khoa học
Vũ trụ - Thiên văn

Chuyến trở lại Mặt Trăng: Liệu Artemis II có thể tái tạo 'cơn sốt' Apollo?

Hoàng Anh

Hoàng Anh

18:30 | 31/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đầu tháng 4/2026, NASA chuẩn bị phóng Artemis II, chuyến bay có người lái đầu tiên bay quanh Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.
Artemis II là sứ mệnh có người lái đầu tiên trong chương trình Artemis của NASA, đánh dấu bước trở lại của con người tới quỹ đạo Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ kể từ các chuyến bay Apollo. Gần 57 năm sau kể từ Apollo 17 kể từ năm 1972, nhân loại chưa một lần quay lại. Đầu tháng 4 tới đây, NASA đang chuẩn bị kế hoạch phóng Artemis II, chuyến bay có người lái đầu tiên bay quanh Mặt Trăng sau hơn nửa thế kỷ.

Ngày 21/7/1969, Neil Armstrong bước xuống bề mặt Mặt Trăng, đánh dấu khoảnh khắc mang tính bước ngoặt của lịch sử nhân loại. Chỉ 66 năm sau chuyến bay đầu tiên của Wright brothers, con người đã đặt chân lên một thiên thể ngoài Trái Đất.

Buzz Aldrin trên mặt trăng năm 1969. Ảnh: Neil Armstrong
Phi hành gia Buzz Aldrin trên mặt trăng năm 1969. Ảnh: Neil Armstrong

Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều nhà khoa học, sứ mệnh của Artemis II khó có thể khơi dậy mức độ kinh ngạc toàn cầu như thời Apollo. Và điều đó phản ánh sự thay đổi trong cách nhân loại tiếp cận khám phá không gian, hơn là một sự hụt hơi.

Từ đỉnh cao cạnh tranh đến chiến lược dài hạn

Sứ mệnh Apollo 11 không chỉ là một thành tựu khoa học, mà còn là sản phẩm của bối cảnh chính trị đặc biệt. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, không gian trở thành mặt trận cạnh tranh giữa hai siêu cường. Khi đó, việc chinh phục Mặt Trăng mang ý nghĩa vượt xa khoa học, đó là biểu tượng của sức mạnh, công nghệ và ý chí quốc gia.

Năm 1962, Tổng thống John F. Kennedy đã khẳng định mục tiêu đưa con người lên Mặt Trăng không phải vì dễ dàng, mà vì nó khó. Chính lời kêu gọi này đã biến một nhiệm vụ khoa học thành một chiến dịch mang tính huy động toàn xã hội. Kết quả là hàng trăm triệu người trên toàn thế giới theo dõi trực tiếp. Các phi hành gia trở thành biểu tượng toàn cầu, được chào đón như những người hùng.

Tàu vũ trụ Orion trong quá trình phóng lên quỹ đạo Mặt Trăng, để thực hiện sứ mệnh Artemis đưa Mặt Trăng lên vũ trụ này. (Nguồn ảnh: NASA) Chia sẻ bài viết này 3 Hãy tham gia cuộc trò chuyện
Tàu vũ trụ Orion trong quá trình phóng lên quỹ đạo Mặt Trăng, để thực hiện sứ mệnh Artemis đưa Mặt Trăng lên vũ trụ này. Ảnh: NASA

Trong khi đó, Artemis II lại mang một bản chất hoàn toàn khác. Đây chỉ là chuyến bay vòng quanh Mặt Trăng kéo dài khoảng 10 ngày, chưa có hoạt động hạ cánh. Về mặt kỹ thuật, nhiệm vụ này gần với Apollo 8 năm 1968 hơn là Apollo 11. Điều này đồng nghĩa là yếu tố "lần đầu tiên" thứ từng tạo nên cú sốc toàn cầu đã không còn nữa.

Khoảng trống của những biểu tượng lớn

Một trong những khác biệt lớn nhất giữa Apollo và Artemis nằm ở cách câu chuyện được kể. Trong quá khứ, chương trình Apollo gắn liền với một tầm nhìn rõ ràng, mạnh mẽ và mang tính biểu tượng cao.

