Google Meet cho chọn nội dung ghi chú, thêm theo dõi quyết định

Google vừa công bố bản cập nhật mới cho tính năng “Ghi chú giúp tôi” trên Google Meet, tập trung vào khả năng kiểm soát nội dung và cải thiện chất lượng tóm tắt. Điểm đáng chú ý nằm ở việc người dùng có thể chủ động lựa chọn phần nào xuất hiện trong bản ghi chú, thay vì nhận toàn bộ nội dung cố định như trước. Cách tiếp cận này giúp bản ghi trở nên linh hoạt hơn, phù hợp nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ họp nhanh nội bộ đến trao đổi chiến lược.

Cấu trúc ghi chú sau cập nhật được chia thành bốn phần rõ ràng gồm Tóm tắt, Quyết định, Các bước tiếp theo và Chi tiết. Người dùng có thể bật hoặc tắt từng mục tùy nhu cầu ngay trong cuộc họp đang diễn ra. Cơ chế này chỉ áp dụng theo từng phiên họp riêng lẻ, hệ thống sẽ tự động đưa về thiết lập mặc định ở lần họp kế tiếp. Điều này cho thấy Google ưu tiên tính linh hoạt ngắn hạn hơn việc duy trì cấu hình cố định, phù hợp môi trường làm việc biến đổi nhanh.

Tính năng mới cho chọn lọc nội dung ghi chú trong cuộc họp. Ảnh: Android Authority

Mục “Quyết định” xuất hiện như một bổ sung đáng giá, đóng vai trò ghi lại kết quả thống nhất và trạng thái xử lý của từng vấn đề. Hệ thống phân loại các trạng thái như đã thống nhất, cần thảo luận thêm, chưa đạt đồng thuận hoặc tạm hoãn. Việc chuẩn hóa cách ghi nhận kết quả giúp hạn chế tình trạng hiểu sai hoặc bỏ sót nội dung quan trọng sau cuộc họp, đặc biệt trong các nhóm làm việc phân tán. Tuy nhiên, mục này hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh, cho thấy phạm vi triển khai vẫn tập trung vào nhóm người dùng chính trước khi mở rộng đa ngôn ngữ.

Bên cạnh đó, phần Tóm tắt được tinh gọn đáng kể. Nội dung ngắn gọn hơn, tập trung vào ý chính, giúp người đọc nắm bắt nhanh mà không cần rà soát toàn bộ diễn biến. Thay đổi này phản ánh xu hướng tối ưu hóa thông tin, giảm tải thời gian xử lý sau họp, đồng thời nâng hiệu quả sử dụng dữ liệu ghi chú trong thực tế công việc.

Trước đó, Google đã mở rộng khả năng sử dụng công cụ ghi chú sang cả các cuộc họp tổ chức trên nền tảng bên thứ ba hoặc gặp trực tiếp. Việc tiếp tục bổ sung tùy chỉnh chi tiết cho thấy chiến lược rõ ràng trong việc biến Google Meet thành trung tâm điều phối thông tin cuộc họp, thay vì chỉ dừng ở vai trò nền tảng gọi video.

Bản cập nhật bắt đầu triển khai cho các gói Enterprise Standard, Enterprise Plus, Business Standard, Business Plus, Frontline Plus và nhóm dịch vụ Google AI Pro trong giáo dục. Người dùng đăng ký Google AI Pro và Ultra cũng có thể tiếp cận tính năng này. Với hướng phát triển hiện tại, Google Meet đang tiến gần hơn tới mô hình trợ lý cuộc họp toàn diện, nơi dữ liệu không chỉ được ghi lại mà còn được cấu trúc hóa phục vụ quyết định và hành động tiếp theo.