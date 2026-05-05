Android cũng có 'hộp cát' bảo mật, khác biệt nằm ở cách vận hành

Sandbox trên Android: nền tảng Linux và cơ chế cô lập theo UID

Trong lĩnh vực an ninh phần mềm, sandbox giữ vai trò kiểm soát phạm vi hoạt động của ứng dụng, hạn chế truy cập trái phép vào tài nguyên hệ thống. Trên Android, cơ chế này xuất hiện ngay từ những phiên bản đầu tiên, xây dựng trực tiếp trên kiến trúc người dùng của Linux. Mỗi ứng dụng khi cài đặt nhận một UID riêng biệt, vận hành như một thực thể độc lập với tiến trình và vùng nhớ tách rời.

Android cũng sở hữu sandbox. Ảnh: Eco Mobile

Cách tiếp cận này giúp ngăn chặn truy cập chéo giữa các ứng dụng. Một ứng dụng không thể đọc dữ liệu từ ứng dụng khác nếu không có quyền hệ thống cấp. Dữ liệu nội bộ của ứng dụng nằm trong thư mục riêng dạng /data/data/, chỉ truy cập khi có quyền phù hợp. Đây chính là lớp cô lập cốt lõi của sandbox Android.

Ngoài cấu trúc UID, Android còn triển khai hệ thống phân quyền chi tiết. Khi ứng dụng muốn truy cập camera, micro, vị trí hoặc danh bạ, hệ thống yêu cầu cấp quyền trực tiếp từ người dùng. Từ Android 6 trở đi, cơ chế cấp quyền theo thời gian thực (runtime permission) giúp kiểm soát sát hơn hành vi ứng dụng trong quá trình sử dụng, thay vì cấp toàn bộ quyền ngay từ đầu.

Theo báo cáo bảo mật Android công bố bởi Google trong giai đoạn 2023-2025, tỷ lệ ứng dụng truy cập dữ liệu ngoài phạm vi cho phép đã giảm mạnh nhờ việc siết chặt sandbox kết hợp runtime permission và scoped storage. Scoped storage giới hạn truy cập file ngoài phạm vi ứng dụng, buộc ứng dụng chỉ thao tác trong vùng dữ liệu được cấp phép.

Bên cạnh đó, Android tích hợp SELinux ở chế độ enforcing từ phiên bản 5.0, tạo thêm lớp kiểm soát bắt buộc đối với mọi hành vi truy cập hệ thống. SELinux hoạt động ở mức kernel, giúp ngăn chặn nhiều dạng khai thác leo thang đặc quyền, kể cả khi ứng dụng đã vượt qua lớp sandbox ban đầu.

iOS kiểm soát hệ sinh thái chặt, Android mở rộng linh hoạt

Dù cùng sử dụng sandbox, cách triển khai giữa hai nền tảng tạo ra sự khác biệt rõ rệt về mức độ kiểm soát. iOS xây dựng mô hình container hóa chặt chẽ, kết hợp với cơ chế ký mã bắt buộc trước khi ứng dụng được phép chạy. Mỗi ứng dụng tồn tại trong một container riêng, hạn chế tối đa giao tiếp với hệ thống và ứng dụng khác.

Google khai tử OTP, mở lối đăng nhập một chạm trên Android Google thúc đẩy bước chuyển lớn trong xác thực tài khoản khi loại bỏ dần mã OTP quen thuộc, thay bằng cơ chế xác minh ...

Apple kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ phần cứng, hệ điều hành đến kho ứng dụng. Quy trình kiểm duyệt trên App Store loại bỏ phần lớn ứng dụng chứa mã độc trước khi tiếp cận người dùng. Ngoài sandbox, iOS còn tích hợp Secure Enclave để bảo vệ dữ liệu sinh trắc học và khóa mã hóa, cùng các lớp bảo vệ kernel giúp giảm thiểu nguy cơ tấn công sâu.

Sandbox của Android linh hoạt trong bảo mật hơn. Ảnh: Genk

Trong khi đó, Android theo đuổi hướng tiếp cận mở. Hệ điều hành này vận hành trên nhiều dòng thiết bị từ các hãng khác nhau, cho phép cài ứng dụng ngoài Google Play, mở khóa bootloader hoặc sử dụng ROM tùy biến. Chính sự linh hoạt này mở rộng khả năng tùy biến, đồng thời làm tăng bề mặt tấn công.

Tại Việt Nam, báo cáo từ Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia năm 2024 ghi nhận số lượng ứng dụng Android phát tán ngoài kho chính thống vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể, đặc biệt qua file APK chia sẻ trên mạng xã hội. Điều này tạo ra rủi ro cao hơn so với môi trường kiểm soát tập trung như iOS.

Tuy vậy, Android liên tục điều chỉnh để thu hẹp khoảng cách bảo mật. Google Play Protect quét hàng tỷ ứng dụng mỗi ngày, phát hiện và vô hiệu hóa phần mềm độc hại ngay trên thiết bị. Các bản cập nhật bảo mật hàng tháng giúp vá lỗ hổng nhanh hơn so với giai đoạn trước. Android 13 và 14 tiếp tục siết quyền truy cập ảnh, video, clipboard, giảm nguy cơ thu thập dữ liệu ngầm.

Sự khác biệt cốt lõi không nằm ở việc Android thiếu sandbox, mà nằm ở cách tổ chức hệ sinh thái. Một bên ưu tiên kiểm soát tập trung, giảm tối đa biến số. Bên còn lại mở rộng không gian tùy biến, chấp nhận đánh đổi để đạt tính linh hoạt cao hơn. Trong bối cảnh người dùng Việt Nam ngày càng phụ thuộc vào thiết bị di động cho giao dịch tài chính, lưu trữ dữ liệu cá nhân, cách hiểu đúng về sandbox giúp nhìn nhận chính xác hơn về mức độ an toàn của từng nền tảng.