Ngày nay, các mục tiêu của chương trình Artemis, từ xây dựng căn cứ Mặt Trăng đến chuẩn bị cho hành trình tới Sao Hỏa mang tính dài hạn và phức tạp hơn, nhưng lại khó tạo ra một thông điệp đơn giản, có sức lan tỏa mạnh.

Tên lửa thuộc chương trình Artemis II được đặt trên bệ phóng
Tên lửa thuộc chương trình Artemis II được đặt trên bệ phóng. Ảnh: NASA

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, việc quay trở lại Mặt Trăng được thúc đẩy với các lập luận về vai trò lãnh đạo và tiềm năng kinh tế. Tuy nhiên, những thông điệp này mang tính chiến lược hơn là cảm hứng, và khó tạo ra sự đồng thuận cảm xúc như thời Kennedy.

Bên cạnh đó, các yếu tố biểu tượng như tính đa dạng của phi hành đoàn, với những gương mặt như Victor Glover hay Christina Koch đôi khi lại bị cuốn vào các tranh luận chính trị, làm giảm đi sự tập trung vào ý nghĩa khoa học và khám phá.

Mặt Trăng trong trí tưởng tượng của nhân loại

Dù bối cảnh thay đổi, Mặt Trăng vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong văn hóa và nhận thức của con người. Từ hàng nghìn năm trước, nó đã xuất hiện trong thần thoại, thi ca và nghệ thuật. Các nghệ sĩ như họa sĩ nổi tiếng Salvador Dalí hay nhiếp ảnh gia, họa sĩ Man Ray đã tái hiện Mặt Trăng theo những cách đầy siêu thực.

Trong âm nhạc, hình ảnh này hiện diện từ nhà soạn nhạc Claude Debussy đến "Ông hoàng nhạc Rock and Roll" Elvis Presley như một biểu tượng của cảm xúc, ký ức và khát vọng. Nhà văn Jorge Luis Borges từng gọi Mặt Trăng là "tấm gương của con người" nơi phản chiếu những ước mơ và nỗi ám ảnh sâu xa nhất.

Mặt trăng là biểu tượng của
Mặt Trăng nguồn cảm hứng nghệ thuật và đối tượng nghiên cứu của khoa học

Ở góc độ khoa học, hành trình khám phá Mặt Trăng cũng đầy bất ngờ. Nhà thiên văn học Galileo Galilei là người đầu tiên nhận ra bề mặt của nó không hề nhẵn mịn. Đến năm 1959, con người mới lần đầu nhìn thấy mặt khuất của Mặt Trăng qua các tàu thăm dò của Liên Xô.

Các mẫu đá từ Apollo sau đó cho thấy Mặt Trăng có thể hình thành từ một vụ va chạm khổng lồ giữa Trái Đất và một thiên thể giả định mang tên Theia, một giả thuyết làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết về nguồn gốc của hệ hành tinh.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại không hề lãng mạn. Buzz Aldrin mô tả nơi này là "sự hoang vắng tráng lệ", còn Michael Collins, người bay vòng quanh lại cảm nhận nó "gần như thù địch".

Artemis: Ít cảm xúc hơn, nhiều ý nghĩa hơn

Sứ mệnh Artemis II sẽ đưa các phi hành gia gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen thực hiện chuyến bay quanh Mặt Trăng.

Phi hành đoàn Artemis II gồm Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman và Christina Koch trong buồng lái mô phỏng tàu Orion tại Trung tâm Vũ trụ Johnson (Ảnh: NASA/James Blair
Phi hành đoàn Artemis II từ trái qua phải gồm Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman và Christina Koch trong buồng lái mô phỏng tàu Orion tại Trung tâm Vũ trụ Johnson. Ảnh: NASA/James Blair

Dù không mang tính đột phá như Apollo 11, nhiệm vụ này vẫn đóng vai trò then chốt. Nó kiểm chứng các công nghệ quan trọng như tàu Orion, hệ thống tên lửa SLS và khả năng vận hành của con người trong không gian sâu, những yếu tố cần thiết cho các bước tiến xa hơn, bao gồm việc xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng và hướng tới Sao Hỏa.

