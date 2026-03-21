Ra mắt Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số

Tham gia sự kiện có đại diện Chi hội Blockchain TP.HCM (Ho Chi Minh City Blockchain Association – HBA), Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, Ban tổ chức Ngày hội Công nghệ TP.HCM Conviction, Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, cùng đối tác chiến lược MEXC Ventures, đối tác chiến lược và nền tảng cung cấp dịch vụ dựa trên công nghệ Blockchain.

Được biết, trong những năm gần đây, Việt Nam đang tích cực thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển kinh tế số thông qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng. Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu phát triển kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của đất nước.

Bên cạnh đó, Quyết định số 1236/QĐ-TTg ngày 22/10/2024 ban hành Chiến lược quốc gia về ứng dụng và phát triển công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đã xác định Blockchain là một trong những công nghệ quan trọng của hạ tầng số, khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái liên quan đến tài sản số.

Đồng thời, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng nhấn mạnh việc thúc đẩy các công nghệ mới và tăng cường bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Song song với đó là sự phát triển của kinh tế số, tài sản số ngày càng trở thành thành tố quan trọng của nền kinh tế toàn cầu, bao gồm các tài sản được hình thành từ công nghệ Blockchain cũng như các tài sản trí tuệ, nội dung số và dữ liệu sáng tạo.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện TRM Labs cũng nêu rõ, trong năm 2025, các vụ tấn công và khai thác lỗ hổng trong lĩnh vực tài sản số đã gây thiệt hại khoảng 2,87 tỷ USD, tăng gần 30% so với mức 2,2 tỷ USD của năm 2024, cho thấy rủi ro an ninh trong hệ sinh thái blockchain vẫn tiếp tục gia tăng.

Bên cạnh đó, vấn đề vi phạm bản quyền và xâm phạm tài sản số cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế sáng tạo. Chỉ riêng trong năm 2024, VCPMC Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. đã ghi nhận 79 vụ kiện xâm phạm bản quyền âm nhạc và hàng trăm link trực tuyến vi phạm.

Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số được thành lập không ngoài mục tiêu thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong việc bảo vệ bản quyền, quản lý tài sản số và tăng cường an toàn trên môi trường số, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái tài sản số minh bạch và bền vững tại Việt Nam.

Tại sự kiện cũng đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CTDA, HBA và MEXC Ventures nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển hệ sinh thái tài sản số tại Việt Nam. Thông qua hợp tác này, các bên sẽ phối hợp triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài sản số.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Mạnh Quý, Viện trưởng Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số cho biết: “Sự bùng nổ của tài sản số đang đặt ra bài toán cấp thiết để định giá, quản lý, bảo vệ và phải thượng tôn pháp luật. Đây cũng là lý do Viện Công nghệ Bản quyền và Tài sản số ra đời. CTDA được thành lập với mục tiêu cốt lõi là nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Viện tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tư vấn, phổ cập công nghệ, tổ chức sự kiện, hội thảo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cộng đồng.”

Đại diện Chi hội Blockchain TP.HCM, ông Nguyễn Thế Vinh, Chủ tịch Chi hội cho biết: “CTDA không chỉ là một viện nghiên cứu, mà còn là mắt xích quan trọng trong việc định hình hệ sinh thái tài sản số của Việt Nam. Nếu blockchain là hạ tầng niềm tin, thì bản quyền và tài sản số chính là lớp giá trị. CTDA sẽ đóng vai trò kết nối hai yếu tố này để Việt Nam không chỉ tham gia mà còn có thể dẫn dắt trong kỷ nguyên số. CTDA ra đời không chỉ để bảo vệ tương lai của nền kinh tế sáng tạo Việt Nam, mà còn để giúp chúng được khai phóng, lan tỏa và được định giá đúng trong kỷ nguyên mới.”

"Tại MEXC Ventures, chúng tôi tin rằng giáo dục là nền tảng cốt lõi để xây dựng một hệ sinh thái Web3 an toàn và bền vững. Vì vậy, bên cạnh việc đầu tư vào hạ tầng công nghệ và hệ thống bảo mật nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản người dùng, MEXC Ventures cũng tích cực thúc đẩy các hoạt động giáo dục và nâng cao hiểu biết về bảo mật tài sản số cho cộng đồng." bà Jenny Nguyễn, Trưởng bộ phận Marketing & Đối tác Chiến lược tại MEXC Ventures phát biểu.