Google Meet mặc định mở quyền tải bản ghi video từ cuối tháng 4

Sự điều chỉnh này phản ánh tư duy ưu tiên hiệu suất trao đổi trong môi trường làm việc kỹ thuật số. Trước đây, hệ thống mặc định ngăn chặn mọi hành vi lưu trữ tệp, buộc chủ tọa cuộc họp thực hiện thao tác cấp phép thủ công phức tạp. Cơ chế mới giúp xóa bỏ rào cản hành chính, hỗ trợ nhân sự vắng mặt tiếp cận kiến thức tức thì. Việc nới lỏng quyền hạn giúp dòng chảy thông tin thông suốt, giảm bớt sự phụ thuộc vào cá nhân nắm giữ tệp gốc.

Giao diện quản trị Google Meet hiển thị tùy chọn cho phép người dùng tải xuống và sao chép bản ghi. Ảnh: Google Workspace

Bước đi này khơi thông năng lực cho công cụ AI Gemini tích hợp trên Drive. Các lớp bảo mật quá chặt chẽ vốn khiến trợ lý trí tuệ nhân tạo gặp rào cản khi phân tích nội dung đối với người không nắm quyền sở hữu. Dẫu vậy, sự thuận tiện mới cũng đặt ra bài toán về an toàn dữ liệu. Thay vì trông chờ hệ thống tự động khóa, chủ tệp cần rà soát kỹ lưỡng danh sách tham dự trước khi công khai bản ghi. Quản trị viên tổ chức có quyền can thiệp sớm qua bảng điều khiển quản trị nếu muốn duy trì cấu hình bảo mật cũ trước thời hạn kích hoạt.

Toàn bộ video tạo trước mốc thời gian trên giữ nguyên trạng thái hạn chế, đảm bảo tính nhất quán cho dữ liệu quá khứ. Chính sách hiện tập trung vào phân khúc doanh nghiệp và giáo dục, nơi đề cao tính cộng tác thay vì mô hình kiểm soát tập trung. Google đang thúc đẩy văn hóa chia sẻ minh bạch, nơi dữ liệu phục vụ mục tiêu chung của tập thể thay vì nằm gọn trong quyền hạn cá nhân. Tài khoản cá nhân hiện nằm ngoài phạm vi điều chỉnh này.