Điểm khác biệt cốt lõi nằm ở mục tiêu nếu Apollo là một cuộc "chạy nước rút" mang tính biểu tượng, thì Artemis là một "cuộc marathon" đòi hỏi sự bền bỉ, hợp tác quốc tế và tầm nhìn dài hạn.

Khi sự kinh ngạc nhường chỗ cho sự trưởng thành

Có thể Artemis sẽ không khiến cả thế giới dõi theo từng khoảnh khắc như năm 1969. Không còn yếu tố bất ngờ tuyệt đối, không còn áp lực cạnh tranh sống còn, và cũng không còn một câu chuyện đủ đơn giản để truyền cảm hứng tức thì cho hàng trăm triệu người. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sứ mệnh này kém quan trọng.

Poster
Poster áp phích sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA

Ngược lại, nó cho thấy một bước chuyển của nhân loại từ việc chinh phục những cột mốc mang tính biểu tượng sang xây dựng sự hiện diện bền vững ngoài Trái Đất. Mặt Trăng không còn là đích đến cuối cùng, mà trở thành bàn đạp cho những hành trình xa hơn.

Và dù không còn gây cơn sốt toàn cầu, Mặt Trăng vẫn ở đó lặng lẽ, quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết bí ẩn và tiếp tục thôi thúc con người nhìn lên và bước tiếp khám phá những điều bí ẩn xung quanh nó mà chưa được giải đáp.

NASA mặt trăng Artemis II NASA Artemis tàu vũ trụ hàng không vũ trụ

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

28°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 02/04/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 02/04/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/04/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 03/04/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 03/04/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 03/04/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/04/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/04/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/04/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 04/04/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 04/04/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/04/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/04/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/04/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 05/04/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 05/04/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 05/04/2026 12:00
29°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa vừa
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 02/04/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 02/04/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 02/04/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 02/04/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/04/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 03/04/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 03/04/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 03/04/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 03/04/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 03/04/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/04/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 04/04/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 04/04/2026 09:00
34°C
Thứ bảy, 04/04/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 04/04/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 04/04/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/04/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/04/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/04/2026 03:00
33°C
Chủ nhật, 05/04/2026 06:00
38°C
Chủ nhật, 05/04/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 05/04/2026 12:00
28°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
27°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 02/04/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 03/04/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/04/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 03/04/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 03/04/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 03/04/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 03/04/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/04/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 04/04/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 04/04/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 04/04/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/04/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/04/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/04/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 04/04/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 05/04/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/04/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 05/04/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 05/04/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 05/04/2026 12:00
26°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 30°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 02/04/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 02/04/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 03/04/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 03/04/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/04/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/04/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/04/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 04/04/2026 06:00
29°C
Thứ bảy, 04/04/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/04/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/04/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 05/04/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 05/04/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 05/04/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 05/04/2026 12:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 02/04/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 02/04/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 02/04/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 03/04/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 03/04/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 03/04/2026 06:00
37°C
Thứ sáu, 03/04/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 03/04/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 03/04/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 03/04/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 03/04/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 04/04/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 04/04/2026 03:00
36°C
Thứ bảy, 04/04/2026 06:00
39°C
Thứ bảy, 04/04/2026 09:00
35°C
Thứ bảy, 04/04/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/04/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 04/04/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/04/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 05/04/2026 03:00
37°C
Chủ nhật, 05/04/2026 06:00
39°C
Chủ nhật, 05/04/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 05/04/2026 12:00
26°C
Nghệ An

32°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 02/04/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 02/04/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 02/04/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 03/04/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 03/04/2026 06:00
41°C
Thứ sáu, 03/04/2026 09:00
39°C
Thứ sáu, 03/04/2026 12:00
31°C
Thứ sáu, 03/04/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 03/04/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/04/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 04/04/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 04/04/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/04/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/04/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 04/04/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/04/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 05/04/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 05/04/2026 03:00
35°C
Chủ nhật, 05/04/2026 06:00
40°C
Chủ nhật, 05/04/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 05/04/2026 12:00
28°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 02/04/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 03/04/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/04/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 03/04/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 03/04/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 03/04/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 03/04/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 03/04/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/04/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 04/04/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 04/04/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 04/04/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 04/04/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/04/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 05/04/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 05/04/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 05/04/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 05/04/2026 12:00
25°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 27°C
mây thưa
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
21°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
34°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
38°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 02/04/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/04/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 03/04/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 03/04/2026 06:00
37°C
Thứ sáu, 03/04/2026 09:00
36°C
Thứ sáu, 03/04/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 03/04/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 03/04/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 04/04/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 04/04/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 04/04/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 04/04/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 04/04/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 04/04/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/04/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 05/04/2026 03:00
34°C
Chủ nhật, 05/04/2026 06:00
38°C
Chủ nhật, 05/04/2026 09:00
35°C
Chủ nhật, 05/04/2026 12:00
29°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
35°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 02/04/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 02/04/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 02/04/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 03/04/2026 00:00
27°C
Thứ sáu, 03/04/2026 03:00
38°C
Thứ sáu, 03/04/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 03/04/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 03/04/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 03/04/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 03/04/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 03/04/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 04/04/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 04/04/2026 03:00
37°C
Thứ bảy, 04/04/2026 06:00
39°C
Thứ bảy, 04/04/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 04/04/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 04/04/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 05/04/2026 00:00
27°C
Chủ nhật, 05/04/2026 03:00
39°C
Chủ nhật, 05/04/2026 06:00
38°C
Chủ nhật, 05/04/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 05/04/2026 12:00
28°C
Hà Giang

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ tư, 01/04/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 01/04/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 01/04/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 01/04/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 01/04/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 01/04/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 01/04/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 01/04/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 02/04/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 02/04/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 02/04/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 02/04/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 02/04/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 02/04/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 02/04/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 03/04/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 03/04/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 03/04/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 03/04/2026 09:00
36°C
Thứ sáu, 03/04/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 03/04/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 03/04/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 03/04/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 04/04/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 04/04/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 04/04/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 04/04/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 04/04/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 04/04/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 05/04/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 05/04/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 05/04/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 05/04/2026 09:00
34°C
Chủ nhật, 05/04/2026 12:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,190 ▲110K 17,490 ▲110K
Kim TT/AVPL 17,200 ▲110K 17,500 ▲110K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,190 ▲110K 17,490 ▲110K
Nguyên Liệu 99.99 15,950 16,150
Nguyên Liệu 99.9 15,900 16,100
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,900 ▼40K 17,200 ▼140K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,850 ▼40K 17,150 ▼140K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,780 ▼40K 17,130 ▼140K
Cập nhật: 31/03/2026 20:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 171,900 ▲1100K 174,900 ▲1100K
Hà Nội - PNJ 171,900 ▲1100K 174,900 ▲1100K
Đà Nẵng - PNJ 171,900 ▲1100K 174,900 ▲1100K
Miền Tây - PNJ 171,900 ▲1100K 174,900 ▲1100K
Tây Nguyên - PNJ 171,900 ▲1100K 174,900 ▲1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 171,900 ▲1100K 174,900 ▲1100K
Cập nhật: 31/03/2026 20:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,190 ▲110K 17,490 ▲110K
Miếng SJC Nghệ An 17,190 ▲110K 17,490 ▲110K
Miếng SJC Thái Bình 17,190 ▲110K 17,490 ▲110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,170 ▲90K 17,470 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,170 ▲90K 17,470 ▲90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,170 ▲90K 17,470 ▲90K
NL 99.90 15,770
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,800
Trang sức 99.9 16,660 ▲90K 17,360 ▲90K
Trang sức 99.99 16,670 ▲90K 17,370 ▲90K
Cập nhật: 31/03/2026 20:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,719 ▲11K 17,492 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,719 ▲11K 17,493 ▲110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,717 ▲11K 1,747 ▲11K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,717 ▲11K 1,748 ▲11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,697 ▲11K 1,732 ▲11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 164,985 ▲1089K 171,485 ▲1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 121,163 ▲825K 130,063 ▲825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 109,038 ▲98209K 117,938 ▲106219K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 96,913 ▲672K 105,813 ▲672K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 92,236 ▲642K 101,136 ▲642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 63,482 ▲459K 72,382 ▲459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,719 ▲11K 1,749 ▲11K
Cập nhật: 31/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17521 17794 18367
CAD 18356 18632 19249
CHF 32248 32631 33272
CNY 0 3470 3830
EUR 29572 29843 30870
GBP 34002 34392 35325
HKD 0 3229 3431
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14720 15308
SGD 19862 20144 20672
THB 713 776 830
USD (1,2) 26074 0 0
USD (5,10,20) 26115 0 0
USD (50,100) 26143 26163 26357
Cập nhật: 31/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,137 26,137 26,357
USD(1-2-5) 25,092 - -
USD(10-20) 25,092 - -
EUR 29,784 29,808 31,038
JPY 160.97 161.26 169.96
GBP 34,280 34,373 35,335
AUD 17,778 17,842 18,403
CAD 18,594 18,654 19,222
CHF 32,595 32,696 33,449
SGD 20,051 20,113 20,770
CNY - 3,790 3,908
HKD 3,302 3,312 3,429
KRW 15.95 16.63 17.98
THB 764.52 773.96 823.78
NZD 14,750 14,887 15,238
SEK - 2,718 2,797
DKK - 3,986 4,102
NOK - 2,650 2,727
LAK - 0.92 1.26
MYR 6,096.35 - 6,841.52
TWD 744.27 - 896.07
SAR - 6,920.72 7,244.92
KWD - 83,761 88,573
Cập nhật: 31/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,107 26,137 26,357
EUR 29,652 29,771 30,943
GBP 34,131 34,268 35,265
HKD 3,291 3,304 3,419
CHF 32,387 32,517 33,430
JPY 160.84 161.49 168.73
AUD 17,711 17,782 18,365
SGD 20,037 20,117 20,689
THB 782 785 819
CAD 18,569 18,644 19,205
NZD 14,824 15,350
KRW 16.55 18.13
Cập nhật: 31/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26225 26225 26357
AUD 17704 17804 18729
CAD 18538 18638 19652
CHF 32502 32532 34106
CNY 3753.3 3778.3 3913.4
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29755 29785 31508
GBP 34304 34354 36107
HKD 0 3355 0
JPY 161.48 161.98 172.5
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6840 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 14830 0
PHP 0 400 0
SEK 0 2790 0
SGD 20027 20157 20878
THB 0 742.7 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17190000 17190000 17490000
SBJ 16000000 16000000 17490000
Cập nhật: 31/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,169 26,219 26,357
USD20 26,169 26,219 26,357
USD1 26,169 26,219 26,357
AUD 17,784 17,884 18,990
EUR 29,913 29,913 31,324
CAD 18,500 18,600 19,908
SGD 20,112 20,262 20,826
JPY 161.97 163.47 168.01
GBP 34,186 34,536 35,403
XAU 17,188,000 0 17,492,000
CNY 0 3,663 0
THB 0 781 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/03/2026 20:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hải Phòng sẵn sàng đón làn sóng FDI công nghệ

Hải Phòng sẵn sàng đón làn sóng FDI công nghệ

Kiehl

Kiehl's ra mắt tinh chất chống nắng công nghệ Micro-Mesh, tích hợp collagen

Khuyến khích sống xanh, UNIQLO Việt Nam sẽ thu phí túi giấy

Khuyến khích sống xanh, UNIQLO Việt Nam sẽ thu phí túi giấy

Fairmont Hà Nội chính thức khai trương

Fairmont Hà Nội chính thức khai trương

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Trải nghiệm Sony WF-1000XM6: Thiết kế mới, đeo thoải mái hơn và chống ồn tốt hơn

Trải nghiệm Sony WF-1000XM6: Thiết kế mới, đeo thoải mái hơn và chống ồn tốt hơn

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

Sony trẻ hóa sản phẩm bằng dòng tai nghe Sony Clip WF-LC900

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

TV Samsung Micro RGB đạt hai chứng nhận an toàn mắt từ VDE, sắp về Việt Nam

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Apple khai tử Mac Pro, khép lại kỷ nguyên máy trạm dạng tháp sau hai thập kỷ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Perplexity phát hành Comet AI trên iPhone thách thức đối thủ truyền thống

Perplexity phát hành Comet AI trên iPhone thách thức đối thủ truyền thống

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Google AI Studio khẳng định vị thế công cụ phát triển trí tuệ nhân tạo tối ưu

Google AI Studio khẳng định vị thế công cụ phát triển trí tuệ nhân tạo tối ưu

Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Bluesky ra mắt Attie: Ứng dụng AI cho phép cá nhân hóa nội dung mạng xã hội

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Chuyến trở lại Mặt Trăng: Liệu Artemis II có thể tái tạo

Chuyến trở lại Mặt Trăng: Liệu Artemis II có thể tái tạo 'cơn sốt' Apollo?

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Hợp tác khoa học xã hội, hướng tới giải quyết vấn đề của Thủ đô

Triển lãm khoa học

Triển lãm khoa học 'Vũ trụ. Con người. Trí thông minh' khai mạc tại Hà Nội

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Sinh viên RMIT thực hành tấn công mạng trong môi trường giả lập

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm sáng lập

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận Huân chương Hồ Chí Minh, kỷ niệm 75 năm sáng lập

Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

Panasonic khai trương HVAC Innovation Center 800m² đầu tiên tại Việt Nam

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều khi giá dầu đảo chiều giảm mạnh

Chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều khi giá dầu đảo chiều giảm mạnh

Sản xuất Trung Quốc tăng tốc trở lại, PMI đạt mức cao nhất trong một năm

Sản xuất Trung Quốc tăng tốc trở lại, PMI đạt mức cao nhất trong một năm

Chứng khoán 30/3/2026: Lãi suất và dầu thô đẩy VN-Index mất 10 điểm

Chứng khoán 30/3/2026: Lãi suất và dầu thô đẩy VN-Index mất 10 điểm

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Ra mắt Liên minh Cà phê Toàn cầu, hướng tới phát triển bền vững ngành cà phê

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

Lộ diện 50 gương mặt tiêu biểu của Galaxy Campus Friends mùa 3

ABBank tung bộ giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh và cá nhân

ABBank tung bộ giải pháp tài chính toàn diện cho hộ kinh doanh và cá nhân

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Đà Nẵng đề xuất chi đến 1 tỷ đồng/năm hút nhân lực công nghệ số

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Tập đoàn Dabaco Việt Nam ra mắt nhận diện thương hiệu mới, đặt mục tiêu 1,5 tỷ USD

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Omoda C5 SHS-H ra mắt tại Việt Nam, giá từ 599 triệu đồng

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Câu chuyện cấm xe bán tải nội đô: Cần hiểu đúng và lắng nghe từ thực tiễn

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Hyundai Palisade 2026 bắt đầu nhận cọc tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
150 triệu người chơi vẫn không cứu được game Rec Room đóng cửa

150 triệu người chơi vẫn không cứu được game Rec Room đóng cửa

Đấu Trường Chân Lý mùa 17:

Đấu Trường Chân Lý mùa 17: 'Lãnh Địa Thần Thánh' sắp ra mắt máy chủ thử nghiệm

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Avatar Legends: The Fighting Game ra mắt toàn cầu, bom tấn đối kháng đầy hứa hẹn 2026

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Esports Nations Cup 2026: Khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế